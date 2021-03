Διαδρομές -1821: Δωρεάν εφαρμογή για την ανάδειξη του ρόλου της Πελοποννήσου στην Επανάσταση

Επανάσταση του ’21 και Πελοπόννησος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Πράγμα διόλου τυχαίο λόγω της πυκνότητας των γεγονότων που έλαβαν χώρα σ’αυτή. Πόσο όμως από τον πλούτο αυτών των ιστορικών στιγμών γνωρίζουμε; Πόσες πτυχές τους έχουμε διδαχθεί; Δύο μόνο από τα ερωτήματα πίσω από την ιδέα «Διαδρομές-1821», μιας νέας, δωρεάν, εφαρμογής που φιλοδοξεί να αναδείξει τοπόσημα της Πελοποννήσου φορτισμένα από τον ιστορικό τους ρόλο στην Επανάσταση.

Με σεβασμό και πρωτοτυπία, η εφαρμογή είναι μία ακόμα συμβολή στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, με την ευγενική και πολύτιμη προσφορά του Ιδρύματος Ι. Φ.Κωστοπούλου.

Στόχος

Στόχος είναι τα μικρά και ευσύνοπτα κείμενα, που θα έχουν τη μορφή podcast, να φτάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό πέρα από τους λάτρεις της Ιστορίας και, ιδανικά, να γίνουν εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να κάνουν τη διδασκαλία ελκυστική συνδέοντας τον τόπο με το αφήγημα.

Oι δημιουργοί πίσω από την εφαρμογή

Η Χριστίνα Κατσιαδάκη και η ‘Εφη Σκρομπόλα, με πολύχρονη πείρα στο χώρο του κινηματογράφου, είναι οι δημιουργοί πίσω από την εφαρμογή «Διαδρομές – 1821». Από το 2017 ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής Mitos Productions, με έδρα τον Καναδά. Φιλοδοξία τους είναι η παραγωγή έργων πρωτότυπου περιεχομένου που θα λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ των δύο χωρών.

Bio Χριστίνας Κατσιαδάκη

Η Χριστίνα Κατσιάδακη γεννήθηκε στην Αθήνα και μετακόμισε στο Μόντρεαλ το 2012. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στον κινηματογράφο από το Goldsmiths College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μετά την αποφοίτησή της, ξεκίνησε την καριέρα της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και συμμετείχε σε πολλές παραγωγές, ελληνικές και ξένες. Έχει σκηνοθετήσει 3 μικρού μήκους ταινίες σε δικό της σενάριο και σκηνοθεσία.

ΒioΈφης Σκρομπόλα

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, ταξίδεψε μέχρι στον Καναδά για τον μεταπτυχιακό της τίτλο στον κινηματογράφο στο Université deMontréal. Το 2005 ξεκίνησε η επαγγελματική της πορεία στον κινηματογράφο δίπλα στον παραγωγό Κώστα Λαμπρόπουλο.

Σήμερα επιβλέπει την Ανάπτυξη όλων των οπτικοακουστικών projectτης εταιρείας View Master Films. Έχει ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Maia Workshop for emerging producers και το εργαστήριο Sources 2 Projects and Process-Training the Mentors.