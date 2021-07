Γουές Άντερσον: Ακυκλοφόρητα κομμάτια από το κινηματογραφικό του σύμπαν σε νέα έκθεση

Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Τέχνης Philbrook, στην πόλη Tulsa, πρόκειται να κάνει μια βαθιά βουτιά στον κόσμο του δημοφιλούς λογαριασμού στο Instagram @accidentallywesanderson. Με τίτλο «This Is An Adventure: Accidentally Wes Anderson», η έκθεση θα περιλαμβάνει φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από την ομώνυμη κοινότητα του Instagram σε όλο τον κόσμο, καθώς και μέσα και γύρω από την Tulsa.

Ωστόσο, οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να ακούσουν ακυκλοφόρητη μουσική από τις ταινίες του σκηνοθέτη, συμπεριλαμβανομένων των soundtracks από τον στενό του συνεργάτη Μαρκ Μάδερσμπο.

Ο συνθέτης έχει εργαστεί σε αρκετές ταινίες του Άντερσον – συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτου του το 1996, «Κλέφτες… κατά λάθος» (Bottle Rocket), καθώς και των ταινιών «Ο αρχάριος» (Rushmore), «Οικογένεια Τενενμπάουμ» (The Royal Tenenbaums) και «Υδάτινες ιστορίες» (The Life Aquatic with Steve Zissou).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Γουες Άντερσον: Ετοιμάζει νέα ταινία μετά το «The French Dispatch»;

Πέρυσι, ο σκηνοθέτης της ταινίας «The French Dispatch» (του οποίου η επόμενη ταινία είναι ήδη στα σκαριά) έγραψε επίσης πρόλογο για το εκπληκτικό photobook του λογαριασμού στο Instagram, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. «Οι φωτογραφίες σε αυτό το άλμπουμ τραβήχτηκαν από ανθρώπους που δεν έχω γνωρίσει ποτέ, από μέρη που δεν έχω δει ποτέ αλλά σκοπεύω», έχει πει ο ίδιος.

Η έκθεση «This Is An Adventure: Accidentally Wes Anderson» θα διαρκέσει από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Πού βρίσκονται οι μαγευτικές τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν οι πιο διάσημες ταινίες του Χόλιγουντ;

Ακούστε το soundtrack του Μαρκ Μάδερσμπο για την ταινία «Κλέφτες… κατά λάθος»:

Με πληροφορίες από Dazed