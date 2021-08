TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τη Δευτέρα 2 Αυγούστου

Σειρές

21:00 Two and A Half Men στο STAR

Επεισόδιο 17: Η Έβελιν πηγαίνει στην κηδεία μιας φίλης της και αργότερα λέει με λύπη της στον Άλαν και τον Τσάρλι πως δεν υπήρχε κανένας συγγενής για να κλάψει για εκείνη. Τα δύο αδέλφια της απαντάνε ψυχρά πως ίσως αυτό να συμβεί και στη δική της κηδεία αν δεν αλλάξει συμπεριφορά. Η Έβελιν γίνεται έξαλλη μαζί τους και αντί να προσπαθήσει να ακούσει τη συμβουλή τους και να αλλάξει, αποφασίζει να τους κάνει να μετανιώσουν πικρά…

21:00 Ο Γιατρός, Η Ιστορία Ενός Θαύματος στο SKAI

Επεισόδιο 24: Προκειμένου να διαπιστώσει αν ο Αλί είναι όντως ο καλύτερος από τους ειδικευόμενους, ο Τάνζου του αναθέτει το πρώτο του «σόλο» περιστατικό. Εν τω μεταξύ, η φήμη ότι πρόκειται να γίνουν απολύσεις έχει ήδη εξαπλωθεί στο Νοσοκομείο, και όλοι οι ειδικευόμενοι και οι νοσηλευτές είναι αναστατωμένοι. Το άγχος του Αλί για τη δύσκολη αποστολή που θα πρέπει να φέρει σε πέρας επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο, όταν ένα θορυβώδες πάρτι κάτω από το σπίτι του δεν τον αφήνει να μελετήσει για την επέμβαση που θα πρέπει να κάνει το επόμενο πρωί. Η Έζο παρεμβαίνει για να βοηθήσει την κατάσταση, αλλά οι χοντροκομμένοι τρόποι της για ακόμα μια φορά κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Την ημέρα της επέμβασης ο Αλί είναι ένα ράκος, αλλά ευτυχώς μπορεί πάντα να υπολογίζει στην υποστήριξη των φίλων του.

22:00 Ευτυχισμένοι Μαζί στο MEGA

Επεισόδιο 44: Η Εύα ζητάει από τον ‘Αλεξ να χωρίσουν, γιατί είναι ερωτευμένη με τον Μάρκο. Ο Μάρκος, όμως, τους βλέπει μαζί, το παρεξηγεί και αποφασίζει να εκδικηθεί την Εύα. ‘Ετσι, φλερτάρει με τη Χαρά, η οποία έχει κι αυτή δικό της γκρουπάκι και τραγουδάει. Τα γκρουπάκια του Μάρκου και της Χαράς ενώνονται. Η Εύα, που μένει απ’ έξω, ζηλεύει και αποφασίζει να αποδείξει ότι έχει κι αυτή φωνητικές δυνατότητες. Ο Μάκης έχει μια επαφή τρίτου τύπου, με εξωγήινους, οι οποίοι του λένε πως η γη θα καταστραφεί σε εικοσιτέσσερις ώρες. Ο Διονύσης και ο Σπύρος προσπαθούν να τον συνετίσουν, αλλά παρασύρονται κι αυτοί. Προσπαθούν, μέσα σε μια μέρα, να κάνουν όσα δεν έχουν κάνει σε ολόκληρη τη ζωή τους. Βγάζουν όλα τους τα απωθημένα και κάνουν έξαλλες την Ελένη και τη Βίκυ.

Ταινίες

Δευτέρα 2/8, 22:00 Ο Φαροφύλακας (The Vanishing) στο STAR

Ψυχολογικό θρίλερ βρετανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νάιχολμ

Ηθοποιοί: Πίτερ Μούλαν, Τζέραρντ Μπάτλερ, Κόνορ Σουΐντελ

Υπόθεση: Τρεις φαροφύλακες, διαφορετικών ηλικιών, μεταβαίνουν σε ένα ακατοίκητο νησί, 20 μίλια μακριά από τις δύσβατες ακτές της Σκωτίας για να πιάσουν βάρδια στο φάρο του νησιού.

Ο Τόμας είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο λιγομίλητος, o Τζέιμς είναι παντρεμένος και γεμάτος αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές του, ο Ντόναλντ είναι ο μικρότερος και γεμάτος ενθουσιασμό για να μάθει τη δουλειά. Οι τρεις άντρες ακολουθούν καθημερινά τη μοναχική ρουτίνα της ζωής του φαροφύλακα αλλά κάτι απρόσμενο συμβαίνει όταν κάνουν τυχαία μια μοιραία ανακάλυψη.

Μια σκληρή μάχη για επιβίωση ξεκινά, με την πίστη να κλονίζεται και την απληστία σε συνδυασμό με την απομόνωση, να οδηγούν βήμα – βήμα τρεις τίμιους άντρες στην παράνοια και την καταστροφή…

Δευτέρα 2/8, 23:00 Shaft, ο Μαύρος Πάνθηρας στο ΣΚΑΙ

Περιπέτεια και ταινία δράσης (2000) Σκηνοθεσία: Τζον Σίνγκλτον

Ηθοποιοί: Σάμιουελ Λ.Τζάκσον, Κρίστιαν Μπέιλ, Τζέφρι Ράιτ, Βανέσα Γουίλιαμς, Τόνι Κολέτ

Υπόθεση: Ο Σαφτ, ανιψιός του μαύρου ιδιωτικού ντετέκτιβ Σαφτ, πετά το αστυνομικό σήμα και παίρνει το νόμο στα χέρια του, όταν βλέπει ένα λευκό πλουσιόπαιδο να αθωώνεται, αν και έχει διαπράξει φόνο καθαρά από φυλετικό μίσος.

