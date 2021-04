Αμάντα Γκόρμαν: Η νεότερη ποιήτρια που γίνεται εξώφυλλο στη Vogue

Η ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν ήταν το πρόσωπο που τράβηξε όλα τα βλέμματα του πλανήτη πάνω της, όταν παρευρέθηκε στην τελετή ορκωμοσίας του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν και απήγγειλε εκεί το πρωτότυπο ποίημα «The Hill We Climb», καταφέροντας να συγκινήσει. Μόλις στα 22 της χρόνια έκανε το μεγαλύτερο βήμα στην μέχρι τώρα καλλιτεχνική της πορεία, γράφοντας ιστορία ως η νεότερη ποιήτρια που απήγγειλε σε ορκωμοσία Προέδρου των ΗΠΑ.

Από την ημέρα εκείνη, η νεαρή καλλιτέχνις πέρασε, πλέον, στο πάνθεον της ιστορίας, δίπλα σε σπουδαία ονόματα της αμερικάνικης ποίησης, ενώ έγινε «σύμβολο» ενότητας και ελπίδας, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να ενδιαφέρονται να μάθουν πράγματα για εκείνη.

Μετά την εμφάνισή της αυτή ακολούθησαν εξώφυλλα και αφιερώματα σε μεγάλα περιοδικά, η απαγγελία ενός άλλου ποιήματός της στο Super Bowl, μία συμφωνία με πρακτορείο μοντέλων και πολλά άλλα. Και τώρα έρχεται μία ακόμα στιγμή – ορόσημο στην πορεία της 22χρονης Αφρο-Αμερικανής ποιήτριας: Η στιγμή που γίνεται εξώφυλλο σε ένα από τα πιο διάσημα περιοδικά μόδας στον κόσμο, τη Vogue για το τεύχους Μαΐου.

Τη φωτογράφηση πραγματοποίησε η Άνι Λίμποβιτς και το εντυπωσιακό αποτέλεσμα των φωτογραφιών κοινοποίησε το ίδιο το περιοδικό στα social media του.

Στο εξώφυλλο η Γκόρμαν φορά ένα φόρεμα Louis Vuitton Kente, σχεδιασμένο από τον Virgil Abloh με καταγωγή από τη Γκάνα κι ένα εντυπωσιακό σχέδιο εμπνευσμένο από τα αφρικανικά υφάσματα!

«Η πρώτη ποιήτρια στην ιστορία που γίνεται εξώφυλλο στη Vogue. Είμαι αιώνια ευγνώμων και δεν περιμένω να είμαι η τελευταία – γιατί τι είναι ποίηση, χωρίς την ομορφιά;», έγραψε η Γκόρμαν σε μία σχετική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram. «Τι χαρά έχω που φοράω ένα κομμάτι που σχεδιάστηκε από έναν πρωτοποριακό μαύρο σχεδιαστή που τιμά την κληρονομιά μου!».

Μιλώντας στη Vogue, η νεαρή καλλιτέχνις εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ότι «χρειάστηκε πολλή δουλειά, όχι μόνο για μένα, αλλά και για την οικογένειά μου και για το χωριό μου, για να φτάσω εδώ», ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει πως ένας από τους στόχους της είναι η υποψηφιότητα για Πρόεδρος της Αμερικής το 2036.

Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει μία ποιητική της συλλογή με τίτλο «The Hill We Climb and Other Poems» αλλά και ένα παιδικό βιβλίο – τα οποία έχουν ήδη κατακτήσει τις λίστες των bestsellers στο Amazon.

