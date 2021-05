Cher: Ετοιμάζεται βιογραφική ταινία για την ζωή της «θεάς της ποπ»

Την παραμονή των 75ων γενεθλίων της, το είδωλο της ποπ που ακούει στο όνομα Cher, ανακοίνωσε με ένα ποστ στο Twitter πως ετοιμάζεται μια βιογραφική ταινία για την ζωή της από τη Universal Pictures.

Η ταινία ακόμα δεν έχει τίτλο, ούτε γνωρίζουμε λεπτομέρειες για το καστ παρά μόνο ότι στην παραγωγή θα βρίσκονται οι Τζούντι Κρέιμερ και Γκάρι Γκότζμαν του «Mamma Mia!», ενώ το σενάριο θα υπογράψει ο Έρικ Ροθ.

Όπως η ίδια η Cher αναφέρει στην ανάρτησή της, ο Ροθ έχει γράψει το σενάριο ταινιών όπως τα «Forrest Gump», «A Star is Born» και «Dune», ενώ για την ώρα βρίσκεται σε γυρίσματα για την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon». Έχει επίσης συνεργαστεί ξανά με την Cher στο παρελθόν, γράφοντας το σενάριο για το «Suspect» του 1987.

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καστ και την πλοκή της βιογραφικής ταινίας για την Cher, αλλά και το να γίνει σαφές εάν πρόκειται να αφηγηθεί ολόκληρη τη ζωή της ή θα επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη περίοδο αυτής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι πιθανό να μοιάζει με τη βιογραφική ταινία του 2018, «Bohemian Rhapsody» για τους Queen και συγκεκριμένα για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Δείτε την ανακοίνωση της Cher:

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS

