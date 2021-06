Cher: H «θεά της ποπ» κάνει ντεμπούτο στο TikTok και στέλνει ένα μήνυμα για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Η 75χρονη θρυλική τραγουδίστρια, Cher, υποδέχτηκε το κοινό της, ούσα πλέον μέλος της κοινότητας του TikTok. Τον λογαριασμό της εγκαινίασε αναρτώντας ένα μονταρισμένο βίντεο με τέσσερις διαφορετικές εμφανίσεις, λέγοντας με χιούμορ «Γεια σας, είμαι η σπουδαία και δυναμική Cher και είμαι στο Tik Tok» και συνέχισε «Μαντέψτε ποια είναι στο Tik Tok».

Τελικά στην τέταρτη και τελευταία εμφάνισή της είπε: «Γεια. Φυσικά και ξέρεις ποια είμαι. Είχα σκοπό να συστηθώ, αλλά δεν θα το κάνω» και συνέχισε στέλνοντας ένα σπουδαίο και γλυκό μήνυμα με αφορμή τον μήνα Pride που διανύουμε. «Ευτυχισμένος ο Μήνας Υπερηφάνειας σε όλους στην κοινότητα που αγαπώ και εννοώ εσάς».

Hi, I’m on @tiktok_us Happy Pride 🏳️‍🌈 do you prefer blonde or brunette? #foryourpride 🔗https://t.co/1mv23RZsOK pic.twitter.com/GSrgIDR4D8

— Cher (@cher) June 24, 2021