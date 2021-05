Η αναμονή για το Β’ μέρος του 5ου κύκλου της σειράς φαινόμενο του Netflix «Lucifer» φτάνει στο τέλος της καθώς έχει ανακοινωθεί η μέρα που θα ξανά απολαύσουμε τις περιπέτειες του Lucifer Morningstar. Στις 28 Μαΐου επιστρέφει στο Netflix και ανυπομονούμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια της 5ης σεζόν, η οποία μας είχε αφήσει σε κρίσιμο σημείο.

Με τον πατέρα όλων, τον Θεό, να έχει κατέβει στη Γη τελείωσε το πρώτο μισό του κύκλου και όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό και την αγωνία στα ύψη για το τι θα ακολουθήσει. Η αγωνία αυτή όμως παρατάθηκε παραπάνω από ότι θα ήθελαν, καθώς η πανδημία και οι δυσκολίες που δημιούργησε στις τηλεοπτικές παραγωγές, καθυστέρησε τα γυρίσματα των καινούριων επεισοδίων.

Για αυτό ίσως και να χρειαζόμαστε ένα μικρό «φρεσκάρισμα» στην πλοκή της σειράς, για να ακολουθήσουν τα νέα δεδομένα που θα δούμε στο Β’ μισό του 5ου κύκλου.

Ποιος είναι ο Lucifer Morningstar;

Ο Lucifer Morningstar, γνωστός και ως Σαμαέλ, Σατανάς ή Εωσφόρος, είναι ένας από τους νεότερους αγγέλους και περίφημος κυβερνήτης της Κόλασης. Υπηρέτησε ως Βασιλιάς της Κόλασης για αιώνες μέχρι που αποφάσισε ότι χρειαζόταν μια αλλαγή, έχοντας κουραστεί να κυβερνά τον Κάτω Κόσμο. Εγκατέλειψε εθελοντικά τη θέση του στην Κόλαση για να γίνει ιδιοκτήτης νυχτερινού κλαμπ στο Λος Άντζελες, το Lux με την πιστή του φίλη και ανώτερο δαίμονα, Mazikeen.

Ο Lucifer άρχισε να εργάζεται παράλληλα με την ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών Chloe Decker, μετά από ένα φόνο που έγινε στο κλαμπ του. Αυτή η θέση του έδωσε μια διέξοδο για να τιμωρήσει τους αμαρτωλούς και να ξεκινήσει τις περιπέτειες του, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του για καλό.

Στην αρχή η Chloe δεν ήταν χαρούμενη με αυτή τη συνεργασία, καθώς είχε συνηθίσει σε άλλα δεδομένα και ο Lucifer δούλευε με πολύ διαφορετικό, και ομολογουμένως περίεργο, τρόπο. Αγγελικό χάρισμα του είναι να μπορεί να εκμαιεύσει την πιο βαθιά επιθυμία του κάθε ανθρώπου, με μία απλή ερώτηση «Ποια είναι η πιο ειλικρινής σου επιθυμία».

Βέβαια, υπάρχει μία εξαίρεση σε αυτό. Ποτέ δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το χάρισμα αυτό στην Chloe, καθώς φαίνεται να μην την επηρεάζει. Με τη συνέχεια της πλοκής μαθαίνουμε τον λόγο που συμβαίνει αυτό, όπως και πολλά άλλα, αφού τελικά η επαγγελματική τους σχέση καταλήγει σε ερωτικό ειδύλλιο, το οποίο περνάει από 40 κύματα και περιμένει άλλα τόσα εμπόδια που έρχονται.

Τι νέο περιμένουμε να συμβεί στο Β’ μέρος του 5ου κύκλου

Το μόνο σίγουρο είναι πως με την σειρά αυτή το κοινό δεν κουράζεται ποτέ. Στους 5 κύκλους της, έχουμε δει αμέτρητες ανατροπές, με νέα πρόσωπα που έρχονται για να μείνουν και άλλα που έρχονται για να μας χαρίσουν μία τεράστια ανατροπή και να αποχωρίσουν.

Οι fans της σειράς ανυπομονούν για την συνέχεια της, καθώς με τη κάθοδο του Θεού στην γη αναμένονται ανατροπές και όπως το τρέιλερ μας έχει αφήσει να καταλάβουμε, θα δούμε την «συνταξιοδότηση» του και τον αγώνα της αντικατάστασης του. Κάτι άλλο που έχει φουντώσει την αγωνία του κοινού είναι και η υπόνοια πως η σχέση του Lucifer και της Chloe δεν θα έχει καλή κατάληξη.

