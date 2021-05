Η βρετανική βασιλική οικογένεια στη μικρή οθόνη: Ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που «φωτίζουν» την ιστορία της

Η βρετανική βασιλική οικογένεια είναι από τις πιο διάσημες του κόσμου, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ιστορία της έχει αποτελέσει αντικείμενο για μία πληθώρα ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και ντοκιμαντέρ.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές από τις καλύτερες επιλογές της μικρής οθόνης που «φωτίζουν» την ιστορία των μελών της οικογένειας που έχουν τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον του κοινού μέσα στα χρόνια.

#1 The Crown (2016)

Από τη λίστα δε θα μπορούσε να λείπει η δημοφιλής δραματική σειρά του Netflix, η οποία εξιστορεί τη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ Β ‘ από τη δεκαετία του 1940 έως τη σύγχρονη εποχή. Η αφήγηση ξεκινάει με τον θάνατό του βασιλιά Γεωργίου VI και την άνοδο της νεαρής Ελισάβετ στον θρόνο, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Καθώς περνούν οι δεκαετίες, το The Crown αποκαλύπτει προσωπικές ίντριγκες, ειδύλλια και πολιτικές αντιπαλότητες που έπαιξαν μεγάλο ρόλο σε γεγονότα που διαμόρφωσαν τα τελευταία χρόνια του 20ού αιώνα.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

#2 The Royal House of Windsor (2017)

Οι αληθινοί οπαδοί της βασιλικής οικογένειας δε θα βρουν ένα πιο ολοκληρωμένο ντοκιμαντέρ από το The Royal House of Windsor. Αυτή η σειρά-ντοκιμαντέρ ακολουθεί την ιστορία της δυναστείας του Οίκου του Ουίνδσορ, σε μια πορεία που εκτείνεται τα τελευταία 100 χρόνια.

Τα επεισόδια εξιστορούν πώς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας κλήθηκαν να προσαρμοστούν στον ρόλο τους, και πως δημιουργήθηκε η εικόνα της βασιλικής οικογένειας που γνωρίζουμε σήμερα.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

#3 Prince Philip: The Plot to Make a King (2015)

Αν θέλετε να μάθετε πώς ο πρίγκιπας Φίλιππος κατέληξε να παντρευτεί την πιο ισχυρή γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ ακολουθεί την ιστορία του Φιλίππου, όταν ήταν ακόμα μέλος του ελληνογερμανικού ναυτικού.

Βασισμένο σε αδημοσίευτα απομνημονεύματα, φωτογραφίες αρχείου και συνεντεύξεις με μέλη της βασιλικής οικογένειας, η ταινία αποκαλύπτει την ιστορία της ένωσης του βασιλικού ζεύγους, και τις εντάσεις που προκλήθηκαν με αφορμή την γερμανική καταγωγή του Φιλίππου.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

#4 Diana: In Her Own words (2017)

Το ντοκιμαντέρ περιστρέφεται γύρω από τη ζωή της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα, σε μια προσπάθεια να ρίξει φως σε γνωστές και άγνωστες πτυχές της ζωής της. Συγκίνηση προκαλούν οι ηχογραφήσεις στις οποίες ακούγεται η ίδια η πριγκίπισσα της Ουαλίας να περιγράφει τον ταραγμένο γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο και τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε ως αποτέλεσμα.

Δείτε ένα sneak peak εδώ.

#5 The Story of Diana (2017)

Εξερευνήστε την συγκινητική ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα μέσα από ένα ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων. Το The Story of Diana περιέχει συνεντεύξεις με τον αδερφό της αδικοχαμένης πριγκίπισσας, όπως επίσης και με άλλους ανθρώπους που αποτελούσαν τον ευρύτερο κοινωνικό της κύκλο.

Το ντοκιμαντέρ εξιστορεί τη ζωή της, από όταν ήταν ακόμα ένα μοναχικό νεαρό κορίτσι μέχρι τον ταραχώδη γάμο της με τον Πρίγκιπα Κάρολο, και την προσπάθειά της να διαχειριστεί τα ενοχλητικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

#6 Diana, 7 Days (2017)

Ένα από τα πιο συγκινητικά ντοκιμαντέρ, το Diana: 7 Days κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την 20ή επέτειο του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους δύο γιους της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον Πρίγκιπα Χάρι, οι οποίοι μιλούν για τις πρώτες μέρες μετά τον θάνατο της μητέρας τους και τον τρόπο με τον οποίο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την απώλεια της.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μία αδιαμφισβήτητη ματιά σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας του Οίκου του Ουίνδσορ.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

#7 The Queen (2006)

Η ταινία επικεντρώνεται στο 1997, και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο η Βασίλισσα Ελισάβετ Β ‘ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997. Η ταινία περιγράφει λεπτομερώς την ένταση που επικράτησε ανάμεσα στη μοναρχία και τον τότε πρωθυπουργό, Τόνι Μπλερ, σχετικά με το πώς η βασιλική οικογένεια πρέπει να απευθυνθεί στον βρετανικό λαό.

Πρόκειται για μία από τις κρισιμότερες περιόδους στην ιστορία της μοναρχίας, κατά την οποία η κοινή γνώμη άρχισε να αμφιταλαντεύεται σχετικά με το αν έχει πραγματικά ανάγκη τους μονάρχες.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

#8 The King’s Speech (2010)

H ταινία αφηγείται τη ζωή του πατέρα της μελλοντικής Βασίλισσας Ελισάβετ, Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’, μετά την παραίτηση του αδελφού του Ντέιβιντ από τον βασιλικό θρόνο.

Έχοντας αγωνιστεί με το τραύλισμα από νεαρή ηλικία, η ιστορία ακολουθεί τη φιλία του Βασιλιά Γεωργίου (Κόλιν Φέρθ) με τον λογοθεραπευτή του, Λάιονελ Λογκ (Τζέφρι Ρας) καθώς ετοιμάζεται να εκφωνήσει τον πρώτο του λόγο μέσω ραδιοφώνου.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.