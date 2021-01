Κάμαλα Χάρις: Το εξώφυλλο για τη Vogue που προκάλεσε αντιδράσεις

Το εξώφυλλο της Vogue για τον μήνα Φεβρουάριο θα είναι αφιερωμένο στην 56χρονη Κάμαλα Χάρις από την Καλιφόρνια, που έγινε η πρώτη γυναίκα και μάλιστα μαύρη, που εξελέγη Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Η Κάμαλα Χάρις παραχώρησε, επίσης, και μία συνέντευξη στο περιοδικό, μέσα από την οποία περνάει σπουδαία μηνύματα για την ισότητα. Παρ’ όλα αυτά οι δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση πολλών χρηστών!

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!

Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021