Ζακ Σνάιντερ: Αποκάλυψε γιατί η Warner Bros. απέρριψε την τελευταία ταινία της τριλογίας των «300»

Ο Ζακ Σνάιντερ αποκάλυψε ότι ετοίμαζε μια νέα ταινία για να ολοκληρώσει την ιστορία που ξεκίνησε με την ταινία «300» του 2006 – γνωρίζοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία – και συνέχισε το 2014 με το sequel «300: Rise of a Empire». Η τρίτη ταινία θα ήταν το φινάλε της τριλογίας, κάτι που είχε ζητήσει η ίδια η Warner Bros. από τον σκηνοθέτη, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «The Fourth Wall».

Γι΄αυτή την τρίτη ταινία, το σενάριο της οποίας ήταν έτοιμο, ο Ζακ Σνάιντερ αποκάλυψε πως επρόκειτο για μία νέα – και διαφορετική από τις δύο προηγούμενες – ταινία, που εξερευνούσε την ομοφυλοφιλική σχέση του Μέγα Αλέξανδρου και του πολέμαρχου Ηφαιστίωνα. Η ιστορία της ταινίας αυτής από ό,τι φαίνεται δεν ικανοποίησε τα στελέχη της Warner Bros., η οποία απέρριψε την ιδέα του.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αφού είχα μία συμφωνία με την Warner Bros., κάθισα και έγραψα αυτό που ουσιαστικά θα ήταν το τελευταίο κεφάλαιο για τους «300». Αλλά όταν έκατσα να γράψω το σενάριο, στην πραγματικότητα έγραψα μια διαφορετική ταινία. Έγραφα για τον Μέγα Αλέξανδρο και απλά έγινε μια ταινία για τη σχέση του με τον Ηφαιστίωνα. Έγινε μια ιστορία αγάπης», ανέφερε ο ίδιος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Γουες Άντερσον: Ετοιμάζει νέα ταινία μετά το «The French Dispatch»;

Μπορεί η ταινία να μην ήταν ακριβώς αυτό που του είχε ζητήσει η εταιρεία, όμως ο Σνάιντερ παρέδωσε ένα σενάριο το οποίο έγραψε με ενθουσιασμό: «Υπήρχε η ιδέα και βγήκε υπέροχη. Ονομάζεται «Blood and Ashes» και είναι μια όμορφη ιστορία αγάπης με πόλεμο. Θα ήθελα να το κάνω. Η Warner Bros. το απέρριψε, δεν είναι και μεγάλοι θαυμαστές μου. Έτσι είναι τα πράγματα».

Προς το παρόν, ο Σνάιντερ περιμένει την κυκλοφορία της επόμενης δουλειάς του, «Army of the Dead», το οποίο το Netflix αποφάσισε να κάνει franchise, μέσω ενός prequel, του «Army of Thieves» και μιας σειράς animation, με τίτλο «Army of the Dead: Lost Vegas» – και τα δύο σε παραγωγή του Ζακ Σνάιντερ. Φαίνεται πως σε αντίθεση με τη DC και τη Warner Bros., το Netflix δεν θα αφήσει τόσο εύκολα τον Σνάιντερ και τις ιδέες του.

Πηγή: movieweb.com