Τριπλή διεθνής διάκριση για την Ελευθερία Ντεκώ για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης

Ο φωτισμός της Ακρόπολης είχε δύο υποψηφιότητες, αλλά απέσπασε τρία βραβεία. Αναλυτικά, στην απονομή, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30 Απριλίου, στον φωτισμό που επιμελήθηκε η Ελευθερία Ντεκώ, και υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, απονεμήθηκαν:

1ο Βραβείο φωτισμού στην κατηγορία Υποδομών

1ο Βραβείο για τον φωτισμό της εκδήλωσης απόδοσης του φωτισμού

Μεγάλο Βραβείο «Ultimate Darc Award», ως «best of the best» lighting design 2020

Ελευθερία Ντεκώ: «Να ‘ξεσκονίσουμε’ τη μνήμη»

Όπως είχε επισημάνει η διεθνώς διακεκριμένη φωτίστρια, σε συνέντευξή της στο Monopoli.gr «Πρόθεση μας ήταν να φωτίσουμε στοιχεία της Ακρόπολης, τα οποία αναδεικνύει η εκάστοτε εποχή. Να ‘ξεσκονίσουμε’ την μνήμη, να ξε-θαμπώσουμε τα γυαλιά μέσα από τα οποία βλέπουμε το μνημείο, να αναδείξουμε την λευκότητα του ως… πνευματική καθαρότητα, ως ιστορική αλήθεια, ως αριστούργημα τέχνης και αρχιτεκτονικής, ως σύμβολο μιας εποχής που χαρακτηρίστηκε χρυσός αιώνας. Υπηρετήσαμε αυτό που μας υπέβαλλε το μνημείο, γιατί αυτό το μνημείο σού επιβάλλεται! Σου υποβάλλει συγκινήσεις και συναισθήματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Το αφουγκραστήκαμε σε όλη τη διάρκεια του έργου και οδηγηθήκαμε σε ένα φωτισμό που δεν φωτίζει, δεν τονίζει, αλλά συνυπάρχει και αναδεικνύει το εσωτερικό φως των μνημείων».

Το video με τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης

Συγχαρητήρια από την Λίνα Μενδώνη

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «Το έργο του φωτισμού της Ακρόπολης, που αναδεικνύει με νέο, λαμπρό φως τα μνημεία του Ιερού Βράχου, αποτελεί έργο επιστημόνων, τεχνικών και της Ελευθερίας Ντεκώ και των συνεργατών της. Πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, των στελεχών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και έτυχε όλων των εγκρίσεων που απαιτεί ο Αρχαιολογικός Νόμος. Είναι ένα από τα έργα που υλοποιούνται στην Ακρόπολη, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινό, με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση. Αυτό το έργο γνωρίζει τώρα τη διεθνή αναγνώριση από τους ειδήμονες της τέχνης και της τεχνικής του φωτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φως της Ακρόπολης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Αναδεικνύει το σημαντικότερο μνημείο του Δυτικού Πολιτισμού. Προβάλλει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Προβάλλει την Ελλάδα. Θερμά συγχαρητήρια στην Ελευθερία Ντεκώ και στους συνεργάτες της για τη σημαντική τους επιτυχία που τιμά τη χώρα μας».

Darc Awards: τα «Οσκαρ» του φωτισμού!

Μια επιτροπή έγκριτων lighting designers και αρχιτεκτόνων αποφασίζει κάθε χρόνο για το ποια έργα θα είναι υποψήφια. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον επαγγελματίες αρχιτέκτονες και lighting designers από όλο τον κόσμο. Για το 2020 υποβλήθηκαν 400 συμμετοχές από 40 χώρες. Ψήφισαν 14.000 άτομα και ο φωτισμός της Ακρόπολης απέσπασε τα ανωτέρω βραβεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι νέοι φωτισμοί στα αθηναϊκά μνημεία ανανεώνουν τη σχέση μας με την πόλη

Βest of the best

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά ελληνικό σχέδιο φωτισμού λαμβάνει το «best of the best» Lighting award. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι αφορά στον φωτισμό της Ακρόπολης των Αθηνών.