Ποια θα είναι τα νέα μέλη του καστ

Guests και νέες αφίξεις θα έχει πολλές. Η εμφάνιση του Θεού, Dennis Haysbert είχε ανακοινωθεί από τον Ιανουάριο του 2020 πως θα συνεχίσει να μας απασχολεί και στο επόμενο μέρος του κύκλου. Η επιστροφή όμως της Inbar Lavi (Eve) και του Chris Payne Gilbert (John Decker) ήταν ένα ευχάριστο νέο που μάθαμε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Entertainment Weekly το επιβεβαίωσε. Επιπλέον, στο καστ προστίθενται η Merrin Dungey, ως η λογική αστυνομικός Sonya που ερωτεύεται τον Amenadiel.

Επειδόδιο – μιουζικαλ!

Το 11ο επεισόδιο της σειράς θα είναι μιούζικαλ, με αρκετές guest εμφανίσεις και το κοινό το περιμένει με ανυπομονησία, καθώς ο ηθοποιός Tom Ellis (Lucifer) έχει συναρπάσει με την φωνή του. Το Μάιο του 2020 μάθαμε ότι η Alison McAtee θα υποδυθεί την Elizabeth Newman στο 14ο επεισόδιο, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο πληροφορηθήκαμε τη συμμετοχή της Catherine Dent, γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά The Shield, στο επεισόδιο-musical ως Dr. Alice Porter και της Teri Reeves στο ίδιο επεισόδιο.(The Punisher, Once Upon a Time, Chicago Fire)

Μερικά επιπλέον ονόματα είναι ο Mark Adair-Rios ως Juan Perez (επεισόδιο 10), ο Daniel Hoetmer ως April Peterson (επεισόδιο 9) και ο Jenny Tran ως Larper Kim (επεισόδιο 14).

Τα καινούρια επεισόδια

Το Α’ μέρος του 5ου κύκλου έκλεισε με τον Θεό να κατεβαίνει στη γη για να χωρίσει τον Lucifer και τον Amenadiel κατά τη διάρκεια του τσακωμού τους με τον Michael, τον κακό δίδυμο αδερφό του Lucifer. Λέγοντας την ατάκα «Παιδιά μου, ξέρετε πόσο μισώ να τσακώνεστε», έκλεισε το επεισόδιο, αφήνοντας τους όλους έκπληκτους για την μεγάλη συνέχεια.

Στο τρέιλερ, ο Θεός ανακοινώνει την σκέψη του να απομακρυνθεί από την ενεργό δράση και ο Μιχαήλ φαίνεται να θέλει την θέση στον ουρανό, που μόλις άνοιξε. Αυτό όμως δεν θα περάσει απαρατήρητο και ο Lucifer με τους υπόλοιπους θα κάνουν τα πάντα για να μην συμβεί.

Ακόμα, πληροφορίες μας λένε πως το δεύτερο μέρος της σεζόν θα είναι το πιο συναισθηματικά φορτισμένο μέχρι τώρα, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει φόβο στους φαν για το πιθανό τέλος του ειδυλλίου μεταξύ των 2 πρωταγωνιστών, του Lucifer και της Chloe.

Αυτοί είναι οι τίτλοι των επεισοδίων που είχαν ανακοινωθεί και ίσως να δίνουν κάποιες πληροφορίες για τα επεισόδια. Σίγουρα τα 3 τελευταία επεισόδια δεν έχουν και τόσο αισιόδοξους τίτλους, αλλά σύντομα θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά θα συμβεί στην συνέχεια του 5ου κύκλου.

Τίτλοι

Επεισόδιο 9: Family Dinner

Επεισόδιο 10: Resting Devil Face

Επεισόδιο 11: Bloody Celestial Karaoke Jam (μιούζικαλ)

Επεισόδιο 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Επεισόδιο 13: A Little Harmless Stalking

Επεισόδιο 14: Nothing Lasts Forever

Επεισόδιο 15: Is This Really How It’s Going To End?!

Επεισόδιο 16: A Chance At a Happy Ending

Με αυτό το παρασκήνιο, μετράμε τις μέρες για την άφιξη του Β’ μέρους την Παρασκευή 28 Μαΐου και μετά από σχεδόν 1 χρόνο απουσίας, περιμένουμε η συνέχεια να είναι φαντασμαγορική. Σίγουρα πάντως, οι περιπέτειες του Lucifer και της παρέας του δεν θα σταματήσουν στην 5η σεζόν, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί η ύπαρξη 6ης σεζόν, η οποία όπως λέγεται θα είναι και η τελευταία.

Με πληροφορίες από το What’s on Netflix