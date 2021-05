Bob Dylan Center: Νέο μουσείο αφιερωμένο στον νομπελίστα ποιητή της ροκ Μπομπ Ντίλαν

Στεγασμένο σε ένα τριώροφο κτήριο, το μουσείο – προορισμός για τουρίστες και μελετητές, θα φιλοξενήσει περισσότερα από 100.000 σπάνια αντικείμενα, όπως φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, χειρόγραφους στίχους, γράμματα και πολλά άλλα από τη ζωή και την καριέρα του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού.

Σχεδιασμένο από την εταιρεία Olson Kundig, το Bob Dylan Center θα βρίσκεται στην περιοχή Tulsa Arts κοντά στο Woody Guthrie Center, που είναι αφιερωμένο στον τραγουδιστή της φολκ, Γούντι Γκάθρι, ο οποίος αποτελούσε μεγάλη επιρροή για τον Ντίλαν κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Στην πρόσοψη του κτηρίου μπορεί να δει κανείς μια φωτογραφία του Ντίλαν από το 1965.

Announcing The Bob Dylan Center® will open on May 10, 2022, welcoming visitors from around the world to access and interact with more than 100,000 exclusive cultural treasures found in The Bob Dylan Archive®. Learn more at https://t.co/Ep3pzbGjV0 pic.twitter.com/nMfpvU0ac0

