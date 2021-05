Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Επανασχεδίασε το εμβληματικό σύμβολο του μετρό του Λονδίνου και προκάλεσε αντιδράσεις

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ξεκίνησε μία καμπάνια, με τίτλο «Ας κάνουμε το Λονδίνο («Let’s do London»). Με στόχο να προσελκύσει τους Λονδρέζους και τους τουρίστες πίσω στο κέντρο της πόλης, την αρχή έκανε μία δημόσια εγκατάσταση του Ντέιβιντ Χόκνεϊ στο μετρό του Λονδίνου.

Μάλιστα, ο ίδιος ο δήμαρχος του Λονδίνου ζήτησε από τον Χόκνεϊ, που είναι ένας από τους πιο διάσημους Βρετανούς καλλιτέχνες εν ζωή, να σχεδιάσει με τον δικό του τρόπο τον σταθμό του Piccadilly Circus.

Έτσι, ο Βρετανός ζωγράφος σχεδίασε ξανά το εμβληματικό σύμβολο του μετρό του Λονδίνου, με κίτρινο και πράσινο χρώμα και ένα σχέδιο που θυμίζει… παιδικό σκίτσο. Στη συνέχεια, ο σταθμός γέμισε με αφίσες του έργου του.

Brilliant work from David Hockney in Piccadilly—the first of a series of major art projects we’ve commissioned as part of our brand new #LetsDoLondon campaign. Lots more to come very soon! #DavidHockney pic.twitter.com/djW8BGSNuu

