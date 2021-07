COSMOTE TV: Ένα καλοκαίρι με συναρπαστικές πρεμιέρες και νέα επεισόδια αγαπημένων μας σειρών

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, οι θερμοκρασίες όλο και ανεβαίνουν, κι εμείς ανυπομονούμε για την αγαπημένη μας στιγμή χαλάρωσης: Εκείνη που θα καθίσουμε αναπαυτικά για να απολαύσουμε την αγαπημένη μας σειρά -ή νθα ανακαλύψουμε το νέο μας «κόλλημα».

Ευτυχώς, όλο το καλοκαίρι στην COSMOTE TV θα κάνουν τη μεγάλη τους πρεμιέρα ολοκαίνουριες σειρές, ενώ θα επιστρέψουν και μερικές από τις αγαπημένες μας με νέα επεισόδια. Το horror «Creepshow» επιστρέφει με δεύτερη σεζόν και νέες ανατριχιαστικές ιστορίες, η αγαπημένη μας αστυνομική σειρά «Private Eyes» έρχεται και πάλι μετά από ένα συνταρακτικό φινάλε την 4η σεζόν, ενώ δύο «διαμαντάκια» για ψαγμένους, τα «Wentworth» και «Britannia», θα κάνουν επίσης τη μεγάλη επιστροφή τους με νέα επεισόδια.

Παράλληλα, θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε το νέο πολυαναμενόμενο δράμα-περιπέτεια «Reyka», ενώ όλοι οι κύκλοι του all-time classic «Weeds» θα είναι διαθέσιμοι για ατελείωτο, καλοκαιρινό binge-watching.

Τα highlights του καλοκαιριού για ατέλειωτο streaming

Creepshow: Η καλύτερη νέα σειρά τρόμου!

Όπως πολύ εύκολα μαρτυρά το όνομά του, το Creepshow είναι βασισμένο στην ομώνυμη θρυλική ταινία του «Πατέρα του Horror» Τζορτζ Ρομέρο, που το 1982 είχε καθηλώσει τους θαυμαστές του είδους. Η διάσημη ιστορία λοιπόν αναβιώνει ξανά, αυτή τη φορά από τον καλό του συνεργάτη, Γκρεγκ Νικοτέρο, που εκτός από έμπειρος πλέον δημιουργός ταινιών/σειρών τρόμων, είναι και ο άνθρωπος πίσω από τα πιο συναρπαστικά επεισόδια του Walking Dead, αλλά και πίσω από τα ειδικά εφέ στην πρώτη ταινία της Νάρνια, για το οποίο μάλιστα κέρδισε και βραβείο Όσκαρ!

Έτσι, καμία εντύπωση δεν μας έκανε όταν μετά την πρώτη σεζόν της σειράς, το Creepshow ανακηρύχτηκε η καλύτερη νέα σειρά τρόμου, με τις υψηλότερες βαθμολογίες και κριτικές για το 2019. Αυτό φυσικά οδήγησε στην ενθουσιώδη ανανέωση της σειράς για δεύτερη σεζόν, την οποία επίσης αγκάλιασαν κοινό και κριτικοί.

Λίγο μετά την επίσημη πρεμιέρα του 2ου κύκλου, λοιπόν, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και τα 7 νέα επεισόδια της σειράς, μέσα από την COSMOTE TV που θα είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.

Ο Νικοτέρο, συνεχίζει με την γνωστή, επιτυχημένη «συνταγή» των αυτοτελών επεισοδίων -που στην προηγούμενη μάς κράτησε σε τόση αγωνία- και έρχεται με ακόμη πιο συναρπαστικά, ανατριχιαστικά επεισόδια (γεμάτα γνωστούς πρωταγωνιστές και συντελεστές).

Στη δεύτερη σεζόν, λοιπόν, θα δούμε ένα support group από… λυκάνθρωπους, με τους Άννα Καμπ (Pitch Perfect) και Άνταμ Πάλι (Mindy Project), την αμφιλεγόμενη διαπραγμάτευση ενός εξολοθρευτή εντόμων με τους Κιθ Ντέιβιντ (The Things), Άσλεϊ Λόρενς (Hellraiser) και Τζος ΜακΝτέρμιτ (Walking Dead), αλλά και έναν 12χρονο φαν μεσαιωνικών τεράτων που δημιουργεί τα δικά του… τέρατα.

Ήδη οι κριτικοί μιλούν για μία ξεχωριστή, άκρως τρομακτική σεζόν, με ένα νοσταλγικό, αλλά και ανατριχιαστικό φινάλε (με τον Τζάστιν Λονγκ) κι εμείς ανυπομονούμε να την απολαύσουμε!

Private Eyes: Η αστυνομική σειρά με το φανατικό κοινό

Με πρωταγωνιστές τον Τζέισον Πρίστλι (που αγαπήσαμε ως Μπράντον στο εμβληματικό «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς») και την ταλαντούχα Σίντι Σάμπσον, που στην καριέρα της έχει παίξει σε μερικές από τις πιο διάσημες αστυνομικές σειρές της τηλεόρασης, το Private Eyes είναι κάτι παραπάνω από μία ακόμα αστυνομική σειρά -και αυτό αποδεικνύεται από το φανατικό κοινό που έχει καθηλώσει όλα αυτά τα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο (έχει προβληθεί σε πάνω από 160 χώρες, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης σε Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία), ενώ αναμένεται να πάρει το πράσινο φως για 6η σεζόν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρώην αθλητής Ματ Σέιντ αποφασίζει να αλλάξει για πάντα τη ζωή του και να συνεργαστεί με την φαινομενικά σκληρή ιδιωτική ντετέκτιβ Άντζι Έβερετ. Έτσι, γεννιέται ένα ακατανίκητο δίδυμο, που αποδεικνύει ότι οι εντάσεις και οι επαγγελματικές διαφωνίες είναι και αυτές που οδηγούν στην επιτυχία, και όχι μόνο…

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του G.B. Joyce, το Private Eyes συνδυάζει αρμονικά το δράμα και την κωμωδία, όσο οι δύο ιδιωτικοί ντετέκτιβ πρωταγωνιστές μας, Ματ και Άντζι, λύνουν τα πιο συναρπαστικά μυστήρια, με την χημεία τους να είναι κάτι παραπάνω από αισθητή.

Στην 5η σεζόν, λοιπόν, οι δύο ανταγωνιστικοί χαρακτήρες εξερευνούν το σημαντικότερο μυστήριο της καριέρας τους, ενώ δεν ξεχνάμε ότι το φινάλε της προηγούμενης σεζόν εκτόξευσε την αγωνία στα ύψη για την τύχη της Άντζι! Έτσι, ετοιμαζόμαστε για ακόμη περισσότερο μυστήριο και σασπένς, αλλά και για ιδιαίτερες στιγμές μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών.

Reyka: Ένα πολυεπίπεδο αστυνομικό θρίλερ

Πρεμιέρα, όμως, θα κάνει και μία ολοκαίνουρια, πολυαναμενόμενη σειρά, που έχει γυριστεί στη Νότια Αφρική και φαίνεται πολλά υποσχόμενη. Μιλάμε για το Reyka, με πρωταγωνίστρια στον ομώνυμο ρόλο την Κιμ Ενγκελμπρεχτ, που έχουμε απολαύσει σε ταινίες όπως το Eye in the Sky με την Έλεν Μίρεν και το The Flash, αλλά και στο πολυβραβευμένο Isidingo, όπου εκτελεστικός παραγωγός δεν ήταν άλλος από τον δημιουργό του Reyka, Ρόχαν Ντίκσον.

Ο Νοτιοαφρικανός Ντίκσον είναι βραβευμένος σεναριογράφος και παραγωγός, που έχει υπάρξει υποψήφιος για Χρυσό Φοίνικα για το μικρού μήκους Husk, όπου έγραψε το 1999. Στους συντελεστές της σειράς, όμως, βλέπουμε και άλλα ενδιαφέροντα ονόματα, όπως είναι οι δύο γυναίκες σκηνοθέτιδες Ζι Ντούλι (Hard to Get) και Κάθριν Κουκ (The Girl from St Agnes), οι οποίες δηλώνουν έτοιμες να μεταφέρουν το τραύμα και τον ψυχισμό της δυναμικής γυναίκας πρωταγωνίστριας στη μικρή οθόνη.

Όσο για τον συμπρωταγωνιστή της Ένγκελμπρεχτ, αυτός είναι ο πολυβραβευμένος και τρις υποψήφιος για βραβείο Ολιβιέ, Σκωτσέζος ηθοποιός Ίεν Γκλεν, τον οποίο μάλλον ξέρετε καλύτερα από τον εμβληματικό του ρόλο ως Τζόρα Μόρμοντ στο Game of Thrones. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Γκλεν θα έχει κομβικό ρόλο στη σειρά, αφού θα βοηθήσει την Reyka στον άθλο της, όσο όμως αποκαλύπτεται το σκοτεινό -και όχι τόσο αθώο- παρελθόν του.