Δευτέρα 2/7 21:00, Κατάσκοπος κατά τύχη στο OPEN

Κωμική περιπέτεια κινεζικής παραγωγής (2001) Σκηνοθεσία: Τέντι Τσαν

Ηθοποιοί: Τσάκι Τσαν, Έρικ Τσανγκ, Βίβιαν Χσου, Σκοτ Άντκινς

Υπόθεση: Ο Μπακ Γιουέν είναι ένας αποτυχημένος πωλητής, ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι η ζωή του δεν έχει καμία αξία. Όλα όμως αλλάζουν, όταν κάποια στιγμή ξεπερνά τον εαυτό του για να εμποδίσει μια ληστεία τράπεζας, γεγονός που τον μετατρέπει σε ήρωα στα μάτια όλων. Η νέα φήμη όμως που απολαμβάνει τώρα ο Μπακ, φέρνει μαζί της και κάποια μικρά προβλήματα…

Ντοκιμαντέρ

01:45 How It Really Happened στον ALPHA

Ντοκιμαντέρ μυστηρίου αμερικανικής παραγωγής (2016) Παρουσιστής: Χιλ Χάρπερ

Υπόθεση: Μια βαθύτερη ματιά στο πιο σκοτεινά μυστήρια, στους πιο ανεξήγητους θανάτους και στις πιο στυγερές δολοφονίες που έχουν συνταράξει διεθνώς και έχουν αφήσει πίσω τους αναπάντητα ερωτηματικά. Δημοσιογράφοι που καλύψαν τα γεγονότα, αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και άνθρωποι που βίωσαν εκ των έσω την κάθε ιστορία, περιγράφουν όσα είδαν και έζησαν αποκαλύπτοντας στοιχεία και πτυχές που μέχρι σήμερα δεν γνώριζε το ευρύ κοινό.

20:00 Η Ιστορία της Ανθρωπότητας: Αυτοκρατορίες στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ Αμερικανικής παραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Νικ Μπράουν,Νταν Κλίφτον

Υπόθεση: Ο θάνατος του Χριστού σηματοδότησε τη ‘γέννηση’ μιας νέας, παγκόσμιας θρησκείας. Όμως, ο χριστιανισμός ίσως να μην διαδιδόταν ποτέ, αν δεν υπήρχε το αχανές δίκτυο δρόμων και εμπορικών διαδρομών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

22:30 Κρυφή Ιταλία: Το Σολέτο και η Γκρέτσια Σαλεντίνα στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ ιταλικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Ντάβιντε Ρινάλντι

Υπόθεση: Τον 8ο αιώνα, ελληνορθόδοξοι μετανάστευσαν μαζικά στη Νότια Ιταλία για να γλιτώσουν από τις εικονοκλαστικές διώξεις. Μια από τις περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν ήταν η Γκρέτσια Σαλεντίνα, όπου ως σήμερα ομιλείται η ελληνική.

Προτάσεις ταινιών στην COSMOTE TV

18:15 An Acceptable Loss στο COSMOTE CINEMA 2HD

Πολιτικό θρίλερ αμερικανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Τζόι Τσάπελ

Ηθοποιοί: Τίκα Σάμπτερ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Μπεν Ταβασόλι

Υπόθεση: Ως σύμβουλος ασφαλείας της αμερικανικής κυβέρνησης η Λίμπι πήρε μια απόφαση που κόστισε τη ζωή χιλιάδων αμάχων. Χρόνια αργότερα, οι ενοχές την ωθούν να αποκαλύψει την αλήθεια, όμως οι πρώην εργοδότες της δεν θα το επιτρέψουν.

22:50 Η Αδελφότητα (Leaving Afghanistan) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Πολεμική ταινία ρώσικης παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Παβέλ Λουγκίν

Ηθοποιοί: Αλεξάντερ Κουζνέτσοφ, Κιρίλ Πορογκόφ, Γιαν Τσάπνικ

Υπόθεση: Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η Σοβιετική Ένωση αρχίζει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Αφγανιστάν. Ωστόσο, η 108η μεραρχία πεζικού έχει να εκτελέσει μια τελευταία αποστολή: να διασώσει τον απαχθέντα γιο ενός στρατηγού.

Προτάσεις ταινιών στο NETFLIX

Chernobyl 1986

Δραματική ταινία ρωσικής παραγωγής (2021) Σκηοθεσία: Ντανίλα Κοζλόβσκι

Ηθοποιοί: Ντανίλα Κοζλόβσκι, Οξάνα Ακίνσινα, Φίλιπ Αντέεβ

Υπόθεση: Αφού ξαναβρίσκει μια χαμένη αγάπη, ο πυροσβέστης Αλεξέι αποσύρεται για να ζήσει μια απλή ζωή, αλλά η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ τον ωθεί ξανά στον κίνδυνο.