10 χρόνια Born This Way: Η Lady Gaga ανακοίνωσε την επετειακή επανέκδοση του εμβληματικού άλμπουμ

Η Lady Gaga ανακοίνωσε μια ξεχωριστή έκδοση του δεύτερου άλμπουμ της «Born This Way» για την επέτειο 10 χρόνων από την κυκλοφορία του. Ο δίσκος, ο οποίος θα περιλαμβάνει 6 νέες διασκευές των τραγουδιών του άλμπουμ από καλλιτέχνες που εκπροσωπούν την LGBTQIA+ κοινότητα, θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιουνίου.

Η πρώτη κυκλοφορία από το δίσκο είναι το «Judas» , το οποίο επανεκτέλεσε η ράπερ της Νέας Ορλεάνης, Big Freedia.

Όπως δήλωσε η Big Freedia για την συμμετοχή της: «Το Judas ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι όταν βγήκε, οπότε ήθελα πραγματικά να κάνω μία διασκευή. Για μένα, είναι ένα τραγούδι για μία αγάπη που δεν σου φέρθηκε και πολύ καλά. Σίγουρα έχω εμπειρία πάνω σε αυτό. Και ποιος δεν μπορεί να ταυτιστεί;»

Ενώ οι υπόλοιπες συνεργασίες πρόκειται να παρουσιαστούν μέσα στις επόμενες βδομάδες, η λίστα των τραγουδιών του άλμπουμ υπόσχεται νέα remix των «Highway Unicorn», «You & I», «Marry the Night», «Born This Way» και «The Edge of Glory».

Οι προ-παραγγελίες του άλμπουμ έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ.

10 χρόνια από το Born This Way

Το Born This Way έγινε 10 χρονών τον Μάιο. Μάλιστα, για να τιμήσουν το έργο της Lady Gaga στη μουσική και με αφορμή την επέτειο του άλμπουμ, της απονεμήθηκε το κλειδί της πόλης του Δυτικού Χόλιγουντ.

Παράλληλα, η δήμαρχος Lindsey P. Horvath, κήρυξε την 23η Μαΐου Ημέρα «Born This Way» και αποκάλυψε τη λεωφόρο Robertson Boulevard, η οποία ήταν ζωγραφισμένη με τον τίτλο του άλμπουμ και τη σημαία του Pride, ως φόρος τιμής στη Lady Gaga και τη LGBTQIA+ κοινότητα.

Μάλιστα, την ίδια ημέρα η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε το άλμπουμ, αλλά και το ομώνυμο τραγούδι, από τον Carl Bean, έναν ομοφυλόφιλο μαύρο θρησκευτικό ακτιβιστική, που τραγουδούσε και έγραφε ότι «γεννήθηκε έτσι» (born this way).

Born This Way, my song and album, were inspired by Carl Bean, a gay black religious activist who preached, sung and wrote about being “Born This Way.” Notably his early work was in 1975, 11 years before I was born. pic.twitter.com/92oIuPQYHs

— Lady Gaga (@ladygaga) May 24, 2021