Εκτός από την καταπληκτική Κιμ Ένγκελμπρεχτ, στο καστ βλέπουμε επίσης μερικούς από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς της Νότιας Αφρικής, όπως ο βραβευμένος με Emmy Ιαν Ρόμπερτς, η Φιόνα Ράμσεϊ (The Salvation) και ο βετεράνος ηθοποιός Ντέιβιντ Μπάτλερ, που αγαπήσαμε στο Copland και δυστυχώς πριν λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή.

Η νέα αγαπημένη μας τιμωρός έχει όνομα: Reyka

Το Reyka φαίνεται να συνεχίζει την μακρά παράδοση της Νότιας Αφρικής σε τηλεοπτικές σειρές που δεν φοβούνται να μιλήσουν για σοβαρά κοινωνικά θέματα, που ίσως άλλοι έβλεπαν ως «ταμπού». Με έντονο το αστυνομικό στοιχείο, το σασπένς και το μυστήριο, η νέα αυτή σειρά έρχεται να εξελίξει το είδος ένα βήμα παρακάτω και να αποκαλύψει ζητήματα, όπως η αστυνομική διαφθορά, αλλά και η φτώχια, ο ρατσισμός και οι γενικότερες δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης στην Νότια Αφρική -και όχι μόνο.

Παρά τα εμπόδια όμως τίποτα δεν σταματά την Reyka, η οποία επιστρέφει στην πατρίδα της στην Νότια Αφρική, με στόχο να λύσει μια σειρά δολοφονιών με θύματα γυναίκες. Ως θύμα απαγωγής όταν ήταν μόλις μικρό παιδί το 1994, κατά τις πρώτες ιστορικές εκλογές μετά το Απαρτχάιντ, η Reyka παίρνει την υπόθεση προσωπικά και φυσικά αξιοποιεί τα βιώματά και τις γνώσεις της, για να ανακαλύψει τον αδίστακτο serial killer, χωρίς καμία βοήθεια από τις τοπικές αρχές, που φαίνονται απρόθυμοι, αλλά και ανέτοιμοι να λύσουν μία τέτοια υπόθεση.

Με φόντο τα πανέμορφα φυσικά τοπία της νοτιοαφρικανικής επαρχείας, αυτό το πολυεπίπεδο θρίλερ ακολουθεί τη Reyka καθώς μυστικά και ψέματα την επαναφέρουν στη δική της συγκλονιστική παιδική εμπειρία. Τι θα γίνει όταν ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τη βοηθήσει είναι ο γοητευτικός, αλλά επικίνδυνος Άνγκους Σπίλμαν (Ίεν Γκλεν), που δεν είναι άλλος από τον άντρα που την είχε απαγάγει όταν ήταν παιδί; Αυτό και πολλά ακόμα ερωτήματα περιμένουμε να ανακαλύψουμε στην συναρπαστική πρεμιέρα της σειράς τη Δευτέρα 26 Ιουλίου.

Ολόκληρες σεζόν για binge-watching στη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS

Η διασκέδαση όμως δεν σταματά εδώ, αφού από την 1η ημέρα του Αυγούστου, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε όλα τα επεισόδια του θρυλικού Weeds. Ναι καλά καταλάβατε, και οι 8 κύκλοι της σειράς θα είναι διαθέσιμοι για binge-watching στο COSMOTE TV PLUS, μαζί με πολλές ακόμα αγαπημένες σειρές, που βρίσκονται ήδη στον εκτενή κατάλογο της COSMOTE TV.

WEEDS: Η πιο απολαυστική μαύρη κωμωδία

Κάτι ανάμεσα σε μαύρη κωμωδία και δράμα, το Weeds είναι ίσως μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης, με την πρωταγωνίστρια της σειράς Νάνσι να χαρακτηρίζεται πολλάκις «ο καλύτερος τηλεοπτικός χαρακτήρας στην ιστορία».

