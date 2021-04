20:00 «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 127: Ο Μένιος, ο Χαραλάμπης και ο Παναγής «μπαλώνουν» μ’ ένα γρήγορο ψέμα την εγκατάλειψη του Παρασκευά στη Φιλιώ, όμως η αλήθεια δεν αργεί να μαθευτεί. Η Μάρμω καταγγέλλει τον Γιάγκο στον Κανέλλο για την κλοπή των χρημάτων από το Τμήμα και ο Κανέλλος λίγο μετά τον συλλαμβάνει και γίνεται ήρωας του χωριού. Το μαγαζί της Κικής ξανανοίγει με τη βοήθεια της Βαρβάρας, που είναι πλέον συνιδιοκτήτρια, την ίδια στιγμή που η Φιλιώ καλεί τον δικηγόρο και προχωρά άμεσα στη διαδικασία του διαζυγίου. Η Μυρτώ καταφεύγει ξανά στη βοήθεια του Ηλία, έχοντας ένα νέο σχέδιο για να μάθουν το μυστικό των χωραφιών ενώ η επιστροφή της Πάολας στο σπίτι ύστερα από απουσία ωρών φέρνει κι ένα σοκ για τον Παναγή και την Κατερίνα.

20:00 «Ήλιος» στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 149: Ο Γιάννης αποφυλακίζεται μετά την μαρτυρία της Αθηνάς, η οποία έχει τώρα να αντιμετωπίσει το Πειθαρχικό και πιθανότατα τη λήξη της καριέρας της. Ο Μηνάς έχει πλέον στα χέρια του την Σαλκέμ, ενώ δίνει εντολή στον Μιχάλη να αρπάξει για λογαριασμό του την Ορόρα. Η Αλίκη ανησυχεί για τη Νέλλη που δεν της απαντάει στο τηλέφωνο. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει πως ο Μιχάλης κάτι του κρύβει και τον πιέζει να του πει την αλήθεια. Ο Γιάννης δέχεται δολοφονική επίθεση.

22:00 «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 47: Ο κυρ Νίκος αγοράζει κοψοχρονιά έναν κόκκινο παπαγάλο. Τα λόγια του πουλιού προκαλούν τριγμούς στη γειτονιά και αποκαλύπτουν ένα μυστικό. Ο Αντώνης προσπαθεί να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες του στρατού. Ο Άγγελος έχει σοβαρές υποψίες πως ο παπαγάλος του κυρ Νίκου είναι πράκτορας των Ρώσων. Ο Καραγιώργης ξεκαθαρίζει τη θέση του για την Ελπίδα, στην οικογένεια Αντωνόπουλων. Ο Παπαδόπουλος συστήνει τον Στέλιο στην υψηλή κοινωνία, την ώρα που οι ασφαλίτες ψάχνουν τον αντιστασιακό παπαγάλο.

Ως guest εμφανίζονται οι: Νίκος Καραγιώργης (Κώστας Καραγιώργης), Μαρία Κοντοδήμα (Παναγιώτα Αντωνοπούλου), Λεωνίδας Κουλουρής (Γαρύφαλλος Κοντούλας), Θανάσης Μπριάνας (Ασφαλίτης με ψεύτικο μουστάκι), Θανάσης Πατριαρχέας (Αποστόλης)

20:00: «Η Αυλή των Χρωμάτων» στην ΕΡΤ2

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον νεοφανή Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, παρουσιάζει «Η Αυλή των Χρωμάτων», με την Αθηνά Καμπάκογλου, την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ2. Στη φιλόξενη αυλή ήρθαν και μίλησαν για τον βίο και τη διδασκαλία του, ο οικονομολόγος Βασίλης Μιχαλόπουλος, πρόεδρος των Κοινωφελών Οργανισμών «Ο Άγιος Γεράσιμος» και «Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης», η καθηγήτρια Φυσικής Ασημίνα Αρχοντή, καθώς και η Νεκταρία Καραντζή ψάλτρια-υμνωδός της ιερής θρησκευτικής μουσικής και της παραδοσιακής μουσικής, η οποία ξεκίνησε να ψάλλει και να σπουδάζει βυζαντινή μουσική έπειτα από παραίνεση του Οσίου Πορφυρίου, με την αμέριστη βοήθεια της οποίας πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο αφιέρωμα της εκπομπής.

