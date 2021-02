Iris Van Herpen: Η σχεδιάστρια μόδας δημιουργεί ένα αριστουργηματικό φόρεμα από πλαστικό

Η συνεργασία με το Parley for the Oceans και η νέα συλλογή

Το πλαστικό, που βρέθηκε στους ωκεανούς του πλανήτη μας, συνέλεξε το ινστιτούτο Parley for the Oceans, το επεξεργάστηκε και το μετέτρεψε σε νήμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Το φόρεμα αποτελεί μέρος της συλλογής για Άνοιξη / Καλοκαίρι του 2021 της Ολλανδής σχεδιάστριας Iris Van Herpen, η οποία δίνει στην νέα αυτή συλλογή τον τίτλο «Roots of Rebirth».

Η Van Herpen χρησιμοποίησε μια ποικιλία διαφορετικών υλικών κατά το σχεδιασμό της νέας συλλογής, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από 21 αριστουργηματικά φορέματα, που παραπέμπουν σε ρίζες και σπόρους.

Πιο συγκεκριμένα για το φόρεμα που είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από πλαστικό, το υλικό του προέρχεται από ανακυκλωμένα θαλάσσια απόβλητα, τα οποία αποτελούνται από περίπου οκτώ εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο. Το ινστιτούτο Parley for the Oceans συλλέγει αυτό το πλαστικό από ακτές και ωκεανούς, το οποίο επεξεργάζεται και διατίθεται ξανά σε ύφασμα.

Η μόδα μπορεί να είναι βιώσιμη

Η χρήση τέτοιου είδους βιώσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών στις συλλογές της αποτελεί μία επιθυμητή εξέλιξη και στόχο για την ίδια τη σχεδιάστρια, η οποία συνεργάζεται με εταιρείες και ινστιτούτα παγκοσμίως, όπως το Parley for the Oceans, με σκοπό την ανάπτυξη και χρήση νέων, εναλλακτικών υλικών στις δημιουργίες της.

«Το ινστιτούτο Parley for the Oceans έχει μεγάλη εμπειρία στην ανακύκλωση πλαστικού από τον ωκεανό και τη μετατροπή του σε όμορφα και ανακυκλωμένα υφάσματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ακούν ανακυκλωμένα υφάσματα, σκέφτονται σκληρότερα, λιγότερο ελκυστικά υλικά. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως για το Parley for the Oceans, καθώς η ποιότητα των υφασμάτων τους είναι πραγματικά τόσο εκλεπτυσμένη και επομένως είναι απόλυτα κατάλληλη και για υψηλής ραπτικής ενδύματα», δηλώνει η ίδια η Van Herpen.

Δείτε το εντυπωσιακό φόρεμα από πλαστικό προερχόμενο από ωκεανούς:

