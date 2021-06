Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 20 προτάσεις για την εβδομάδα 28/6-4/7

Βιβλίο

30 χρόνια Orbis Literæ: Το ελληνικό θέατρο συναντά την Orbis Literæ

Το Βιβλιοπωλείο Gutenberg στο διαδικτυακό πάρτυ γενεθλίων της αγαπημένης σειράς κλασικής λογοτεχνίας, «Orbis Literæ», τη Δευτέρα 28 Ιουνίου στις 7 μ.μ. Στην ενέργεια συμμετέχουν οι: Μυρτώ Αλικάκη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Καταλειφός, Νίκος Κουρής, Βασίλης Μπισμπίκης, Λένα Παπαληγούρα, Άκης Σακελλαρίου, Δημήτρης Τάρλοου. Θα μιλήσουν οι: Ζωή Μπέλλα-Αρμάου, επιμελήτρια της σειράς Orbis Literæ, Τίνα Μανδηλαρά, δημοσιογράφος, Θανάσης Τριαρίδης, συγγραφέας, Δημήτρης Καταλειφός, ηθοποιός-σκηνοθέτης, Κώστας Δαρδανός, εκδότης.

Δευτέρα 28/6, 19:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Ianos: Online παρουσίαση του μυθιστορήματος «Σκοτεινή Αθήνα» του Άρθουρ Αντωνόπουλου

O Ianos και οι εκδόσεις αλεξάνδρεια διοργανώνουν διαδικτυακή παρουσίαση του αστυνομικού μυθιστορήματος του Άρθουρ Αντωνόπουλου, «Σκοτεινή Αθήνα», την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στις 18:00. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Μαντώ Μπαμπούλα, Εκπαιδευτικός, Ηλίας Ζούρος, Head Basketball Coach, Βασίλης Οικονομίδης, Δικηγόρος, Γιώργος Λάγιος, Ψυχοθεραπευτής / Καθηγητής.

Τετάρτη 30/6, 18:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Εκδόσεις Μεταίχμιο: Online συζήτηση με αφορμή την αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου

O μη κερδοσκοπικός οργανισμός Women on Top και οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας προσκαλούν την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, στις 7 μ.μ. στη διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή την «Αυτοβιογραφία» της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, πλαισιωμένη από εισαγωγή και σχόλια της Κατερίνας Σχινά. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Στέλλα Κάσδαγλη και ο συγγραφέας Χρίστος Κυθρεώτης.

Τετάρτη 30/6, 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αντώνη Αντωνόπουλε, μπορείς να σκηνοθετήσεις την ουτοπία;

Σεμινάρια

«Τεχνολογία και Τουρισμός»: Online σεμινάριο από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας μας προσκαλεί στο δωρεάν online σεμινάριο «Τεχνολογία και Τουρισμός», την Τετάρτη 30 Ιουνίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου «Flexi-Tour: Flexible Up-skilling Pathways for Professionals in the Field of Tourism». Το διαδικτυακό σεμινάριο θα έχει τη μορφή διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος όπου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης νέων πρακτικών δεξιοτήτων, σχετικών με την προώθηση του τουρισμού. Επιπλέον, θα γίνει ενημέρωση σχετική με τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.

Τετάρτη 29/6, 12:00 – 15:00

Δωρεάν. Εγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τα στάχυα του Ιουνίου: Το ντοκιμαντέρ της Φωνής της Ελλάδας στο διαγωνιστικό τμήμα Podcast του ΦΝΘ

Διαλέξεις

«FλUξUs»: Online παρουσίαση του Βασίλη Καρκατσέλη – Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της διερεύνησηw των ορίων της φωτογραφίας και τη σχέση της με τις άλλες τέχνες και πνευματικές ανησυχίες, ανάμεσά του και το αντισυμβατικό «κίνημα/κατεύθυνση» FLUXUS, διοργανώνει online παρουσίαση από τον Βασίλη Καρκατσέλη, έναν δημιουργό που με το έργο του επί σειρά ετών, συνδέθηκε περιφερειακά με τις κατευθύνσεις που έθεσε το διεθνές αυτό «κίνημα» ή καλλιτεχνική στάση, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου, στις 20.00, μέσω της πλατφόρμας zoom.