Κατανυκτικούς ύμνους ψάλλουν : Ο άρχων πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής Φώτιος Κετσετζής, ο άρχων μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Χάρης Νταραβάνογλου, η Άννυ Αγάθου, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και μέλος της γυναικείας βυζαντινής χορωδίας «Ψάλτριες» και τα αδέλφια Αθανάσιος και Νικόλαος Λιλιόπουλος, οι οποίοι προέρχονται από οικογένεια με μεγάλη παράδοση στην ψαλτική τέχνη.

21:00: «Η Εκδίκηση της Ξανθιάς (Legally Blonde) » στο OPEN BEYOND

Κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2001). Σκηνοθεσία Ρόμπερτ Λούκετιτς. Ηθοποιοί: Ρις Γουίδερσπουν, Λουκ Γουίλσον, Σέλμα Μπλερ, Μάθιου Ντέιβις, Βίκτορ Γκάρμπερ

Υπόθεση: Η ξεκαρδιστική κωμωδία, με πρωταγωνίστρια την Ρις Γουίδερσπουν στον ρόλο της Ελ, μιας φαινομενικά ελαφρόμυαλης ξανθιάς, η οποία το βάζει πείσμα να περάσει στην Νομική του Χάρβαρντ όταν ο αγαπημένος της, ο οποίος έχει πολιτικές φιλοδοξίες, την παρατά γιατί θεωρεί ότι δεν του ταιριάζει μια σύζυγος χαμηλού πνευματικού επιπέδου. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την αρχική εχθρότητα των συμφοιτητών της, η Ελ καταφέρνει να εντυπωσιάσει με την εξυπνάδα της και με τους ευγενικούς της τρόπους!

Το σενάριο έγραψαν οι Κάρεν ΜακΚάλα και Κίρστεν Σμιθ και είναι βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Αμάντα Μπράουν.

22:10: «Πίτερ Ράμπιτ (Peter Rabbit)» στο MEGA

Οικογενειακή ταινία, αγγλοαμερικανικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία Γουίλ Γκλουκ. Ηθοποιοί: Ντόναλ Γκλίζον, Ρόουζ , Μπερν, Σαμ Νιλ

Η ταινία μεταδίδεται μεταγλωττισμένη σε πρώτη προβολή με τις φωνές των: Φάνη Μουρατίδη, Πέτρου Δαμουλή, Αντώνη Ζαχαράτου, Χρύσας Διαμαντοπούλου

Υπόθεση: Ο Τζείμς Κόρντεν είναι ο Πίτερ Ράμπιτ, ο άτακτος και τολμηρός ήρωας, που έχει γοητεύσει γενιές αναγνωστών μέσα από τα βιβλία της Μπέατριξ Πότερ. Ο σκανταλιάρης και υπερκινητικός λαγός, που με τις περιπέτειες του έχει κρατήσει συντροφιά σε εκατομμύρια παιδιά, κατακτά και την μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας σε μια σύγχρονη κωμωδία, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Στην ταινία ο τολμηρός και ζαβολιάρης Πίτερ Ραμπιτ κοντράρεται έντονα με τον Τόμας ΜακΓκρέγκορ, αφού ούτε λίγο, ούτε πολύ θέλει να κατακτήσει τον λαχταριστό του λαχανόκηπο. Οι εντάσεις θα γίνουν ακόμα πιο έντονες, μετά την εμφάνιση της γλυκιάς και φιλόζωης γειτόνισσας, Μπι, της οποίας την εύνοια θα διεκδικήσουν και οι δύο με πάθος. Καθένας διαθέτει τα δικά ου μυστικά όπλα, αλλά ο Πίτερ έχει στο πλευρό του και την παρέα του δάσους, που είναι έτοιμη να σταθεί στο πλευρό του.

23:00: «Απαγωγή (Kidnap)» στο STAR

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2017). Σκηνοθεσία Λουίς Πριέτο. Ηθοποιοί: Χάλι Μπέρι, Σατζ Κορία, Κρις Μακ Γκιν

Υπόθεση: Μια μέρα στο πάρκο, σαν όλες τις άλλες ξαφνικά, μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν η Κάρλα αντιλαμβάνεται ότι άγνωστοι αρπάζουν τον 6χρονο γιο της, τον πετάνε στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου και απομακρύνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το αυτοκίνητο δεν έχει πινακίδες κυκλοφορίας και η Κάρλα δεν έχει κινητό για να καλέσει την αστυνομία. Είναι μόνη και τρομαγμένη αλλά αρνείται να αφήσει τη μοίρα του γιου της στα χέρια άλλων. Της μένει μόνο μια επιλογή, αν δεν θέλει να χάσει τον παιδί της για πάντα: να καταδιώξει η ίδια το άγνωστο αυτοκίνητο. Σε μια τρελή κούρσα ενάντια στο χρόνο, η Κάρλα ξεκινά την αναζήτησή της και τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει από το να σώσει τη ζωή του παιδιού της.

