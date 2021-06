Πού να πάμε σήμερα; 24 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την Παρασκευή 25 Ιουνίου

You and AI από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση: Όταν ο αλγόριθμος σε ακολουθεί στο πάρκο

In the Mood for Love: 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για την ταινία, με αφορμή την επανέκδοσή της