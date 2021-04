Οι Simpsons χλευάζουν τον Morrissey: Πώς αντέδρασε ο frontman των Smiths;

Σε προχθεσινό επεισόδιο των Simpsons ο Benedict Cumberbatch έδωσε τη φωνή του σε έναν χαρακτήρα που έμοιαζε πολύ στον… Morrissey.

Το επεισόδιο, με τίτλο «Πανικός στους δρόμους του Springfield», σατίρισε τον μουσικό μέσα από έναν χαρακτήρα ονόματι Quilloughby, που είναι ο frontman ενός συγκροτήματος με όνομα «The Snuffs» που λατρεύει η Lisa Simpson.

Ο χαρακτήρας του Quilloughby είναι ένας νέος, μελαγχολικός Βρετανός τραγουδιστής των 80s, που έχει παρόμοιο χτένισμα με τον Morrissey και είναι vegan, όπως είναι στην πραγματικότητα ο μουσικός. Το επεισόδιο περιλαμβάνει κι άλλες νύξεις προς τον frontman των Smiths, όπως μία αφίσα του Oscar Wilde, τραγούδια-παρωδίες με τίτλους «How Late Is Then», «Hamburger Homicide» και «Everyone Is Horrid Except Me and Possibly You» («Όλοι είναι απαίσιοι εκτός από εμένα και ίσως εσένα»).

Τελικά αποδεικνύεται ότι ο Quilloughby είναι αποκύημα της φαντασίας της Lisa, όταν μεταμορφώνεται σε έναν γκριζομάλλη, μίζερο μεσήλικα άντρα με ρατσιστικές απόψεις. Πρόκειται για ξεκάθαρη νύξη προς τον μουσικό, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ρατσιστικά σχόλια κατά των μεταναστών, ενώ είχε στηρίξει ανοιχτά το ακροδεξιό κόμμα της Βρετανίας.

Η οργισμένη αντίδραση του Morrissey

Λίγες ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου των Simpsons, ο μάνατζερ του Morrissey χαρακτήρισε τη σειρά «ραστιστική και προσβλητική».

Φυσικά, όμως, ο ίδιος ο Morrissey δεν άργησε να αντιδράσει. Σε μία μακροσκελή δήλωση που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του, έγραψε μεταξύ άλλων: «Το μίσος που οι δημιουργοί των Simpsons δείχνουν προς το πρόσωπο μου προφανώς και σηκώνει μήνυση, για την οποία όμως δεν διαθέτω τους πόρους». Και συνεχίζει: «Σε αντιπαθούν ιδιαίτερα όταν η μουσική σου επηρεάζει τον κόσμο με δυνατό και ομορφο τρόπο. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις το 2021 είναι να δανείσεις δύναμη στη ζωή των άλλων… Σε έναν κόσμο που έχει εμμονή με Νόμους για το Μίσος, δεν υπάρχει κανένας που να με προστατεύει. Η ελευθερία του λόγου δεν υπάρχει πια».

Παραπονέθηκε γενικότερα για τα ΜΜΕ, λέγοντας ότι του έχουν επιτεθεί με τόσο μίσος, «που θα σκότωνε ένα ολόκληρο κοπάδι από βίσωνες». Φυσικά συνέχισε να ρίχνει βολές προς τους δημιουργούς των Simpsons, αποκαλώντας τους «αδαείς».

Παρ’ όλα αυτά, ο σεναριογράφος του επεισόδιου Τιμ Λογκ ανέφερε στο Variety ότι ο χαρακτήρας δεν βασίστηκε μόνο στον Morrissey, αλλά και στον Ian Curtis των Joy Division και πολλούς άλλους rock stars της εποχής. Οι ομοιότητες βέβαια με τον Morrissey ήταν πολύ περισσότερες, κάτι που δεν πρόσεξε μόνο μουσικός, αλλα και το κοινό.

Με πληροφορίες από Guardian και Variety