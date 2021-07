Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου 2011, χάσαμε για πάντα την Amy Winehouse, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς μας, ένα φωτεινό αστέρι με πολλές σκοτεινές στιγμές και ακόμα περισσότερες δυνατότητες, που μέσα σε μόλις λίγα χρόνια μας κέρδισε με την φωνή της και άφησε εποχή.

Μπορεί όσο ήταν εν ζωή να πρόλαβε να κυκλοφορήσει μόλις δύο άλμπουμ, το Frank και το Back to Black, κάθε κομμάτι όμως ήταν και μία μικρή κατάθεση ψυχής της Amy, που όπως έλεγε «Γράφω στίχους στα τραγούδια μου που δεν θα μπορούσα ποτέ να παραδεχτώ στον εαυτό μου, κοιτάζοντας τον καθρέφτη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τα 10 καλύτερα άλμπουμ από γυναίκες που ακούσαμε τελευταία

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της, εμείς ακόμα δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε και θυμόμαστε το μοναδικό της ταλέντο μέσα από δέκα αγαπημένα μας τραγούδια της.

Will You Still Love Me Tomorrow

Μία διασκευή του «Will You Love Me Tomorrow» των The Sirrelles, που αρχικά κυκλοφόρησε το 1960. Η Amy είχε μεγάλη αγάπη για την μουσική των 50s, 6os και 70s και διασκεύαζε συχνά κλασικά κομμάτια αυτής της εποχής -χαρακτηριστικό παράδειγμα η συγκλονιστική διασκευή του «I Love You More Than You’ll Ever Know» του Donny Hathaway.

Our Day will Come

Ένα φαινομενικά ρομαντικό, ευδιάθετο τραγούδι, που όμως σε συγκινεί όσο ίσως κανένα άλλο, αφού δυστυχώς η Amy δεν πρόλαβε ποτέ να ζήσει αυτή την μέρα που περιγράφει στο κομμάτι αυτό.

Tears Dry on Their Own

Βασισμένο στο «Ain’t no Mountain High Enough» η Amy αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τους κλασικούς της soul/jazz σε ένα τραγούδι με εύθυμο ρυθμό, αλλά μελαγχολικούς στίχους.

Me and Mr Jones

Ίσως το πιο απολαυστικό τραγούδι της Amy, γεμάτο ατάκες -όπως το επικό «What kind of fuckery is this»- που δείχνουν το χιούμορ της και μια πλευρά της που δεν βλέπαμε τόσο συχνά.

Rehab

Ίσως ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της Amy Winehouse -όλοι το έχουμε ακούσει! Η τραγική ειρωνία είναι φυσικά ότι η 22χρονη τότε Έιμι τραγουδά για την άρνησή της να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Valerie

Ως διασκευή είναι το δεύτερο τραγούδι της λίστας που δεν έχει γράψει η ίδια, κατάφερε όμως να το κάνει «δικό της» με την μοναδική φωνή και το ξεχωριστό στυλ της. Έτσι, το τραγούδι των Zutons θα μείνει για πάντα στην μνήμη μας ως ακόμα ένα εμβληματικό τραγούδι της Amy.

Wake Up Alone

Ένα τραγούδι που περιγράφει τέλεια την απόγνωση της Amy και την τοξική της σχέση με τον έρωτα και συγκεκριμένα με τον πρώην σύζυγό της, Blake, που πολλοί θεωρούν την αρχή της καταστροφής της. «Είναι άγριος στα όνειρα μου, με γεμίζει με φόβο» γράφει για τον έρωτά της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Amy Winehouse: Τι αποκάλυψε ο καλύτερός της φίλος για τον τραγικό θάνατό της

Back to Black

Όταν η Amy πέθανε, ο Μάρκ Ρόνσον την περιέγραψε ως την «μουσική του αδερφή ψυχή» και πράγματι όταν ακούμε το Back to Black το διαπιστώνουμε κι εμείς. Σύμφωνα με τον Ρόνσον, η Amy έγραψε τους στίχους για αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι μέσα σε μία μόνο ώρα, έχοντας ακούσει μόνο τις πρώτες νότες.

Love is a Losing Game

Ένα τραγούδι καθαρή ποίηση, που λάτρεψαν οι επίσης αδικοχαμένοι θρύλοι Prince και George Michael, του οποίου μάλιστα ήταν το αγαπημένο τραγούδι. Μία συγκινητική μπαλάντα, στο οποίο η Amy μιλάει για την απογοήτευση με την αγάπη,»ένα χαμένο παιχνίδι» όπως την αποκαλεί.

Like Smoke

Πρόκειται για το ντουέτο της αδικοχαμένης Amy με τον ράπερ Nas, το οποίο περιλαμβάνεται στο μεταθανάτιο άλμπουμ της «Amy Winehouse Lioness: Hidden Treasures». «Είναι ένα γλυκόπικρο συναίσθημα να κάνεις κάτι μαζί της τώρα που εκείνη δεν είναι εδώ», είχε πει ο ίδιος ο Nas σε συνέντευξή του μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ. «Το…γλυκό κομμάτι είναι ότι οι θαυμαστές της έχουν νέα μουσική από εκείνη».