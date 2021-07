Βιβλιοπωλείο στην Ουγγαρία πήρε πρόστιμο για ένα βιβλίο που απεικονίζει LGBT οικογένειες

Οι διακρίσεις στην Ουγγαρία συνεχίζονται, με ένα βιβλιοπωλείο να καλείται να πληρώσει το ποσό των 600 λιρών, για ένα εξώφυλλο που δεν «εγκρίνει» η κομητεία, καθώς απεικόνιζε μία LGBT οικογένεια.

Το παιδικό βιβλίο του συγγραφέα Lawrence Schimel και της εικονογράφου Elīna Brasliņa περιγράφει την πρωινή ρουτίνα ενός μικρού αγοριού που μεγαλώνει με δύο μητέρες και την απροθυμία ενός μικρού κοριτσιού που μεγαλώνει με δύο μπαμπάδες, να κοιμηθεί.

Το Reuters κάνει λόγο για πρόστιμο που αγγίζει τα 250,000 φιορίνια (δηλαδή 700 ευρώ) στο βιβλιοπωλείο Líra Könyv από την κομητεία του Pest.

Μάλιστα ο επίτροπος του Pest, Richard Tarnai, προσπαθώντας να δικαιολογήσει το γεγονός, είπε πως πρόκειται για παραβίαση των κανόνων διαφήμισης και πως θα έπρεπε να είχε διευκρινιστεί, ότι ανήκει στην κατηγορία βιβλίων «που διαφέρουν από την κανονικότητα».

Όπως υποστήριξε: «Το βιβλίο ήταν ανάμεσα σε παραμύθια και άλλες παιδικές ιστορίες. Δεν υπήρχε τρόπος να γνωρίζει κάποιος ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που μιλάει για μία οικογένεια που είναι διαφορετική από τις κανονικές».

Όσα είχε να πει ο συγγραφέας

Ο συγγραφέας του βιβλίου έμαθε για την διάκριση αυτή μέσα από τα social media και έδωσε την απάντησή του στην Guardiam: «Η κίνηση της ουγγρικής κυβέρνησης κανονικοποιεί το μίσος και την προκατάληψη ενάντια σε βιβλία σαν το δικό μου, που δείχνουν στο παιδί τον κόσμο στον οποίο ζούμε».

I woke to sad news from #Hungary: a fine of 250,000 Florints to a bookshop for selling my children’s book MICSODA CSALÁD! illustrated by Elīna Brasliņa, translated by Anna T. Szabó, without warning that it portrays families different from the «normal». #acsaladazcsalad #LGTBIQ pic.twitter.com/8YzTZKB9H2

— Lawrence Schimel (@lawrenceschimel) July 7, 2021