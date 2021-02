Λούκα Γκουαντανίνο και Σούφγιαν Στίβενς συνεργάζονται ξανά μετά το «Call Me By Your Name»

Ο Σούφγιαν Στίβενς μοιράστηκε το βίντεο κλιπ για το «Tell Me You Love Me», ένα κομμάτι από το άλμπουμ του αμερικανού μουσικού με τίτλο «The Ascension».

Για τη σκηνοθεσία του τραγουδιού από το νέο του άλμπουμ, ο Σούφγιαν Στίβενς συνεργάζεται ξανά με τον Λούκα Γκουαντανίνο. Υπενθυμίζεται ότι ο Στίβενς υπογράφει το υποψήφιο για Όσκαρ soundtrack της ταινίας «Call Me By Your Name», το 2018, με πρωταγωνιστές τον Άρμι Χάμερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ, σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο.

Σε μια δήλωση για το νέο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Tell Me You Love Me» ο Γκουαντανίνο ανέφερε: «Το επίπονο συναίσθημα του να αγαπάς και να θες να αγαπηθείς, το μυστήριο των σωμάτων που συγκρούονται, οι παράξενες πτυχές της φύσης, η υπέροχη μουσική και η φωνή του Σούφγιαν – όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε αυτό το βίντεο κλιπ για το οποίο είμαι περήφανος που έφτιαξα με τη συνεργασία δύο ακόμη σπουδαίων καλλιτεχνών, του Αλέσιο Μπολζόνι και της Σίλια Χέμπτον».

Δείτε το βίντεο κλιπ εδώ του «Tell Me You Love Me»:

Πηγή: Dazed