Ο Τζεφ Μπέζος πήγε στο διάστημα και το Twitter… γέμισε memes

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, εδώ και καιρό προγραμμάτιζε ένα πολυαναμενόμενο ταξίδι στο διάστημα. Και το πέτυχε επιτέλους χθες, στις 20 Ιουλίου με τον πύραυλό του, New Spehard της Blue Origin.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ταξίδι του δισεκατομμυριούχου στο διάστημα, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, όχι όμως για τον λόγο που περιμέναμε.

Μία πρώτη ματιά στο… φαλλικό σχήμα του πυραύλου του Τζεφ Μπέζος μπορεί πολύ εύκολα να μας προϊδεάσει, γιατί μαζί με τον δισεκατομμυριούχο απογειώθηκαν επίσης… χιλιάδες memes.

Η αλήθεια είναι ότι το σχήμα του διαστημόπλοιου ήταν αυτό που αποκαλούμε «meme worthy», δηλαδή προσέφερε άπλετο υλικό για memes, αστείες φωτογραφίες και tweets. Ποιος ξέρει, ίσως ο Τζεφ Μπέζος να επέλεξε επίτηδες αυτό το διαστημόπλοιο, ώστε να τραβήξει περισσότερο την προσοχή στο φιλόδοξο εγχείρημά του. Ίσως βέβαια να έγινε και καταλάθος.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Μπέζος έφτασε στο διάστημα πάνω σε έναν πύραυλο ύψους 18.000 μέτρων, διακοσμημένο με ένα γιγαντιαίο φτερό ως «σύμβολο της τελειότητας της πτήσης», σύμφωνα με την Blue Origin.

Ήταν ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο και ένα τεράστιο άλμα για τα memes του Twitter -αν μπορούμε να παραφράσουμε κάπως την διάσημη φράση του Neil Armstrong.

Εμείς συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο ξεκαρδιστικά memes που κυλοφορούν στο Internet αυτή τη στιγμή και έχουν γίνει viral.

Τα πιο viral memes για τον Τζεφ Μπέζος

«Πώς παρακολουθούσε το Internet τον Τζεφ Μπέζος να πετάει στο διάστημα» γράφει ένας χρήστης.

The entire internet watching Jeff Bezos fly into space. pic.twitter.com/3g7bxjNETM — Jesse McLaren (@McJesse) July 20, 2021

«Είναι πραγματικά καταπληκτικό το πόσο μοιάζει με…» έγραψε μία άλλη χρήστης του Twitter, και όλοι καταλάβαμε τι εννοεί….

It’s really just incredible how much it resembles a… pic.twitter.com/7P1ukhGy8k — Summer Brennan 🌈 (@summerbrennan) July 20, 2021

«Αποκλείεται να είμαι ο μόνος που σκέφτεται τον Όστιν Πάουερς αυτή τη στιγμή» έγραψε ένας άλλος και πράγματι πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ομοιότητα του Τζεφ Μπέζος με τον Dr. Evil έγινε ακόμα μεγαλύτερη!

I’m not the only person thinking of Austin Powers right now …..#JeffBezos #BlueOrigin pic.twitter.com/LKGkWCfvbO — Jhanik (@SirKinahjb) July 20, 2021



«Συγχαρητήρια για την επιτυχημένη απογείωση Jeff. Σίγουρα δεν προσπαθείς να αναπληρώσεις για κάτι» είπε ο γνωστός podcaster Dan Katz, πιάνοντας τον παλμό της συζήτησης που έχει δημιουργηθεί.

Congrats to Jeff Bezos on his successful rocket launch. And also for totally not overcompensating for something pic.twitter.com/fI3OMxiaVQ — Big Cat (@BarstoolBigCat) July 20, 2021

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Η ζωή μας είναι ο Όστιν Πάουερς αυτή τη στιγμή» -και το ελπίζουμε αλλιώς ποιος θα μας σώσει από τον πραγματικό Dr. Evil;

Life is Austin Powers now. pic.twitter.com/G4MPEd0XWv — Karl’s farm hand (@MotherofPups) July 20, 2021

Εδώ σε ένα από τα πιο viral memes που κυκλοφορούν, βλέπουμε τον Bezos ως Dr Evil να απογειώνεται.

Live footage of Jeff Bezos getting ready to go to space. pic.twitter.com/6IZiAKOSHV — Victor Z (@MadVictorZ) July 19, 2021

Τέλος, μια άλλη χρήστης του Twitter αποφάσισε με αφορμή την απογείωση του Μπέζος να θίξει άλλο ένα σημαντικό θέμα, και αυτό είναι η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων…