5 μπαρ στην Αθήνα που ξέρουν από καλη μουσική και φοβερά cocktails

Είναι γεγονός! Από το Σάββατο 12 Ιουνίου ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διασκέδασης (αλλά και της ζωής μας) επέστρεψε: η μουσική επιτρέπεται και πάλι στην εστίαση. Σε πολλούς η απαγόρευση της μουσικής είχε φανεί άδικο μέτρο, παρ’ όλα αυτά παρέμεινε σε ισχύ για παραπάνω από ένα μήνα –με αποτέλεσμα να μας λείπει όλο και περισσότερο κάθε φορά που βγαίναμε έξω.

Έτσι τώρα ο ενθουσιασμός μας δεν περιγράφεται και είμαστε σίγουρα έτοιμοι να πιούμε το πρώτο μας ποτό, ακούγοντας ξανά μουσική όπως παλιά.

Αν κι εσείς δεν μπορείτε να περιμένετε για να ανακαλύψετε ξανά νέα κομμάτια και να (σιγο)τραγουδήσετε τα αγαπημένα σας, τότε συνεχίστε να διαβάζετε γιατί εμείς σας προτείνουμε πέντε μπαράκια που ξέρουν από καλή μουσική και φυσικά από καταπληκτικά cocktails.

Loser

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη loser_in_athens (@loser_bar)



Μια funky οπτασία στην καρδιά της πρωτεύουσας, που μας κάνει να νιώθουμε ότι πίνουμε το ποτό μας σε κάποιο τροπικό νησί, το Loser Bar είναι η κατάλληλη επιλογή για ένα χαλαρό ποτό. Ο κατάλογος των cocktails περιλαμβάνει τα πάντα, από τα πιο «κλασικά» μέχρι και πιο ξεχωριστά, με το Borne Toulouse (pun intended) με τζιν, lime, τζίντζερ και σπιτικό σιρόπι κανέλας να ξεχωρίζει. Στο Loser όμως δεν ξέρουν μόνο από καλά cocktail, αλλά και από καλή μουσική -παλιότερα φιλοξενούσαν DJs κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε μέρα όμως -όταν ο νόμος το επιτρέπει- η καλή μουσική είναι αναπόσπαστο στοιχείο του Loser γι’αυτό και πάντα αποτελεί για εμάς κλασική αξία.

Βουλής 45-47, Αθήνα

Pop Up

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pop Up Cocktail Bar (@pop_up_cocktail_bar)



Το Pop Up αποτελεί σταθερή αξία στην πλατεία Νέας Σμύρνης, διάσημο για τα ευφάνταστα κοκτέιλ του -εμεις σας προτείνουμε το Hawaiian Sea με ρούμι, καρύδα, ανανά και curaçao, που μας θυμίζει πάντα το καλοκαίρι. Το Pop Up όμως δεν είναι διάσημο μόνο για τα ποτα του, αφού στην προ-κορονοϊού εποχή διοργάνωνε κορυφαία πάρτι, με καλεσμένους γνωστούς DJs. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία να ακούσουμε ξανά τις φοβερές μουσικές του Pop Up, με ένα δροσερό ποτό στο χέρι.

25ης Μαρτίου 13, Νέα Σμύρνη

Sensimilia

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sensimilia Cafe Bar Panormou (@sensimiliacafebar)



Η πρώτη ταράτσα σε αυτή τη λίστα, το Sensimilia, είναι ένα από τα αγαπημένα μπαράκια στην Πανόρμου. Εκτός από τον πολύ ωραίο χώρο (έχει καναπέδες, αλλά και σταντ, εικόνες του Bob Marley, του Jimmy Hendrix και πολλών άλλων icons στους τοίχους μαζί με πανέμορφες τοιχογραφίες) παίζει και πολύ καλή μουσική. Από reggae μέχρι hip-hop, στο Sensimilia παίζουν κάθε είδος, ενώ πολλές φορές φιλοξενούν έμπειρους και αγαπημένους DJs.

Δουκίσσης Πλακεντίας 129, Πανόρμου

Shamonette

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shamonette (@shamonette)



Η Shamonette είναι το «μικρό» αδερφάκι του Shamone, ενός bar/club στο Γκάζι που με τη μουσική, τα shows και τα live του πραγματικά ξεχώρισε και άφησε το στίγμα του στην Αθήνα. Η Shamonette λοιπόν πήρε τη σκυτάλη ή μάλλον συνεχίζει την «παράδοση» του Shamone -το οποίο ελπίζουμε να ανοίξει ξανά σύντομα- και μάς υποδέχεται ξανά με αγαπημένους DJs και πολύ καλή μουσική. Ήδη έκανε δυνατή αρχή με τον ClubKid στα decks και φυσικά αναμένουμε με ανυπομονησία όλα όσα ετοιμάζονται για το υπόλοιπο καλοκαίρι.

Νίκης 23, Σύνταγμα

Bad Tooth

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BADTOOTH (@badtoothbar)



Για το τέλος της λίστας αφήσαμε ένα μαγαζί που δεν ξέρει απλά από καλή μουσική αλλά από καλό ροκ! Πρόκειται για ένα αυθεντικό underground ροκ στέκι της πόλης, για όσους θέλουν να πίνουν το ποτό τους κάπου που πράγματι παίζει καλά ροκ κομμάτια, κάτι πιο «ψαγμένο» πέρα από τα κλασικά. Αυτό το μέρος λοιπόν δεν είναι άλλο από το Bad Tooth που με πολύ ενθουσιασμό υποδέχτηκε την επιστροφή της μουσικής στην εστίαση -ήδη επέστρεψαν οι Hardcore Thursdays με hardcore/punk/DBeat/crossover/metal/metalcore, οι Hip Hop Tuesdays (γιατί ξέρουν και από hip-hop), αλλά και οι Dark Mondays με post punk/darkwave/gothic rock και πολλά άλλα.

Κακουργοδικείου 6, Αθήνα