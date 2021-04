Bridgerton: Ποιοι νέοι χαρακτήρες μπαίνουν στον δεύτερο κύκλο της δημοφιλούς σειράς;

Μετά την – απογοητευτική για τους φανς της σειράς – αποκάλυψη ότι ο Δούκας του Hastings, τον οποίο υποδύθηκε στην πρώτη σεζόν ο Regé-Jean Page, δεν θα συμμετέχει στον δεύτερο κύκλο του Bridgerton, το Netflix προχώρησε σε νέα ανακοίνωση ότι η επόμενη σεζόν θα περιλαμβάνει πολλούς νέους χαρακτήρες.

Bridgerton has added four actors to Season 2:

Charithra Chandran will play Edwina Sharma, Kate’s younger sister and Shelley Conn will play Mary Sharma, Kate’s mother.

Also say hello to Calam Lynch who will play Theo Sharpe and Rupert Young who will play Jack. pic.twitter.com/yVvgHYJ2AF

— Netflix (@netflix) April 5, 2021