Όλα, λοιπόν, ξεκινούν όταν η Νάνσι (την οποία υποδύεται η καταπληκτική Μαίρη-Λουίζ Πάρκερ που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο), χάνει τον άντρα της και αναγκάζεται να πουλά… μαριχουάνα, για να μπορέσει να στηρίξει το lifestyle που είχε συνηθίσει η ίδια, με τους δύο γιούς της.

Σε αυτό το ήδη συναρπαστικό -και ξεκαρδιστικό- σχέδιο, εμπλέκεται ο κουνιάδος της Νάνσι, Άντι (Τζάστιν Κερκ), αλλά και η -λίγο ναρκισσίστρια- γειτόνισσα της Σίλια (την οποία ενσαρκώνει η τρεις φορές υποψήφια για Emmy, Ελίζαμπεθ Πέρκινς), που ζει στην πόλη με τον άντρα της (Άντι Μίλντερ) και την κόρη της, Ιζαμπέλ.

Το τραγούδι των τίτλων είναι το διάσημο πλέον Little Boxes, (το οποίο ερμήνευαν διαφορετικοί κάθε φορά μουσικοί, από τους Linkin Park μέχρι τον Μπίλι Μπομπ Θόρτον) και μιλά για την υποκριτική ζωή των αμερικανικών προαστίων, που ζουν το υπερκαταναλωτικό «αμερικανικό όνειρό». Ακόμα και από το τραγούδι των τίτλων, λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν πρόκειται για μία τυπική αμερικανική κωμωδία. Η Νάνσι κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τον καταναλωτικό τρόπο ζωής της (αυτό γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο όταν μπαίνει για τα καλά «στα βαθιά» του εμπορίου ναρκωτικών), ενώ όλη η πόλη μοιάζει εθισμένη με τα πολυτελή αμάξια, τις πλαστικές επεμβάσεις, τα ακριβά ρούχα.

Μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες της δεκαετίας στις οθόνες μας

Ποιος όμως ευθύνεται για αυτό το αριστούργημα; Πρόκειται για μία δημιουργία της -βραβευμένης με Emmy- Τζέντζι Κόχαν, η οποία βρίσκεται πίσω από άλλες τεράστιες επιτυχίες, όπως το Sex and The City, το υπέροχο Glow και φυσικά το Orange Is The New Black.

Το Weeds είναι ίσως από τις ελάχιστες σειρές, που κατάφεραν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού τους επί 8 ολόκληρες σεζόν, κάτι που την έκανε και την μακροβιότερη σειρά στο κανάλι Showtime (με 108 επεισόδια!). Συγκεκριμένα, το πρώτο επεισόδιο έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2005, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη σεζόν έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης στο κανάλι -ρεκόρ το οποίο φυσικά κατέρριψαν οι επόμενες σεζόν της σειράς.

Φυσικά, η σειρά κέρδισε μια σειρά από βραβεία στην μακρά πορεία του, όπως δύο Emmy, δύο Satellite Awards, μία Χρυσή Σφαίρα και πολλά άλλα, ενώ πολλές φορές έχει χαρακτηριστεί μία από τις καλύτερες σειρές της δεκαετίας εκείνης.

Έτσι, όταν το 2019 ανακοινώθηκε ένα spin-off της σειράς, με τίτλο Weeds 4.20, δεν μας έκανε καθόλου εντύπωση. Μέχρι τώρα δεν είναι γνωστό αν η Κόχαν θα επιστρέψει στη θέση της, όλα όμως δείχνουν ότι η Μαίρη-Λουίζ Πάρκερ και η Ελίζαμπεθ Πέρκινς θα ενσαρκώσουν ξανά τους ρόλους τους, δέκα χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο.

Σημαντικές πρεμιέρες και τον Αύγουστο!

Επειδή καλοκαίρι χωρίς αγαπημένες σειρές δεν γίνεται, η COSMOTE TV μας επιφυλάσσει κι άλλες εκπλήξεις για τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, στις 25 Αυγούστου θα δούμε το πρώτο επεισόδιο από το πολυαναμενόμενο φινάλε του Wentworth, που μετά από 7 άκρως επιτυχημένες σεζόν φτάνει στο τέλος του. Την ίδια ημέρα, επιστρέφει επιτέλους και η επική σειρά φαντασίας Britannia, που μας είχε καθηλώσει με τους προηγούμενους δύο κύκλους.

Φυσικά, όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι του Wentworth βρίσκονται ήδη στο COSMOTE TV PLUS, καθώς και όλα τα υπόλοιπα επεισόδια του Britannia.

