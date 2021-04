Bridgerton: Η σειρά «φαινόμενο» του Netflix ανανεώθηκε για 3η και 4η σεζόν

Η streaming πλατφόρμα Netflix αποφάσισε να ανανεώσει για τρίτη και τέταρτη σεζόν τη δημοφιλή σειρά εποχής «Bridgerton», σε παραγωγή Σόντα Ράιμς. Βασισμένη στα best-selling μυθιστορήματα της Τζούλια Κουίν, η σειρά αποτελεί την πρώτη συνεργασία του Netflix με την παραγωγό των τηλεοπτικών επιτυχιών «Grey’s Anatomy» και «How to Get Away with Murder».

Η ανακοίνωση έγινε πριν ακόμη ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν τα οποία επικεντρώνονται στην προσπάθεια του Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), μεγαλύτερου αδερφού της Daphne (Phoebe Dynevor), να βρει επιτέλους την αγάπη -και μετά την απογοητευτική για τους λάτρεις της σειράς είδηση ότι ο ηθοποιός Regé-Jean Page, ο οποίος ως Δούκας του Hastings αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής στην πρώτη σεζόν, δεν θα εμφανιστεί στη δεύτερη.

Λίγα λόγια για τη σειρά

Το «Bridgerton» τοποθετείται στο πολυτελή και ανταγωνιστικό σύμπαν της υψηλής κοινωνίας του Λονδίνου την περίοδο της Αντιβασιλείας. Μέσα από λαμπερές αίθουσες χορού και αριστοκρατικά παλάτια, η σειρά αποκαλύπτει έναν «σαγηνευτικό κόσμο γεμάτο περίπλοκους κανόνες και δραματικούς αγώνες για την εξουσία, όπου κανένας δεν βρίσκεται ποτέ πραγματικά σε στέρεο έδαφος».

Στον πυρήνα της σειράς συναντούμε την ισχυρή οικογένεια «Bridgerton» που απαρτίζεται από οκτώ πνευματώδη και θαρραλέα αδέρφια, τα οποία πρέπει να τα βγάλουν πέρα με τις γαμήλιες προσδοκίες και προοπτικές του 19ου αιώνα, σε αναζήτηση ρομάντζου, περιπέτειας και αγάπης.

Μετά το ντεμπούτο της πρώτης σεζόν, τα Χριστούγεννα του 2020, το Netflix ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη σειρά παρακολουθήθηκε από 63 εκατομμύρια λογαριασμούς τις πρώτες 28 μέρες, αποτελώντας το 5ο μεγαλύτερο λανσάρισμα πρωτότυπης σειρά της streaming υπηρεσίας.

Τι δηλώνει εκπρόσωπος του Netflix

«Το Bridgerton μας συνεπήρε ολοκληρωτικά» δηλώνει η Bela Bajaria, αντιπρόεδρος του global TV του Netflix «Η δημιουργική ομάδα, την οποία ηγήθηκε η Σόντα Ράιμς, γνώριζε πολύ καλά το υλικό και παρέδωσε ένα όμορφο, ρομαντικό και αισθηματικό δράμα για τα μέλη μας. Σχεδιάζουν εξαιρετικά πράγματα για το μέλλον και πιστεύουμε ότι οι θεατές θα εξακολουθούν να μαγεύονται με τη σειρά. Σκοπεύουμε να ασχοληθούμε με το πρότζεκτ «Bridgerton» για πολύ καιρό ακόμη».

Η παραγωγός της σειράς Σόντα Ράιμς σχολίασε:

«Από την πρώτη στιγμή που διάβασα την απολαυστική σειρά μυθιστορημάτων της Τζούλια Κουίν, ήξερα πως πρόκειται για ιστορίες που θα αιχμαλώτιζαν το φιλοθεάμων κοινό. Ωστόσο, η εξέλιξη των εν λόγω διασκευών δεν θα ήταν επιτυχημένη χωρίς τη σημαντική συμβολή ολόκληρης της δημιουργικής ομάδας. Η ανανέωσης της σειράς για δύο επιπλέον σεζόν αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για τη δουλειά μας και αισθάνομαι απίστευτα ευγνώμων που έχω συνεργάτες τόσο συνεννοήσιμους και τόσο δημιουργικούς όσο το Netflix. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να φέρουμε τον κόσμο του «Bridgerton» σε ένα παγκόσμιο κοινό».

Πηγή: Variety