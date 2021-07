Η τελευταία ταινία του Γούντι Άλεν επιτέλους στις αίθουσες!

Φεστιβάλ του Ρίφκιν

Το «Φεστιβάλ του Ρίφκιν» είναι η νέα ταινία του 86χρονου Γούντι Άλεν που βάζει τους πρωταγωνιστές του Τζίνα Γκέρσον και Γουάλας Σον σε ερωτικά μπλεξίματα στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν όπου ο σκηνοθέτης βρήκε φιλόξενη στέγη, καταφέρνοντας να ισορροπήσει το ανάλαφρο, ψυχαγωγικό κωμικό θέαμα με τις βαριές φιλοσοφίες και τα επώδυνα ψυχολογικά συμπεράσματα.

Αιώνια Κάθαρση

Στην δυστοπική και καλοσχεδιασμένη «Αιώνια Κάθαρση» του Εβεράρντο Γκουτ η ετήσια βραδιά αναρχίας και φόνου συνεχίζεται και μετά το πρώτο φως της μέρας.

Ένας γιος

Στο συναρπαστικό ντεμπούτο του Μεχντί Μπαρσαουί «Ένας γιος» η δραματουργική πυκνότητα και κορύφωση έρχεται μέσα από διαρκείς δοκιμασίες που αντανακλούν το μέγεθος μιας οικογενειακής τραγωδίας που δείχνει να μην έχει τέλος.

Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό

Η άνοιξη – ή μάλλον το καλοκαίρι – του ελληνικού κινηματογράφου συνεχίζεται με το επίκαιρο «Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό» του Γιώργου Γεωργόπουλου που βασίζεται σε μια αλληγορική ιδέα γύρω από ένα θανατηφόρο ιό που θα σας αφήσει άφωνους καθώς θυμίζει πολύ έντονα… coronavirus!

Διαστημικά Καλάθια: Η Νέα Γενιά

Οι νέες ταινίες ολοκληρώνονται με τα «Διαστημικά Καλάθια: Η Νέα Γενιά» που φέρνει τον σταρ του NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς σε ρόλο Μάικλ Τζόρνταν και το «Spiral: From the Book of Saw» που αποτελεί το όγδοο επεισόδιο στο αιματοβαμμένο franchise του «Saw».

Επανεκδόσεις

Σπουδαίες και οι δύο επανεκδόσεις της βδομάδας. Η «Οδός Μαλχόλαντ» του Ντέιβιντ Λιντς είναι μια συναρπαστική βουτιά στην παραίσθηση και τον κόσμο των ονείρων, ενώ η βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα «Συνομιλία» του Κόπολα από το 1974 βάζει τον Τζιν Χάκμαν στο ρόλο ενός μετρ των παρακολουθήσεων που χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του όταν ανακαλύπτει μια καλοστημένη συνωμοσία.