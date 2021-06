Letter to Cynthia: Το νέο κομμάτι του Nick Cave για το πένθος βασίστηκε σε γράμμα θαυμάστριας

Ο Nick Cave μοιράστηκε για πρώτη φορά ολόκληρο το νέο του ποιητικό, spoken-word κομμάτι, με τίτλο «Letter to Cynthia». Πρόκειται για ένα κομμάτι από το πρόσφατο βινύλιο του Warren Ellis (μέλος των Cave and the Bad Seeds), με τίτλο «Grief».

Συγκεκριμένα, το κομμάτι είναι βασισμένο σε ένα γράμμα που έλαβε ο Nick Cave στην ιστοσελίδα του RedHandFiles. Μέσα από αυτή τη σελίδα, οι θαυμαστές του Cave μπορούν να του στέλνουν μηνύματα, να του κάνουν ερωτήσεις, αλλά και να ζητούν συμβουλές.

Ο Nick Cave για το πένθος

«Το φθινόπωρο του 2018, η Σίνθια μου έστειλε αυτή την ερώτηση στο Red Hand Files: «Έχω βιώσει τον θάνατο του πατέρα μου, της αδερφής μου και της πρώτης μου αγάπης μέσα σε λίγα χρόνια και νιώθω ότι έχω κάποια επικοινωνία μαζί τους, κυρίως μέσα από τα όνειρα μου. Με βοηθούν. Εσύ και η Susie [σύζυγος του Nick Cave] νιώθετε ποτέ ότι ο γιός σας, ο Άρθουρ, είναι μαζί σας και επικοινωνεί με κάποιον τρόπο;» έγραψε ο μουσικός για το πώς γεννήθηκε το κομμάτι.

Και συνέχισε: «Η απάντηση μου στη Σίνθια ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσα να εκφράσω τα αντικρουόμενα συναισθήματά μου για το πένθος. Γράμματα σαν εκείνο της Σίνθια έχουν βοηθήσει εμένα και πολλούς άλλους να επιστρέψουμε πίσω στον κόσμο. Ηχογράφησα το «Letter to Cynthia» και «Song for Cynthia» με τον Warren τον Νοέμβριο του 2020 στο Λονδίνο. Είναι πανέμορφα κομμάτια και ελπίζω να σας αρέσουν».

Ο γιός του Nick Cave και της συζύγου του Susie Brick, Άρθρουρ, έφυγε από τη ζωή το 2015, όταν έπεσε από έναν γκρεμό σε ηλικία μόλις 15 ετών. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Nick Cave μιλά σε τραγούδι του, για τις σκέψεις του γύρω από το πώς αντιμετωπίζει το πένθος.

Ο Cave και ο Ellis κυκλοφόρησαν τον δίσκο «Grief», που περιλαμβάνει τα παραπάνω τραγούδια, τον Απρίλιο του 2020 σαν συμπληρωματικό στο άλμπουμ τους, Carnage. Οι δύο μουσικοί αποφάσισαν να γράψουν και να κυκλοφορήσουν τον δίσκο όταν η περιοδεία τους το 2020 ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.