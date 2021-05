Ο κόσμος σου: Νέο τραγούδι από την Νεφέλη Φασούλη, σε μουσική και στίχους του Φοίβου Δεληβοριά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Credits

Music / Lyrics by Foivos Delivorias

Produced by Fοivos Delivorias

Recorded by Nikos Kollias / Antart Studios

Mixed by Giannis Petrolias

Mastered by Giannis Christodoulatos / Sweetspot productions

Classic Guitar -Foivos Delivorias

Acoustic guitar -Dimitris Siampos

Piano-Kostis Christodoulou

Videoclip (Ο Κόσμος σου)

Σκηνοθεσία-Μονταζ: The Boy (https://www.facebook.com/theboyandhisglasses)

Δ.Φωτογραφίας: Γιώτης Παρασκευαΐδης

Art Director- Φωτογραφίες: Μυρτώ Τζίμα (https://www.instagram.com/myrto.tzima/)

Drone operator: Πάρις Πάνου