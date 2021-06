Κερτ Κομπέιν: Αυτοπροσωπογραφία του πωλήθηκε σε τιμή 28 φορές μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις

Μια αυτοπροσωπογραφία του Κερτ Κομπέιν «έσπασε» τις εκτιμήσεις στη δημοπρασία, αφού πωλήθηκε για περισσότερα από 281.000 δολάρια. Πρόκειται για ένα σκίτσο – καρικατούρα, σχεδιασμένο με μαύρο μαρκαδόρο, που απεικονίζει τον αείμνηστο frontman των θρυλικών Nirvana να παίζει κιθάρα και στη λεζάντα αναγράφεται από τη μία πλευρά «Kurdt Kobain Rock Star» και από την άλλη «I don’t know how to play and I don’t give a hoot!» (Δεν ξέρω να παίξω και δεν δίνω δεκάρα!).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julien’s Auctions Official (@juliens_auctions)

Ο Κερτ Κομπέιν σχεδίασε το σκίτσο του το 1992 και το έδωσε στον Jacque Chong, έναν φωτογράφο με τον οποίο συνεργάστηκε στη διάρκεια της περιοδείας του συγκροτήματος στη Σιγκαπούρη εκείνη τη χρονιά, για την προώθηση του άλμπουμ «Nevermind». Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το σκίτσο αυτό πωλήθηκε 28 φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση των 10.000 δολαρίων που είχε υπολογίσει ο κάτοχός της, σε έναν ιδιωτικό συλλέκτη και θαυμαστή του συγκροτήματος, σύμφωνα με τους δημοπράτες.

Παρά το γεγονός ότι ο Κομπέιν γνώρισε τη μεγαλύτερη φήμη ως μουσικός και στιχουργός, η εικαστική τέχνη του – συμπεριλαμβανομένων των κόμικς και των έργων τέχνης για τα άλμπουμ «Incesticide» και «In Utero» – δεν παρέμεινε άγνωστη. Το 2017, μια σειρά από έργα του που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ το φως της δημοσιότητας, εκτέθηκαν στην πατρίδα του στο Σιάτλ, αποτυπώνοντας το ίδιο «σκοτεινό» χιούμορ με τη μουσική του.

Εκτός από την αυτοπροσωπογραφία, η δημοπρασία του οίκου Julien Auctions περιελάμβανε κι άλλα αναμνηστικά των Nirvana – και όχι μόνο – αφού επίσης πωλήθηκαν στη δημοπρασία με τίτλο «Music Icons», το πιάνο του Έλτον Τζον και η ηλεκτρική κιθάρα του Prince.

Επιπλέον, τον προηγούμενο μήνα σε άλλη δημοπρασία πωλήθηκαν έξι τούφες από τα μαλλιά του τραγουδιστή των Nirvana στην τιμή των 14.145 δολαρίων, τις οποίες είχε στην κατοχή της η θαυμάστρια και φίλη του Κερτ Κομπέιν, Τέσα Όζμπορν, η οποία είχε κουρέψει τον τραγουδιστή, όταν εκείνος ήταν στο Μπέρμιγχαμ το 1989.

Πηγή: dazeddigital.com