Δευτέρα 28/6, 20:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Αφηγήσεις της Ιστορίας» Μια σειρά συζητήσεων από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει σειρά σύντομων συζητήσεων (podcasts) με συγγραφείς και μελετητές των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν. Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς, και στο πλαίσιο της ετήσιας δράσης του ΠΙΟΠ με τίτλο «ΘεΑθήναι», πραγματοποιείται συζήτηση με την κ. Τόνια Καφετζάκη, δρ Ιστορίας και εκπαιδευτικό, για την ιστορία της Αθήνας.

28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου

Δωρεάν

Ακούστε το 40 επεισόδιο της σειράς εδώ.

«Εξαρτήσεις και πανδημία»: Online συζήτηση από το Κέντρο Πρόληψης & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ελπίδα»

Το Κέντρο Πρόληψης & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ελπίδα», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της χρήσης ναρκωτικών, μας προσκαλεί τη Δευτέρα 28 Ιουνίου, στις 19:00, σε μια διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Εξαρτήσεις και πανδημία: Δημιουργώντας ένα ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα μιλήσουμε για τις αλλαγές στα προβλήματα των εξαρτήσεων, τις νέες τάσεις και προτάσεις αντιμετώπισης, θα εξερευνήσουμε, μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου, τη διαχρονική διαδρομή των εξαρτήσεων, θα διερευνήσουμε τι μας βοηθάει να μένουμε συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας και τους άλλους κ.α.

Δευτέρα 28/6, 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«On Art & Ai»: Διαδικτυακό συνέδριο από το Ίδρυμα Ωνάση

Το «On Art & Ai» είναι ένα διήμερο διαδικτυακό συνέδριο που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν κριτικά, εννοιολογικά και καλλιτεχνικά τον διάλογο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (ai), τη δημιουργικότητα, τη νοημοσύνη, την εργασία και την ηθική. Το συνέδριο πραγματοποιείται, 29-30 Ιουνίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «YOU AND AI: Through the Algorithmic Lens», και εκτυλίσσεται σε δύο σκέλη: «Δημιουργώντας με την τεχνητή νοημοσύνη» και «Εξετάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη».

29-30 Ιουνίου

Online εγγραφή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Πόλη Ανταπαντάει (The City Talks Back): Assembly 2: Διήμερη ραδιοφωνική αναμετάδοση από τη Στέγη

Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, ακτιβιστές, καλλιτέχνες και ανθρωπολόγοι, εξερευνούν για δεύτερη χρονιά τις πολίτικες φωνές της σύγχρονης Αθήνας, 26-28 Ιουνίου. Περφόρμανς, μεταφράσεις, ταινίες και συζητήσεις, διερευνούν τον πολιτικό λόγο της πόλης, με τη μορφή μιας διήμερης ραδιοφωνικής αναμετάδοσης, συνοδευόμενης από δυο νέες ταινίες. Ένα συνεργατικό πρότζεκτ που ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Theatrum Mundi και φιλοξενείται από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

26-28 Ιουνίου

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

«Εκφάνσεις της Προϊστορίας στα δημιουργήματα της Ιστορίας και του πολιτισμού»: Online συζήτηση από τη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος διοργανώνει την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στις 20:00, διαδικτυακή ομιλία με θέμα: «Εκφάνσεις της Προϊστορίας στα δημιουργήματα της Ιστορίας και του πολιτισμού» (Οι δρόμοι της Ιστορίας, της Φιλολογίας, της Μυθολογίας και της Ανθρωπολογίας). Εισηγητής: Γρηγόρης Βασδέκης, Φιλόλογος – Διδάκτωρ Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

Τετάρτη 30/6, 20:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Από την έμφυλη τοξικότητα στις νέες αρρενωπότητες και θηλυκότητες»: Online εκδήλωση από τη Συμμαχία των Φύλων

Στο πλαίσιο του «Θερινού Σχολείου Φύλου και Σεξουαλικότητας» η Συμμαχία των Φύλων @GenderAllianceInitiative θα συμμετέχει την Πέμπτη 1η Ιουλίου, στις 18;00, με τη δική της βιωματική συζήτηση-εκδήλωση, «Από την έμφυλη τοξικότητα στις νέες αρρενωπότητες και θηλυκότητες». Η online εκδήλωση αποσκοπεί να διευκολύνει την εξερεύνηση των ασύνειδων στερεοτυπικών προτύπων αρρενωπότητας και θηλυκότητας, να εντοπίσει και αναγνωρίσει το περιοριστικό, κατασταλτικό και ενίοτε τοξικό τους αποτέλεσμα και να ενδυναμώσει τα συμμετέχοντα πρόσωπα, απελευθερώνοντάς τα από τις άκαμπτες -πατριαρχικά κατασκευασμένες- έμφυλες αντιλήψεις τους.

Πέμπτη 1/7, 18:00

Εγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Climate Culture – Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Δύο μέρες μετά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ανοίγει την κουβέντα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη θέση των πολιτιστικών οργανισμών σε αυτό τον αγώνα, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση, με το υβριδικό συμπόσιο Climate Culture, από τις 7 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021. Το ψηφιακό συμπόσιο περιλαμβάνει 4 κεντρικές ομιλίες με τη συμμετοχή σημαντικών μορφών από τα πεδία των τεχνών, του πολιτισμού και της περιβαλλοντικής πολιτικής, 4 πάνελ συζητήσεων καθώς και ένα οπτικοακουστικό πρόγραμμα, στο οποίο θα παρουσιαστούν σχετικές με το θέμα ταινίες, ντοκιμαντέρ, βίντεο και ηχητικά καλλιτεχνικά έργα.

7 Ιουνίου – 4 Ιουλίου

Δωρεάν

Δείτε το συμπόσιο εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Λουίτζι Πιραντέλλο: Η άγνωστη πλευρά ενός μεγάλου θεατρανθρώπου

Άλλες εκδηλώσεις

«Καθαρίασαμε!» – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Το απολαυστικό έργο του Ζωρζ Φεντώ «Καθαρίσαμε!», μια site-specific παράσταση από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης, μέσα στην οικία Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, σε σκηνοθεσία Αναστασίας Κουμίδου, θα είναι διαθέσιμο, από τις 30 Ιουνίου, για on demand προβολές, μέσω viva.gr. Παίζουν: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Γεράσιμος Γεννατάς, Νίκη Σκιαδαρέση, Ολίνα Μανωλοπούλου, Σουέλεν Κωνσταντινίδου, Στέλιος Χλιαράς, Λυδία Σγουράκη.

Από 30 Ιουνίου έως 21 Σεπτεμβρίου

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Μπαγιαντέρα» – Christmas Theater Online

Το θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης έρχεται στο Christmas Theater On Line, 25-28 Ιουνίου, με την παράσταση μπαλέτου «Μπαγιαντέρα», σε μουσική Λούντβιχ Μίνκους. Η παράσταση μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα ονείρου και παραμυθιού στη μακρινή Ινδία. Η Νικία, ιέρεια του ναού, ερωτεύεται τον πολεμιστή Σολόρ και ανταλλάσσει μαζί του όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης. Ο μαχαραγιάς όμως προσφέρει στον νέο ως σύζυγο την κόρη του Γκαμζάτι.

25-28 Ιουνίου

Τιμή εισιτηρίου: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Σταθμός – Podcasts καλοκαιριού: Κωνσταντίνος Μάρκελλος «Ἐπί τῆ ἐκλείψει τοῦ Κόσμου τοῦ αὐθάδους…»

Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μάρκελλος συνεργάζεται ξανά με το Θέατρο Σταθμός, με αφορμή την «Ραδιοφωνική» εκδοχή της πρωτότυπης δραματουργικής σύνθεσής του, «Ἐπί τῆ ἐκλείψει τοῦ Κόσμου τοῦ αὐθάδους…», βασισμένης σε τέσσερα διηγήματα του Ν. Επισκοπόπουλου. Τους ρόλους ερμηνεύουν ο Γιάννης Βογιατζής, η Αλεξάνδρα Παντελάκη, η Ελένη Στεργίου και ο Γιάννης Στεφόπουλος.