Wentworth

Το Wentworth είναι με λίγα λόγια κάτι σαν το «αυστραλιανό Orange Is The New Black» -αν και οι φανς της σειράς βρίσκουν λίγο άδικη αυτή τη σύγκριση, καθώς το Wentworth είναι σίγουρα πιο τολμηρό και ρεαλιστικό από το OITNB. Βασισμένο στο εμβληματικό «Prisoner: Cell Block H«, αποτελεί ουσιαστικά ένα prequel της σειράς του Ρετζ Γουάτσον, το οποίο όμως οι δημιουργοί Λάρα Ράντούλοβιτς και Ντέιβιντ Χάναμ σίγουρα εξέλιξαν σε νέα μονοπάτια.

Το Wentworth, λοιπόν, είναι τοποθετημένο στο σήμερα και ακολουθεί μερικές γυναίκες κρατούμενες, καθώς παλεύουν να επιβιώσουν στο σκληρό περιβάλλον της φυλακής. Πρωταγωνίστρια στην αρχή είναι η Μπέα Σμιθ (Ντανιέλ Κόρμαρκ), αν και στις υπόλοιπες σεζόν ακολουθούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες ζωές και άλλων κρατούμενων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, το Wentworth έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές (έχει αποκαλεστεί «τηλεοπτικός θρίαμβος», καθώς και «κινηματογραφικού επιπέδου δράμα»). Έτσι, οι προσδοκίες μας για την τελευταία σεζόν είναι πολύ υψηλές, καθώς θα ολοκληρώσει την ιστορία για όλες τις φυλακισμένες αλλά και το προσωπικό του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Το πρώτο επεισόδιο του 8ου κύκλου θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 25 Αυγούστου στο COSMOTE TV PLUS. Τα επεισόδια θα ανεβαίνουν στην υπηρεσία εβδομαδιαία, 24 ώρες μετά την προβολή τους στο εξωτερικό. Όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς, είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Britannia

Αν συνδυάσεις την ιστορία με λίγη φαντασία, τις επικές μάχες με λίγη ψυχεδέλεια και φυσικά το σασπένς με καταπληκτικές ερμηνείες, τότε έχεις μπροστά σου το Britannia, ένα απρόβλεπτο έπος για την προσπάθεια των Ρωμαίων να κατακτήσουν τους Κέλτες στο 43 μ.Χ.

Η σειρά, που ο σκηνοθέτης Ρομπ Σάβατζ περιέγραψε ως «ένα ακόμα πιο τρελό Game of Thrones», επιστρέφει επιτέλους με τρίτη σεζόν και οι φανς δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένοι.

Μετά το εκρηκτικό φινάλε της δεύτερης σεζόν, όλοι περιμένουν να δουν τι επιφυλάσσει το μέλλον στους πρωταγωνιστές, μετά την αιματηρή μάχη ανάμεσα στον ηγέτη των Druids, Βέραν και τον πολεμοχαρή αδερφό του Χάρκα (όπου είδαμε τον εκπληκτικό Μακένζι Κρουκ σε διπλό ρόλο). Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ, αφού όλα δείχνουν ότι ένας νέος, τρομακτικός χαρακτήρας θα κάνει την εμφάνιση του στο πρόσωπο της Hemple, συζύγου του Στρατηγού Aulus. H Hemple (Sophie Okonedo), καταφτάνει στην Britannia με άγριες διαθέσεις, μετά την αποτυχημένη απόπειρα αιχμαλωσίας του Cait από τον σύζυγο της και δείχνει διατεθειμένη να μην αφήσει τίποτε όρθιο στο πέρασμα της.

Εμείς ανυπομονούμε να δούμε τη συνέχεια του επικού, φανταστικού πολέμου μεταξύ των Ρωμαίων και των Δρουίδων/Κελτών, καθώς και την προσθήκη της υποψήφιας για Όσκαρ Sophie Okonedo στο ήδη συναρπαστικό καστ των David Morrissey (The Walking Dead), Mackenzie Crook και Zoë Wanamaker (Shadow and Bone).

Πρεμιέρα την Τετάρτη 25 Αυγούστου στο COSMOTE SERIES HD στις 22.00 με διπλό επεισόδιο, 24 ώρες μετά την Αγγλία. Όλα τα υπόλοιπα επεισόδια του κύκλου θα είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS όπως και οι προηγούμενοι 2 κύκλοι.

