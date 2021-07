Πέννυ Μπαλτατζή: Το «ραντεβού στον Κήπο» του Μεγάρου και τα όνειρα που δεν αναβάλλονται

Λίγο πριν ανεβεί στο stage που θα στηθεί απόψε στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, μιλήσαμε με την Πέννυ Μπαλτατζή για όσα της έμαθε η περίοδος της πανδημίας, για όλα όσα της έλειψαν κατά το διάστημα του εγκλεισμού, αλλά και για όλα τα καινούρια που ετοιμάζει. Για την Πέννυ τα όνειρα δεν αναβάλλονται και έτσι αυτό το καλοκαιρινό live στον Κήπο θα είναι μόνο η αρχή…

Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που ο χώρος του πολιτισμού ήταν σε παύση, εσείς επανέρχεστε με ένα καλοκαιρινό live στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Πώς είναι για έναν καλλιτέχνη να ανεβαίνει ξανά στη σκηνή μετά από τόσο καιρό;

Μόνο χαρά νιώθω για το βράδυ της Δευτέρας. Βεβαίως έχω ήδη βρεθεί στη σκηνή σε κάποιες προηγούμενες συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι, αλλά αυτό είναι το πρώτο μου «προσωπικό» live μετά από πολύ καιρό. Συγκίνηση και προσμονή να συναντήσω ξανά τον κόσμο, νιώθω, μετά από όλη αυτή την απόσταση!

Τα όνειρά μας είναι η πυξίδα μας και ο φάρος μας μέσα στα μεγαλύτερα σκοτάδια.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρατε μετά από όλο αυτό το διάστημα «εγκλεισμού» και τι είναι αυτό που σας έλειψε περισσότερο από την προ-covid εποχή;

Μου έλειψε αυτό που έλειψε σε όλους μας, νομίζω, η αυθόρμητη επαφή με τους ανθρώπους, τα φιλιά, οι αγκαλιές. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από αυτή την παράξενη εποχή είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς «υποπτευόμουν» από πολύ παλαιότερα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε καθόλου, την απρόσμενη αλλαγή που έρχεται απ’ έξω, ερήμην μας.

Φέτος σας απολαύσαμε στο μουσικό σόου « Just The 2 Of Us» μαζί με τον Αντώνη Λουδάρο, όπου το πολύπλευρο μουσικοθεατρικό σας ταλέντο συζητήθηκε έντονα. Ένα έντονο στοιχείο θεατρικότητας εντοπίζεται και στα βίντεο κλιπ σας. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείτε με το θέατρο;

Η μουσική και το θέατρο είναι έτσι κι αλλιώς συγκοινωνούντα δοχεία, και με έναν τρόπο ισχύει το ότι αν επικοινωνείς με μια μορφή τέχνης, έχεις κατά πάσα πιθανότητα το ένστικτο, το αισθητήριο και την ικανότητα να επικοινωνήσεις και με τις υπόλοιπες. Το Just The 2 Of Us το χάρηκα πολύ για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που το ένιωσα πολύ φυσικό και οικείο και μπόρεσα, μέσα από τις διάφορες ερμηνείες μας μαζί με τον Αντώνη, να εκφράσω πολύ διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, που πολλές φορές φλέρταραν με το θέατρο. Αν μου γινόταν μια πρόταση που θα μου άρεσε και θα με γοήτευε, ναι, γιατί όχι, πιθανότατα θα το επιχειρούσα!

Λίγο καιρό πριν ολοκληρώθηκε η μεγάλη καμπάνια crowdfunding με τίτλο «Τα Όνειρα Δεν Αναβάλλονται» που είχατε ξεκινήσει εν μέσω πανδημίας. Τι ανταπόκριση έδειξε ο κόσμος σε αυτή σας την πρωτοβουλία, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης εξαιτίας της πανδημίας;

Η καμπάνια πήγε πολύ καλά, δεδομένων των συνθηκών, που ήταν όντως πολύ δύσκολες. Ήταν πολύ συγκινητική η συμμετοχή του κόσμου και ευχαριστώ πολύ όλες και όλους όσοι συμμετείχαν. Κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη σεζόν θα κυκλοφορήσει και το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας, ένας ολοκαίνουριος δίσκος.



Τελικά χωράει αναβολή στα όνειρα;

Σίγουρα όχι. Τα όνειρά μας είναι η πυξίδα μας και ο φάρος μας μέσα στα μεγαλύτερα σκοτάδια. Και ως τέτοια, δεν πρέπει να επιτρέπουμε να αναβάλλονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Πέννυ Μπαλτατζή στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

Τι να περιμένουμε να ακούσουμε στο ανανεωμένο μουσικό ραντεβού στον Κήπο του Μεγάρου, τη Δευτέρα 19 Ιουλίου;

Καταρχάς, θα περάσουμε όλοι μαζί ένα πολύ όμορφο βράδυ στον Κήπο! Όσο για το πρόγραμμα, πέραν των τραγουδιών που ξέρει ο κόσμος από την προσωπική μου δισκογραφία, θα ακουστούν και πολλά αγαπημένα μου τραγούδια, ελληνικά και ξένα, σε διασκευές, οπότε το live θα έχει και πολλές εκπλήξεις…

Ποιες είναι οι σκέψεις/ελπίδες σας για τον πολιτισμό τους επόμενους μήνες;

Μια και είμαι φύσει αισιόδοξος άνθρωπος, θα πω, παρά τα όσα ακούμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, πως εύχομαι ο χειμώνας αυτός να είναι καλύτερος για τον κόσμο της τέχνης από τον προηγούμενο. Οι εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού έχουμε περάσει πολύ δύσκολα όλο αυτό το διάστημα, οπότε δεν υπάρχει χώρος να σκεφτώ ότι θα ζήσουμε άλλον ένα χρόνο στην απραξία και τη δυσπραγία. Ο,τι και αν σημαίνει αυτό.

Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς μέσα στο επόμενο διάστημα;

Μετά τον Kήπο του Mεγάρου, ακολουθούν κάποιες εμφανίσεις μέσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, πανδημίας επιτρέποντος φυσικά, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζω τον νέο δίσκο που σας ανέφερα και νωρίτερα, καθώς και τη συμμετοχή μου, σε μουσικοθεατρική παράσταση, σε ρόλο έκπληξη… Περισσότερα θα μπορώ να σας πω όμως από το φθινόπωρο!