44ο Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας: Οι 30 ταινίες μικρού μήκους του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος

Ανακοινώθηκε το φετινό Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας

Συνολικά κατατέθηκαν 247 ταινίες. Οι 30 ταινίες που επιλέχθηκαν είναι 24 μυθοπλασίας, 2 ντοκιμαντέρ, 2 animation και 2 πειραματικές.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιάννης Σακαρίδης σημειώνει:

«Παρουσιάζουμε το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού σινεμά μέσα από 30 εξαιρετικές ταινίες μικρού μήκους. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι γυναίκες σκηνοθέτριες υπερτερούν αριθμητικά έναντι των ανδρών συναδέλφων τους (19 γυναίκες, 14 άνδρες)».

To φετινό φεστιβάλ θα διεξαχθεί στις 12-18 Σεπτεμβρίου 2021.

Ακολουθεί η λίστα των ταινιών:

01 Βίωμα Καλοσύνης της Ελένης Αλεξανδράκη

02 Last Visit του Σπύρου Αλιδάκη

03 To Vancouver της Άρτεμις Αναστασιάδου

04 Apallou του Νίκου Αυγουστίδη

05 Sea You του Γιάννη Βασιλώττου

06 Εgω, το σπίτι της Ελένης Βεργέτη

07 Cortázar των Αργύρη Γερμανίδη και της Κατερίνας Στράουχ

08 Ο Φοιτητής του Βασιλείου Καλαμάκη

09 Motorway 65 της Εύης Καλογηροπούλου

10 Από το Μπαλκόνι του Άρη Καπλανίδη

11 Luxenia της Δήμητρας Κονδυλάτου

12 Μετά το Μεσημέρι του Αλέξη Κουκιά-Παντελή

13 Γιαφ – Γιουφ της Αθηνάς Γεωργίας Κουμελά

14 Όλα τα Πλάσματα της Νύχτας της Μέμης Κούπα

15 Βαθύκοφτο της Ιωάννας Κρυωνά

16 Μπούτι του Θάνου Λυμπερόπουλου

17 A Summer Place της Αλεξάνδρας Ματθαίου

18 Στο Αεροδρόμιο του Μιχάλη Μαθιουδάκη

19 Αν ήσουν ταινία θα ήσουν μικρού μήκους της Γωγώς Μαραγγούλη

20 Brutalia, Days of Labour του Μανώλη Μαυρή

21 Every Sunday της Καίτης Παπαδήμα

22 Flik Flok της Αγγελικής Παρδαλίδου

23 Horsepower του Σπύρου Σκάνδαλου

24 Δε θέλω να ξεχάσω τίποτα της Βαγγελιώς Σουμέλη

25 Exploitation της Μαρίνας Συμεού

26 Souls all Unaccompanied του Γιώργου Τελτζίδη

27 Girlhood των Βάνιας Βαρβάρας Τέρνερ και Μαρίας Σιδηροπούλου

28 Literal Legend των Δημήτρη Τσακαλέα και Λήδας Βαρτζιώτη

29 Soul Food του Νίκου Τσεμπερόπουλου

30 Αμυγδαλή της Μαρίας Χατζάκου

Η προκριματική επιτροπή απαρτίστηκε από τους:

Σοφία Εξάρχου: Σκηνοθέτις, παραγωγός

Γιώργο Μακρή: Ηθοποιός, σεναριογράφος

Αφροδίτη Νικολαΐδου: Επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγιώτη Φαφούτη: Σκηνοθέτις, παραγωγός

Γιάννης Σακαρίδης: Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας, σκηνοθέτης και παραγωγός