28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου

Δωρεάν

Ακούστε το podcast εδώ.

«Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» – ομάδα Σφάλμα Χ Γκοντώ

Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Σφάλμα Χ Γκοντώ με έδρα της τα Ιωάννινα παρουσιάζει το έργο του Roger Vitrac «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία», για on demand προβολές, από τις 16 έως τις 28 Ιουνίου. Ο Βικτόρ Πωμέλ κλείνει σήμερα τα εννέα του χρόνια. Φυσικά, η μητέρα του, ο πατέρας του, οι οικογενειακοί τους φίλοι και ένας σεβάσμιος στρατηγός του Ιππικού του Έθνους παρίστανται προκειμένου να τον τιμήσουν με την παρουσία τους. Οι κρυφές τους σχέσεις, οι «προτιμήσεις» και τα μυστικά τους δε θα μπορούσαν να κρύβονται για πολύ ακόμα κάτω από τα ακριβά χαλιά της οικίας Πωμέλ. Γιατί ο Βικτόρ ξέρει…

Διαθέσιμη έως 28/6, 23:59

Εισιτήριο: 6€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Κολοκοτρώνης ατενίζει το μέλλον Γυναίκες προετοιμάζονται για την επανάσταση κι εγώ, κάτι θα σκέφτομαι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η νέα παράσταση των Μιχαήλ Μαρμαρινού και Ακύλλα Καραζήση «Ο Κολοκοτρώνης ατενίζει το μέλλον Γυναίκες προετοιμάζονται για την επανάσταση κι εγώ, κάτι θα σκέφτομαι» έρχεται αποκλειστικά στην GNO TV για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από τις 18 Ιουνίου έως και τις 18 Ιουλίου 2021. H παράσταση επιδιώκει να προσεγγίσει την Ελληνική Επανάσταση ως ένα πολυσχιδές πεδίο διαρκούς κριτικής και αυτοκριτικής, και να προτείνει μια σκηνική ανάγνωση που διαπραγματεύεται το θέμα με παιγνιώδη, ποιητικό αλλά και ιστορικά τεκμηριωμένο τρόπο.

18 Ιουνίου – 18 Ιουλίου

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Onassis Podcasts – Ίδρυμα Ωνάση

Τα Onassis Podcasts μάς προκαλούν να βυθιστούμε στον υπέροχο κόσμο δημιουργικών και ανήσυχων μυαλών, να ανακαλύψουμε τομείς γνώσης που δεν γνωρίζουμε, να αμφισβητήσουμε προκαταλήψεις και ιδέες, σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρισκόμαστε. Καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, πανεπιστημιακοί, ακτιβιστές, άνθρωποι από όλα τα πεδία της ζωής, της τέχνης, των επιστημών, του σήμερα, πρωταγωνιστούν σε συζητήσεις που αξίζουν να ακουστούν.

28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Istorima»: Οι συναρπαστικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων σε μια ιστοσελίδα

Η νέα δωρεάν online πρωτοβουλία των Katherine Fleming και Σοφίας Παπαϊωάννου, «Istorima», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μας καλεί να ακούσουμε, να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες και να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Στο www.istorima.org θα βρείτε επιλεγμένες ιστορίες σε μορφή podcast, video και γραπτές. ‘Όλες οι συνεντεύξεις που συλλέγουν οι Ερευνητές του Istorima θα βρίσκονται σε ένα μεγάλο αρχείο προφορικών ιστοριών ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Απεικονίσεις του ελληνόφωνου κόσμου: Μια συλλογή «επαναπατρίζεται» στην Τρίπολη

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 25ο βίντεο εδώ.