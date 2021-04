Vax Live: Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ επικεφαλής σε καμπάνια για την προώθηση του εμβολιασμού

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ορίστηκαν ως επίσημοι υπεύθυνοι της καμπάνιας στο πλαίσιο της συναυλίας «Vax Live: The Concert to Reunite the World» της Global Citizen, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την καταπολέμηση της φτώχειας. Τη συναυλία θα παρακολουθήσουν από κοντά εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή των νοσοκομείων και των εμβολιαστικών κέντρων, με σκοπό να αυξηθεί η ενημέρωση για τον εμβολιασμό.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα εμφανιστούν στη συναυλία, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί την Κυριακή 2 Μαΐου στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες και θα προβληθεί online στις 8 Μαΐου. Σκοπός τους θα είναι να μεταφέρουν ένα μήνυμα παγκοσμίως για μια πιο δίκαιη και ίση διανομή εμβολίων στις χώρες του κόσμου, ενώ παράλληλα θα ηγούνται και μιας ιδιωτικής καμπάνιας για την συγκέντρωση χρημάτων για εμβόλια.

Στη συναυλία που θα παρουσιάζει η Σελίνα Γκόμεζ, θα εμφανιστούν πολλά μεγάλα ονόματα του Χόλυγουντ, ανάμεσα στους οποίος η Τζένιφερ Λόπεζ, ο Μπεν Άφλεκ, η Κριστίν Τέιγκεν, ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, ο Σον Πεν, o Τζίμι Κίμελ, η Ολίβια Μαν αλλά και ο πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζο Μπάιντεν μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην εκδήλωση θα εμφανιστούν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρυντώ και ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς.

Με πληροφορίες από chicagotribune.com