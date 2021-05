Friends: 7 πράγματα που αποκαλύπτει το νέο τρέιλερ του reunion

«The One We’ve Been Waiting For»

Πριν από λίγες ημέρες, το HBO Max παρουσίασε ένα μικρό πρώτο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο reunion των Friends σε ένα σπέσιαλ επεισόδιο που θα φέρει ξανά μαζί στις οθόνες μας την αγαπημένη παρέα. Εχθές, όμως, κυκλοφόρησε και το επίσημο τρέιλερ για το επεισόδιο που θα προβληθεί στη συνδρομητική πλατφόρμα την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, όπου εκτός από τη διάσημη παρέα θα κάνουν την εμφάνισή τους και κάποιοι καλεσμένοι – έκπληξη.

Κάτι που ήδη γνωρίζαμε – και βλέπουμε πια και στο τρέιλερ – είναι πως αυτό το σπέσιαλ επεισόδιο δεν θα είναι ένα reboot της σειράς, αλλά ένα – χωρίς σενάριο – επεισόδιο που σκοπό έχει να ενώσει ξανά τους ηθοποιούς για μια συζήτηση σχετικά με την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Πλέον, επιτέλους, μετά από αμέτρητες καθυστερήσεις εξαιτίας της πανδημίας, διαπραγματεύσεις σχετικά με τις αμοιβές και «μικρές γεύσεις» που μάς χάριζαν οι ίδιοι πρωταγωνιστές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετράμε αντίστροφα για το πολυαναμενόμενο reunion.

Ας συγκεντρώσουμε όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και μετά την κυκλοφορία του επίσημου τρέιλερ:

1. Οι καλεσμένοι – έκπληξη

Θα είμαστε ειλικρινείς. Όταν είδαμε τη λίστα με τους διάσημους καλεσμένους που θα κάνουν την εμφάνισή τους στο επεισόδιο ήμασταν λιγάκι σκεπτικοί. Όχι ότι έχουμε κάτι εναντίον του Ντέιβιντ Μπέκαμ, της Lady Gaga, του Τζάστιν Μπίμπερ ή της Μαλάλα Γιουσαφζάι – απλώς στην αρχή υπήρχε μια ανησυχία μήπως η συμμετοχή τόσων πολλών guests στερούσε περισσότερο χρόνο με το βασικό καστ – αυτό που θέλαμε οι περισσότεροι δηλαδή. Τα καλά νέα είναι ότι οι παραγωγοί από ό,τι φαίνεται έχουν φροντίσει να εντάξουν τους διάσημους καλεσμένους ομαλά και «έξυπνα» στο επεισόδιο.

2. Οι άνθρωποι γερνούν…

Είναι λογικό, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την προβολή της σειράς, οι περισσότεροι από τους φίλους μας έχουν πια ρυτίδες και γκρίζα μαλλιά. Για παράδειγμα, όταν ο Τσάντλερ και ο Τζόι χαλάρωναν στις αγαπημένες τους πολυθρόνες πριν χρόνια, ήταν δύο συγκάτοικοι στην Νέα Υόρκη, στα είκοσί τους, με μόνη έγνοια να ξαπλώσουν μαζί να δουν Baywatch. Σήμερα, ο Ματ ΛεΜπλανκ και ο Μάθιου Πέρι μπορεί να μη θυμίζουν τόσο τους δύο νεαρούς φίλους εκείνων των σκηνών, ωστόσο εμείς χαιρόμαστε που τους βλέπουμε και πάλι μαζί στο διαμέρισμά τους, στις ίδιες πολυθρόνες. Για τους πιο παρατηρητικούς, στη συγκεκριμένη σκηνή του τρέιλερ εμφανίζεται και ο αγαπημένος πιγκουίνος του Τζόι, Hugsy.

3. Τα παιχνίδια δεν θα λείψουν από το επεισόδιο

Ενώ ανυπομονούμε να ακούσουμε τους έξι φίλους να μοιράζονται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις, δεν θα λείψουν επίσης πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια στη διάρκεια του επεισοδίου. Οι ηθοποιοί θα θυμηθούν μαζί μερικές αγαπημένες σκηνές, συμπεριλαμβανομένου του «The One Where Everyone Finds Out» (κατά τη διάρκεια του οποίου ακούμε τη Λίζα Κούντροου ως Φίμπι να φωνάζει για ακόμη μία φορά «Τα μάτια μου! Τα μάτια μου!»).

Θα δούμε επίσης την Κούντροου να συναντιέται ξανά με την αγαπημένη της κιθάρα για να μάς χαρίσει πιθανότατα μερικά ακόμα…απαίσια τραγούδια. Μπορεί να την ακούσουμε να παίξει ξανά το διάσημο Smelly Cat – ή μάλλον το ελπίζουμε.

Από τα highlights του επεισοδίου θα είναι η αναδημιουργία του τεστ trivia του Ρος, όπου αγόρια και κορίτσια μάχονται για το ποιος γνωρίζει καλύτερα τον άλλον. Πόσο μεγάλο ήταν το γράμμα που έγραψε η Ρέιτσελ στον Ρος; «Δεκαοκτώ σελίδες», φωνάζει ο ΛεΜπλανκ στο τρέιλερ. «Μπροστά, πίσω!», προσθέτει η Τζένιφερ Άνιστον.

