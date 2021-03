Βόλτα: Η Νεφέλη Φασούλη συνεργάζεται με τον Φοίβο Δεληβοριά στον νέο της δίσκο – Ακούστε το πρώτο single

Όπως λέει και η ίδια η ερμηνεύτρια «Η «Βόλτα» είναι ένα κομμάτι διψασμένο για το έξω. Γράφτηκε το καλοκαιράκι ανάμεσα στα lockdown κι έτσι η έννοια της βόλτας πήρε μέσα μας διαστάσεις χολιγουντιανής ταινίας απόδρασης. Ένα αθηναϊκό τσα-τσα για δύο, που διαρκεί από το σούρουπο έως την αυγή. Το να ακούτε αυτό το τραγούδι σε οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας είναι απολύτως παράλογο».

Ο δίσκος είναι γραμμένος εξ ολοκλήρου από τον Φοίβο Δεληβοριά και ηχογραφημένος σχεδόν μια κι έξω στο στούντιο AntArt, από μια αδιαίρετη μουσική παρέα.

Το single «Βόλτα» είναι διαθέσιμο στη σελίδα της United We Fly και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Λίγα λόγια για την Nεφέλη Φασούλη

H Nεφέλη Φασούλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Στην ηλικία των έξι ξεκίνησε σπουδές βιολιού και θεωρητικών στο Ωδείο Μουσικός Σύνδεσμος Αθηνών, ενώ το 2013 πέρασε στη Νομική Σχολή Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 2018. Από το 2014 έως και το 2016 παρακολούθησε μαθήματα jazz τραγουδιού, φωνητικού αυτοσχεδιασμού και θεωρητικών στο ωδείο Athenaeum, ενώ ολοκλήρωσε και το μετεκπαιδευτικό σεμινάριο διδασκαλίας φωνητικής τεχνικής στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Ως τραγουδίστρια έχει πλαισιώσει στην σκηνή πληθώρα καλλιτεχνών. Αναμεσά τους: Βασίλης Καζούλης, Νίκος Ζιώγαλας, Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, Νίκος Πλατύρραχος, Μάκης Αμπλιανίτης, Αντώνης Απέργης, Δημήτρης Καλαντζής κ.ά., ενώ εδώ και τρεισήμισι χρόνια είναι μόνιμη συνεργάτης στις παραστάσεις του Φοίβου Δεληβοριά. Δισκογραφικά έως σήμερα έχει συμμετάσχει στο δίσκο του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου «Το τέλειο Έγκλημα», στους δίσκους «Η Ταράτσα του Φοίβου» και «Πες μου τ’όνομα σου» του Φοίβου Δεληβοριά, στο παιδικό «Φόραγε Κίτρινο Σκουφί» της Τατιάνας Ζωγράφου και στο «Μαύρη μπογιά στο Μάρμαρο» του Νίκου Πλατύρραχου. Το 2019 ανακαλύπτει την αγάπη της για τη μουσική σύνθεση και παρουσιάζει το πρώτο της τζαζ κομμάτι με τίτλο «The worst is yet to come», ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς κυκλοφορεί και το πρώτο της single σε στίχους και μουσική του Φοίβου Δεληβοριά, με τίτλο «Για ένα καλοκαίρι». Μέσα στο 2021 θα κυκλοφορήσει το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ σε μουσική – στίχους – παραγωγή Φοίβου Δεληβοριά.