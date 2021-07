Πού να πάμε σήμερα; 10 παραστάσεις για τη Δευτέρα 5 Ιουλίου

1. Παράσταση: «Οθέλλος», σε σκηνοθεσία Αι. Χειλάκη και Μ. Δούνια στο Θέατρο Κήπου (Θεσσαλονίκη)

O «Οθέλλος», του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια, παρουσιάζεται σε καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Μια τραγωδία για τη ζήλια, την προδομένη εμπιστοσύνη και το φόβο για οτιδήποτε ξένο και διαφορετικό, με τον Γιάννη Μπέζο στον ομώνυμο ρόλο.

Δευτέρα 5/7, 21:30

Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Κήπου, Τσιμισκή 153, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 231 025 6775.

2. Παράσταση: «Η Πόρνη από Πάνω» στο Θέατρο Λαμπέτη Ταράτσα

Ο μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη «Η Πόρνη από Πάνω», με την Κατερίνα Διδασκάλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεκινάει μια τελευταία καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, από τις 18 Ιουνίου. Η Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Και τότε…..

Δευτέρα 5/7, 21:15

Εισιτήριο: Από 12€, Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Λαμπέτη Ταράτσα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Συκιές. Τηλ: 21 0646 3685.

3. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας 2021: Παράσταση: «Το Νυφικό Κρεβάτι» του Jan de Hartog στο Θέατρο Πέτρας

Την κωμωδία «Το Νυφικό Κρεβάτι» του Jan de Hartog παρουσιάζει φέτος σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα η εταιρεία θεατρικών παραγωγών «Μέθεξις», σε διασκευή – απόδοση Αλέξανδρου Ρήγα – Δημήτρη Aποστόλου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα, με πρωταγωνιστές την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και τον Ορέστη Τζιόβα. Μια τρυφερή κωμωδία που παρουσιάζει έναν άντρα και μια γυναίκα από την γνωριμία τους και την πρώτη νύχτα του γάμου τους μέχρι και το τέλος της ζωής τους, με κέντρο πάντα το συζυγικό κρεβάτι.

Δευτέρα 5/7, 21:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος: 15€ | Ειδικές τιμές για ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές: 12€ | Group άνω των 20 ατόμων: 10€ | Τιμή εισιτηρίου προπώλησης: 12€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη. https://petroupoli.gov.gr/\

4. Παράσταση: «Προμηθέας Δεσμώτης», σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου – Χανιά

Τον «Προμηθέα Δεσμώτη», του Αισχύλου, επέλεξε να συμπεριλάβει το Θέατρο Πορεία στο πολυσυλλεκτικό του ρεπερτόριο. Η παράσταση, η οποία ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία από τις 4 Ιουλίου, παρουσιάζεται σε μετάφραση Γιώργου Μπλάνα και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, με τνο Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο. Στην τραγωδία, ο Αισχύλος πραγματεύεται την αντίσταση του αλυσοδεμένου στον Καύκασο Προμηθέα, να υποκύψει στο θέλημα του «ανελέητου» Διός. Πρόκειται για ένα ασταμάτητο αγώνα κατά της δύναμης της εξουσίας…

Δευτέρα 5/7, 21:30

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου – Χανιά, Ν. Φωκά και Κύπρου, Χανιά. https://www.chania-culture.gr/

5. Παράσταση: «Εγώ η Λένγκω» Του Βασίλη Γιαννόπουλου στο Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Το δράμα του Βασίλη Γιαννόπουλου «Εγώ η Λένγκω» από τη θεατρική ομάδα «ΔΙΩΝΗΣ-ΑΙΝΙΓΜΑ», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη, παρουσιάζεται τη Δευτέρα 5 Ιουλίου στο Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Η Λένγκω (Ελένη), είναι μία Ηπειρώτισσα γυναίκα, που ζει μια αλληλουχία ζωών, από την περίοδο της Επανάστασης του 1821, έως και την τελευταία της ζωή, που φτάνει στο σήμερα, πάντα υπερασπιζόμενη τους αγώνες των σημερινών γυναικών κατ’ αντιστοιχία με τις ηρωίδες των εκάστοτε Εθνικών αγώνων, περνώντας το μήνυμα, ότι οι ήρωες υπάρχουν και ζουν ανάμεσα μας.

Δευτέρα 5/7, 21:30

Είσοδος Ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», Ίλιον.

6. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: «The Soccer Opera» / «Όπερα ποδοσφαίρου». Μια μουσική και σκηνική σύνθεση του Λευτέρη Βενιάδη στην Πειραιώς 260

Ο Λευτέρης Βενιάδης αντλεί υλικό από τις γεμάτες ένταση ποδοσφαιρικές αναμνήσεις του και τις ανασυνθέτει στην πρωτότυπη «Όπερα ποδοσφαίρου», η οποία θα παρουσιαστεί, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 5-6 Ιουλίου, στην Πειραιώς 260. Φάσεις, πέναλτι, κίτρινες κάρτες, διαμαρτυρίες, γκολ, χαμένες ευκαιρίες, οφσάιντ, παράταση είναι τα συστατικά μέρη του απρόσμενου λιμπρέτου της Gerhild Steinbuch, σε σκηνοθεσία Sofia Simitzis. Τους τραγουδιστές-ποδοσφαιριστές συνοδεύουν επί σκηνής το μουσικό συγκρότημα Ventus Ensemble και η νεανική χορωδία ομοίων φωνών Sonorae του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας». Μουσική διεύθυνση: Φαίδρα Γιαννέλου.

Δευτέρα 5/7, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη: Εισιτήριο 20€. Ζώνη A: Εισιτήριο 15€. Ζώνη Β: Εισιτήριο 10€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Πειραιώς 260, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900. http://aefestival.gr/

7. «Φεστιβάλ 2021» του Δήμου Αμαρουσίου – Stand Up Comedy: Λάμπρος Φισφής Best Of στο Αίθριο Θέατρο της Λεωφόρου Κηφισίας 219

O stand up κωμικός Λάμπρος Φισφής έρχεται στο Μαρούσι, τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, για να παρουσιάσει μια BEST OF παράσταση με κείμενα από τα one man show «Να Ένας Σοφός», «Δες το Θετικό» και «Να το Φως».

Δευτέρα 5/7, 21:00

Εισιτήριο: 10€. Προπώληση: ticketmaster.gr.

Αίθριο Θέατρο της Λεωφόρου Κηφισίας 219. https://maroussi.gr/

8. Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021 – Παιδικό Θέατρο: «Ο Πέτρος και ο Λύκος» στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

H παιδική σκηνή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη παρουσιάζει από τα μέσα του Ιουνίου 2021, σε καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα, το διασημότερο μουσικό παραμύθι όλων των εποχών «Ο Πέτρος και ο λύκος», του Σεργκέι Προκόφιεφ, σε απόδοση -σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, με τον Ρένο Χαραλαμπίδη και πέντε μουσικούς με 7 μουσικά όργανα ζωντανά επί σκηνής.

Δευτέρα 5/7, 21:00

Εισιτήριο: 10 € | Ειδική τιμή εισιτηρίου για ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους: 8 € | Group άνω των 20 ατόμων: 7 €/άτομο . Προπώληση: viva.gr.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Προφήτου Ηλία 65, Χαλάνδρι.

9. Παιδικό Θέατρο: «Ο Μάγος του Οζ» στο Θέατρο Χυτήριο

Το Θέατρο Χυτήριο παρουσιάζει, κάθε Δευτέρα έως τις 19 Ιουλίου, την παιδική παράσταση «Ο Μάγος του Οζ», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, κείμενο Κωνσταντίνου Παντελιά. Τι θα συμβεί όταν η μικρή, κατεργάρα και παιχνιδιάρα Ντόροθι βρεθεί – κατά λάθος – στην μαγική χώρα του Οζ; Παίζουν: Νάντια Αντωνίου, Κωνσταντίνος Παντελιάς, Ελένη Κερολάρη, Νίκος Λημνιός.

Δευτέρα 5/7, 18:30

Εισιτήριο: 8€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Χυτήριο – Σημείο Πολιτισμού, Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός. Τηλ: 210-341-2313. Email: [email protected]

10. Παιδικό Θέατρο: «Ο Μικρός Πρίγκιπας» από το Θέατρο Μαριονέττας Γκότση στο Σινέ Μίμης Φωτόπουλος

Το Θέατρο Μαριονέττας Γκότση παρουσιάζει τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, στις 19:15, στο Σινέ Μίμης Φωτόπουλος (Μαρούσι), την παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ, σε σκηνοθεσία Θανάση Γκότση, με τις φωνές των Πάνου Μουζουράκη, Χρυσούλας Παπαδοπούλου, Σόλωνα Τσούνη, Διονύση Κλάδη, Μαρίλιας Νομικού, Παναγιώτας Μωυσιάδου. Μουσική: Πάνος Μουζουράκης, Μιχάλης Κατσαρός

Δευτέρα 5/7, 19:15

Εισιτήριο: Από 5€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Μίμης Φωτόπουλος Δημοτικός Κινηματογράφος Αμαρουσίου, Αγίου Κωνσταντίνου 42, Μαρούσι. Τηλ: 21 0619 8890.