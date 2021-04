Amy Winehouse: Νέο ντοκιμαντέρ από το BBC με αφορμή τη δέκατη επέτειο του θανάτου της

Με αφορμή την συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο της Amy Winehouse, η μητέρα της, Janis, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ με ακυκλοφόρητο υλικό, το οποίο θα αφηγείται την ιστορία της εμβληματικής Βρετανίδας τραγουδίστριας, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, σε ηλικία 27 ετών.

Υπό τον τίτλο «Amy Winehouse: 10 Years On», το ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί από το BBC, θα μοιραστεί πληροφορίες για τη ζωή, την καριέρα και την κληρονομιά της Amy Winehouse, αυτή τη φορά μέσα από μια προσωπική αφήγηση της μητέρας της, Janis Winehouse.

Η Janis, η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2003, επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει την κόρη της Amy, με αφορμή την συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατό της, καθώς η ασθένειά της «απειλεί να της αφαιρέσει τις αναμνήσεις της για εκείνη», αναφέρει το BBC.

«Νιώθω πως ο κόσμος δεν ήξερε την πραγματική Amy, αυτή που μεγάλωσα εγώ και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί του πράγματα σχετικά με τις ρίζες της και το ποια ήταν στα αλήθεια», λέει η ίδια η Janis Winehouse.

New, illuminating and sensitive one-off @BBCTwo film #AmyWinehouse10YearsOn celebrates the life and legacy of Amy Winehouse: https://t.co/QiOeHnUTK7 pic.twitter.com/aDmlqv0FII

— BBC Press Office (@bbcpress) March 30, 2021