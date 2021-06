Η Βασιλική Οικογένεια καλοσωρίζει το δεύτερο παιδί του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, Λίλιμπετ Νταϊάνα

Την Κυριακή 6 Ιουνίου, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι ανακοίνωσαν την γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, μίας κόρης με όνομα Λίλιμπετ-Νταϊάνα, ως φόρο τιμής στην Βασίλισσα Ελισάβετ και την μητέρα του Χάρι, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπους τους ζευγαριού, η Λίλιμπετ-Νταϊάνα Μάουντμπατεν-Γουίντσορ γεννήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου. Η Μέγκαν Μαρκλ και το μωρό βρίσκονται ήδη στο σπίτι τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των χαρμόσυνων νεών, τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις με μερικές σύντομες αναρτήσεις στα social media.

Οι αντιδράσεις της Βασιλικής Οικογένειας

«Συγχαρητήρια στον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ για τη γέννηση της Λίλιμπετ Νταϊάνα! Η Βασίλισσα, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης και ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έμαθαν τα νέα και είναι ευτυχείς. Η Λίλιμπετ είναι το 11ο εγγόνι της Αυτού Μεγαλειότητας» αναφέρει η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Βασιλικής Οικογένειας.

Όσο για τον πρίγκιπα Κάρολο, που έγινε για πέμπτη φορά παππούς, η αντίδραση του για τον ερχομό του εγγονιού του ήταν εξίσου λακωνική. Στον επίσημο λογαριασμο του στο Twitter μαζί με την Καμίλα, Δούκισσα της Κορνουάλης, διαβάζουμε: «Συγχαρητήριά στον Χάρι, την Μέγκαν και τον Άρτσι για τον ερχομό της Λίλιμπετ Νταϊάνα. Τους ευχόμαστε να είναι όλοι καλά σε αυτή την ξεχωριστή περίσταση».

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana 🎊

Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 6, 2021