Υπάρχει ένας νέος πρωτοποριακός τρόπος για να γνωρίσει κανείς το έργο της Mεξικανής καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο. Οι λάτρεις της τέχνης, που κάνουν προσκύνημα στην πατρίδα της στο Μεξικό, όπου έζησε στο La Casa Azul με τον σύζυγό της και επίσης καλλιτέχνη Ντιέγκο Ριβέρα, μπορούν τώρα να προσθέσουν και μια δεύτερη στάση στο πρόγραμμά τους, τη διαδραστική έκθεση «Frida: La Experiencia Immersiva».

Στην έκθεση αυτή, 26 από τα έργα της Κάλο, μιας από τις πιο διάσημες γυναίκες καλλιτέχνιδες στον κόσμο, προβάλλονται μέσω ενός προτζέκτορα σε ένα εντυπωσιακό σόου, διάρκειας 35 λεπτών!

Επειδή η Κάλο εξειδικεύτηκε στην αυτοπροσωπογραφία, η εμπειρία αυτή βιώνεται σαν μια συναρπαστική αυτοβιογραφία, που αφηγείται την ιστορία των αγώνων της με τις ασθένειες και την αναπηρία, καθώς και την ασυνήθιστη ρομαντική ιστορία της με τον Ριβέρα.

Η έκθεση «είναι ένας τρόπος για να γνωρίσει το κοινό τους πίνακες της Φρίντα, που έχουν γίνει γνωστοί σε όλο τον κόσμο, αλλά με λίγη περισσότερη…οικειότητα», δήλωσε η εγγονή της Φρίντα, Μάρα ντε Άντα στην Agence France Presse. «Πιστεύω ότι η Φρίντα ήταν πολύ πρωτοποριακή και μοντέρνα και αυτός ο τρόπος παρουσίασης της ταιριάζει απόλυτα. Ήταν μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της.»

«Αυτό το σόου αποτελεί μία συναρπαστική, πολύ-αισθητηριακή εμπειρία, που παρουσιάζει το έργο της Κάλο σε μία μνημειακή κλίμακα, συνδυασμένη με μουσική, σκηνογραφία, γλυπτική, αλληλεπίδραση και ψηφιακά μέσα», έγραψε στο site της η Cocolab, η μεξικάνικη εταιρεία πολυμέσων που ενώνει την τέχνη και την ψυχαγωγία με την τεχνολογία και βρίσκεται πίσω από το σόου.

Το κοινό έχει την ευκαιρία να βιώσει αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία ήδη από τις 6 Ιουλίου, ανήμερα των 114ων γενεθλίων της καλλιτέχνιδας.

Χρειάστηκαν δυόμισι χρόνια για τη δημιουργία αυτού του μοναδικού σόου, που περιλαμβάνει διάσημους πίνακες της Κάλο, όπως τα έργα The Two Fridas, Girl with a Death Mask, Me and My Parrots και The Broken Column, μεξικάνικη μουσική αλλά και αφήγηση από τις επιστολές και ημερολόγιά της. Η έκθεση χρησιμοποιεί 90 προβολείς και 50 ηχεία για να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη ζωή και την καριέρα της Φρίντα Κάλο.

Υπάρχει επίσης και μια διαδραστική εγκατάσταση, με τίτλο «Free Stroke», όπου οι επισκέπτες μπορούν να σχεδιάσουν ψηφιακά και μια αίθουσα που ονομάζεται «Fantastic Creatures» όπου μπορούν να επιλέξουν τη φιγούρα από τα έργα τέχνης της Κάλο, που τους αντιπροσωπεύει καλύτερα.

«Μπορείτε επίσης να ακούσετε τη μουσική που άκουγε, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τη δουλειά της και μπορείτε επίσης να μάθετε κάποια οικογενειακά μυστικά», αποκάλυψε στο Reuters η Φρίντα Χέντσελ Ρομέρο, η άλλη εγγονή της, αποκαλώντας την εμπειρία «πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής».

Πηγή: Artnet News