22:50: «Anaconda» στο MEGA

Θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής (1997). Σκηνοθεσία Luis Llosa. Ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόπεζ, Άις Κιουμπ, Τζον Βόιτ, Έρικ Στολτζ

Υπόθεση: ‘Ένα κινηματογραφικό συνεργείο, με επικεφαλής τον Στιβ Κέιλ (Έρικ Στολτζ) και τη Τέρι Φλόρες (Τζένιφερ Λόπεζ), εισέρχεται στον μυστηριώδη κόσμο του Αμαζονίου, για να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ που αφορά μια «αόρατη» φυλή Ινδιάνων. Στο δρόμο τους θα βρουν τον Σαρόν, έναν κυνηγό ο οποίος υπόσχεται να τους κατευθύνει προς τη φυλή. Στην πραγματικότητα, ο Σαρόν αναζητεί το μυθικό «Anaconda» και τους οδηγεί σε μια περιπέτεια δίχως γυρισμό.

Οσκαρικές ταινίες στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD της COSMOTE TV

17:15: «Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)» στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD

Βιογραφία, αμερικανικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία Μαριέλ Χέλερ. Ηθοποιοί: Μελίσα ΜακΚάρθι, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Ντόλι Γουέλς

Υπόθεση: Στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το οικονομικό αδιέξοδο, μια άλλοτε επιτυχημένη βιογράφος διασημοτήτων, που τώρα βρίσκεται σε επαγγελματικό τέλμα, στρέφεται στην απάτη και στην πλαστογραφία… Η ταινία προτάθηκε για 3 Όσκαρ.

19:30: «Οι υπηρέτριες (The Help)» στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD

Κοινωνική ταινία, συμπαραγωγής ΗΠΑ, Ινδίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (2011). Σκηνοθεσία Τέιτ Τέιλορ. Ηθοποιοί: Έμα Στόουν, Οκτάβια Σπένσερ, Βαϊόλα Ντέιβις

Υπόθεση: Μισισίπι, δεκαετία του ’60. Μια λευκή επίδοξη συγγραφέας αποφασίζει να πάρει συνέντευξη από δύο Αφροαμερικανές υπηρέτριες, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φροντίδα των εύπορων οικογενειών της περιοχής. Η ταινία κέρδισε Όσκαρ.

22:30: «Για τ’ Αγόρια» στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD

Δραματική Κομεντί, αμερικανικής παραγωγής (1991). Σκηνοθεσία Μαρκ Ραϊντέλ. Ηθοποιοί: Μπέτι Μίντλερ, Τζέιμς Κάαν, Τζορτζ Σίγκαλ

Υπόθεση: Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα δίδυμο καλλιτεχνών περιοδεύει στον κόσμο προσφέροντας ψυχαγωγία στους στρατιώτες. Χρόνια αργότερα, η χημεία τους στη σκηνή συνεχίζει να ξεσηκώνει τα πλήθη. Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

22:00: «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου» στο COSMOTE HISTORY HD

Σειρά ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV & White Fox (2016). Σκηνοθεσία Γρηγόρης Καραντινάκης

Επεισόδιο 3: Ούτε Ιουδαίος, ούτε Ελληνας. Μετά την Κύπρο, ο Παύλος, ο Βαρνάβας κι ο Μάρκος ξεκινούν για το ιεραποστολικό έργο τους στη Μικρά Ασία. Προορισμός τους, η Αντιόχεια της Πισιδίας, μέσα από μια διαδρομή δύσβατη γεμάτη δυσκολίες και κινδύνους.

22:50: «Εθνική Βιβλιοθήκη- Η Ταινία» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV & Loco Motiva (2018). Σκηνοθεσία Κωσταντής Φραγκόπουλος

Υπόθεση: Η ιστορία της Εθνικής Βιβλιοθήκης ξεκινά μαζί με εκείνη του ελληνικού κράτους. Από τη συγκέντρωση των πρώτων συλλογών και τις στεγαστικές περιπέτειες ως τη μετεγκατάσταση στο ΚΠΙΣΝ, δείτε την πορεία ενός ιστορικού θεσμού.