Billie Eilish: Ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο single από το επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ της

Η Billie Eilish μάς δίνει μια μικρή, πρώτη γεύση από το νέο της single από το άλμπουμ της, «Happier Than Ever». Το τραγούδι για την ώρα δεν έχει τίτλο και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην εβδομάδα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και τραγουδοποιός έκανε την ανακοίνωση στους fans της μέσα από μία σχετική δημοσίευση στο Instagram με ένα κοντινό πλάνο με την ίδια που ίσως να μάς δίνει μια πρώτη γεύση από τα παρασκήνια του βίντεο κλιπ. «Νέο τραγούδι κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα», έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.



Το «Happier Than Ever», η δεύτερη δισκογραφική δουλειά της 19χρονης Billie Eilish, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου και μια πρόγευση για το τι να περιμένουμε, μάς έχουν δώσει ήδη τα singles «My Future», «Therefore I Am» και το πιο πρόσφατο «Your Power».

Όπως ακριβώς και το ντεμπούτο άλμπουμ της Eilish το 2019, με τίτλο «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?», ο νέος δίσκος θα είναι εξ’ ολοκλήρου μια παραγωγή του αδερφού της και συνεργάτη της, Finneas, ο οποίος έχει γράψει και όλα τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Μετά την ακύρωση της προηγούμενης περιοδείας της εξαιτίας της πανδημίας, η Eilish ανακοίνωσε ότι το 2022 θα πραγματοποιήσει μία νέα παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «Happier Than Ever, The World Tour» για την προώθηση του νέου άλμπουμ της.

Η περιοδεία πρόκειται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2022 με προγραμματισμένες 32 συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ενώ θα συνεχιστεί τον Ιούνιο του 2022 με 18 συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε επιλεγμένες πόλεις της Ευρώπης.

Πηγή: dazeddigital.com