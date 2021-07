Πρόκειται για ένα από τα πιο περιζήτητα βραβεία στον κόσμο του κινηματογράφου – και όχι ο λόγος δεν γίνεται αυτή τη φορά για τον διάσημο Χρυσό Φοίνικα για την καλύτερη ταινία (ο οποίος απονεμήθηκε το Σάββατο το βράδυ στη γαλλική ταινία «Titane») αλλά το αντίστοιχο βραβείο για τους μικρούς τετράποδους φίλους, το Palm Dog.

Το βραβείο φέτος γιόρτασε την 20η επέτειό του, συνεπώς την 103η, αν μετράμε σε…σκυλίσια χρόνια!

Το φετινό πολυπόθητο δερμάτινο κολάρο για την «Καλύτερη σκυλίσια ερμηνεία» στην κινηματογραφική οθόνη, απονεμήθηκε στα τρία Σπρίνγκερ Σπάνιελ της Τίλντα Σουίντον.

Οι Snowbear, Dora και Rosy πρωταγωνίστησαν με τη Σουίντον και την κόρη της Όνορ Σουίντον Μπερν, στην ταινία The Souvenir II. «Πρέπει να σας πω ειλικρινά πως αυτό είναι ένα βραβείο που αξίζει να πάρεις», είπε η Σουίντον καθώς παραλάμβανε το βραβείο. «Το είχαμε βάλει στο μάτι εδώ και χρόνια».

«Προσπάθησα να φέρω τα σκυλιά μου εδώ, αλλά είναι απασχολημένα. Ακούω ότι βρίσκονται σε μία παραλία στα Χάιλαντς της Σκωτίας», πρόσθεσε αστειευόμενη.

Η σκηνοθέτις της ταινίας, Τζοάνα Χογκ, έκανε μία γκεστ εμφάνιση με βιντεοκλήση από το κινητό της Σουίντον στο πάρτι έναρξης και είπε, μεταξύ άλλων, ότι θα χαρεί να συνεργαστεί ξανά με τα τρία αυτά αστέρια. «Νομίζω ότι θα έχουν μεγάλη ζήτηση τώρα», αστειεύτηκε.

Τα υπόλοιπα…»σκυλίσια» βραβεία της βραδιάς

Φέτος, το δεύτερο βραβείο «Καλύτερης σκυλίσιας ερμηνείας», που απονεμήθηκε από κριτικούς ταινιών, μοιράστηκαν η Σόφι, ένα πιτ μπουλ από το Λος Άντζελες που εμφανίστηκε στην ταινία Red Rocket του Σον Μπέικερ και η Πάντα, το τσοπανόσκυλο από την ταινία Lamb του Βάλντιμαρ Γιόχανσον. Και οι δύο σκηνοθέτες ήταν εκεί για να παραλάβουν τα βραβεία.

Ο Μπέικερ μάλιστα, έφερε μαζί και τον δικό το σκύλο, τον Μπούνσεν, για να παραλάβει το βραβείο. «Αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο βραβείο και μία καταπληκτική εμπειρία! Ο Μπούνσεν έρχεται παντού μαζί μου. Είναι ο σκύλος που μου προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη», είπε.

Το βραβείο Palm Dog αποτελεί δημιουργία του Βρετανού δημοσιογράφου Τόμπι Ρόουζ, το οποίο εμπνεύστηκε από το δικό του γαλλικό φοξ τεριέ, τον Muttley, που πέθανε το 2007. Από τότε που δόθηκε για πρώτη φορά το βραβείο το 2001, έχει γίνει συνώνυμο ενός διασκεδαστικού βραβείου, που αντιτίθεται στην γενικότερη σοβαροφάνεια που παρουσιάζουν οι Κάννες.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019, ο Κουέντιν Ταραντίνο παρέλαβε το βραβείο Palm Dog της χρονιάς, για την σκυλίτσα Μπράντι, η οποία πρωταγωνίστησε, μαζί με τον τηλεοπτικό ιδιοκτήτη της Μπραντ Πιτ, στην ταινία Once Upon a Time in Hollywood.

«Πρέπει να πω ότι είναι τόσο μεγάλη η τιμή να λαμβάνω αυτό το βραβείο», είχε πει τότε ο Ταραντίνο, καθώς παραλάμβανε το κολάρο. «Έχω πει σε όλους πως δεν έχω ιδέα αν θα κερδίσουμε τον Χρυσό Φοίνικα. Δεν πιστεύω κιόλας ότι το δικαιούμαι. Αλλά πράγματι ένιωσα ότι ήμουν έτοιμος να κερδίσω το Palm Dog. Θέλω λοιπόν να το αφιερώσω στην υπέροχη ηθοποιό μου, την Μπράντι. Έφερε το Palm Dog σπίτι, στην Αμερική».

Πηγή: The Guardian