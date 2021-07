Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη Μέγκαν Μαρκλ με τίτλο «Meghan at 40: The Climb to Power« ετοιμάζεται να ρίξει φως σε νέες λεπτομέρειες για τη ζωή της, που ίσως να εξηγήσουν και τους λόγους που αποφάσισε μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι να απαρνηθούν τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη ζωή στο Παλάτι.

Μιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ του δικτύου Channel 5, η υποκόμισσα Τζούλι Μόνταγκου, δήλωσε πως η Μέγκαν δυσκολεύτηκε πολύ να αφήσει πίσω τις αμερικανικές της αξίες. «Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να είσαι αυτό που θέλεις να είσαι ή να κάνεις οτιδήποτε θέλεις να κάνεις ή να πεις οτιδήποτε θέλεις να πεις σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας. Το χρέος σου είναι απέναντι στη βασίλισσα κι αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο για κάποιον σαν την Μέγκαν», εξήγησε.

«Το να αλλάξεις το αμερικάνικο όνειρο και να αποδεχτείς το «θα κάνεις ό,τι πούμε» είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να έχεις αγάπη και χρέος μαζί ταυτόχρονα και αυτό είναι κάτι που ο Χάρι και η Μέγκαν θέλησαν να έχουν μετά από διαπραγματεύσεις με τη βασίλισσα, αλλά εκείνη είπε όχι», συνέχισε η υποκόμισσα.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί πριν από τα 40α γενέθλια της Μέγκαν, στις 4 Αυγούστου και σκοπός του είναι να εξερευνήσει τη ζωή της πρώην ηθοποιού από την Καλιφόρνια, μέχρι την ένταξή της στη Βασιλική Οικογένεια.

Η Τζούλι Μόνταγκου, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ αλλά μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν παντρεύτηκε τον Λουκ Τίμοθι Κάρολο Μόνταγκου, υποκόμη του Hinchingbrooke, εξηγεί στο ντοκιμαντέρ γιατί κατά τη γνώμη της η Μέγκαν δεν άντεξε τις πιέσεις της μοναρχίας για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ως δούκισσα του Σάσσεξ. Εξομολογείται μάλιστα πως και η ίδια όταν είχε γνωρίσει για πρώτη φορά την οικογένεια του γαλαζοαίματου συζύγου της, είχε εξίσου δυσκολευτεί να καταλάβει τις διαφορές στον τρόπο ζωής ενός Αμερικάνου κι ενός Βρετανού αριστοκράτη.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη συνέντευξη του ζευγαριού στην Όπρα Γουίνφρεϊ, αναφέροντας πως η Μέγκαν και ο Χάρι έριξαν αυτές τις «βόμβες αλήθειας» καθώς περίμεναν μια συγγνώμη από τη Βασιλική Οικογένεια. «Νομίζω πως η Μέγκαν ένιωθε ότι ήταν μια ευκαιρία, όχι μόνο να μοιραστεί την αλήθεια της με τον κόσμο, αλλά ήλπιζε ότι η Βασιλική Οικογένεια θα την ακούσει πραγματικά. Σίγουρα όμως ήταν εμφανές πως και οι δύο τους ήταν θυμωμένοι.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: The Sun