4. Ο Τσάντλερ ΜΠΟΡΕΙ να κλάψει

Ο Τσάντλερ ήταν ένας χαρακτήρας που πάλευε να δείξει τα συναισθήματά του – σε σημείο που οι συγγραφείς έστησαν ένα ολόκληρο επεισόδιο γύρω από αυτό.

Στο επεισόδιο με τίτλο «The One Where Chandler Can’t Cry» βλέπουμε την παρέα αναρωτιέται για το πόσο σπάνια ο Τσάντλερ μπορεί να δείξει αναστατωμένος με κάτι και τη Μόνικα να κατεβάζει μια σειρά από ιδέες με σκοπό να διαπιστώσει αν μπορεί να τον κάνει να κλάψει με κάτι.

Παρ’ όλα αυτά στην πραγματική ζωή, ο Μάθιου Πέρι δεν έχει κανένα πρόβλημα με το να δείχνει τα συναισθήματα του. Μπορεί να μην ξέρουμε τι είναι αυτό που μπορεί να τον κάνει να τα δείξει ανοιχτά, αλλά στο τρέιλερ βλέπουμε τον ηθοποιό να λέει «ναι, θα κλάψω τώρα», και την Τζένιφερ Άνιστον να τον αγγίζει τρυφερά στον ώμο. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι ο μόνος αφού σε ένα άλλο σημείο του τρέιλερ ακούγεται η Άνιστον να ρωτάει πού είναι τα χαρτομάντιλα. Κάπως έτσι θα είμαστε κι εμείς…

5. Κι άλλοι αγαπημένοι χαρακτήρες κάνουν την εμφάνισή τους

Μπορεί να ήμασταν αρχικά ανήσυχοι για τους διάσημους καλεσμένους στο επεισόδιο, ωστόσο χαρήκαμε ιδιαίτερα όταν μάθαμε πως στο reunion θα κάνουν την εμφάνισή τους και άλλοι αγαπημένοι πρωταγωνιστές της σειράς, εκτός από το βασικό καστ.

Οι Τζέιμς Μίχαελ Τάιλερ (Γκάνθερ), Ρις Γουίδερσπουν (η αδερφή της Ρέιτσελ) και Έλιοτ Γκουλντ και Κριστίνα Πικλς (οι γονείς του Ρος και της Μόνικα, Τζακ και Τζούντι) είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών που επιστρέφουν στις οθόνες μας.

Στο τρέιλερ βλέπουμε επίσης τον Τομ Σέλεκ (τον πρώην φίλο της Μόνικα, Ρίτσαρντ), ενώ ακούμε ξανά το λατρεμένο «Oh. My. God!» από τη Μάγκι Γουίλερ (Τζάνις). Ωστόσο πολλοί θαυμαστές έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους, επειδή ο Πολ Ραντ (ο σύζυγος της Φίμπι, Mάικ) δεν θα συμμετέχει.

6. Τελικά ο Ρος και η Ρέιτσελ ήταν σε διάλειμμα

Ακόμη και η ίδια η Τζένιφερ Άνιστον το πιστεύει και το παραδέχεται ξεκάθαρα στο τρέιλερ. Ο Τζέιμς Κορντέν θέτει αυτό το ερώτημα και στα έξι μέλη του καστ και από ό,τι φαίνονται οι περισσότεροι συμφωνούν ότι τελικά ο Ρος και η Ρέιτσελ ήταν σε διάλειμμα, και ως εκ τούτου ο Ρος δεν έκανε τίποτα λάθος. Εκτός από έναν… Στη σκηνή αυτή του τρέιλερ ο Ματ ΛεΜπλανκ λέει «Ανοησίες» και γελάει προκαλώντας το γέλιο των υπολοίπων.

7. Η Κόρτνεϊ Κοξ δυσκολεύτηκε να μάθει τα λόγια της

Ως αδελφή του Ρος, καλύτερη φίλη της Ρέιτσελ και τελικά σύζυγος του Τσάντλερ, η Μόνικα ως χαρακτήρας ήταν στο επίκεντρο. «Είσαι η κόλλα που συγκρατεί αυτήν την ομάδα μαζί», της είπε κάποτε ο Ρος στο επεισόδιο με τίτλο «The One With the Pediatrician».

Αλλά στην πραγματικότητα, η Κόρτνεϊ Κοξ δυσκολευόταν στο να θυμάται τι πραγματικά έπρεπε να πει η Μόνικα στις σκηνές της. Σε μια από τις πιο αστείες στιγμές του τρέιλερ, βλέπουμε τα έξι βασικά μέλη του καστ να μπαίνουν στο διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ. Τότε ο Ματ ΛεΜπλανκ μετακινεί το μπολ με τα φρούτα στην κουζίνα και ρωτά: «Η Κόρτνεϊ έχει ακόμα τα λόγια της στο τραπέζι;».