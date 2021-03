Από τον Ρόμπερτ Έγκερς μέχρι τον Άρι Άστερ: Αυτοί οι νέοι σκηνοθέτες φέρνουν τη νέα εποχή στις ταινίες θρίλερ

Από το 2015 και σταδιακά μέχρι και σήμερα, έχει έρθει μια νέα πνοή στις ταινίες θρίλερ. Τέσσερις ταλαντούχοι σκηνοθέτες δημιούργησαν ταινίες, οι οποίες δεν πέρασαν σε καμία περίπτωση απαρατήρητες. Έχοντας όλες μια κοινή αισθητική και προκαλώντας ένα παρόμοιο αίσθημα τρόμου, αξίζουν την προσοχή όλων.

Χαρακτηριστικά των θρίλερ είναι τα jump scares, τα φαντάσματα, οι δαιμονισμοί, το αίμα και οι διαβολικές παρουσίες. Όχι όμως σε αυτές τις ταινίες! Εντάξει, λίγο αίμα μπορεί…

Κοινή πορεία όλων είναι η πρόκληση του φόβου μέσα από κάτι που αποκαλύπτεται, με έναν αργό ρυθμό. Όλοι γνωρίζουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά αλλά τίποτα δεν προσδιορίζεται εξαρχής. Οι ήρωες τοποθετούνται σε ρεαλιστικές συνθήκες, σε έναν πραγματικό – για αυτούς – κόσμο, στον οποίο απουσιάζουν εξωπραγματικά όντα. Ή μήπως όχι;

Η έως τώρα φιλμογραφία των τεσσάρων σκηνοθετών για τους οποίους θα μιλήσουμε, είναι ήδη αξιοθαύμαστη. Προτείνουμε ενδεικτικά μια ταινία από τον καθένα που μας εισάγει στην νέα εποχή των θρίλερ. Αξίζει, φυσικά, να δείτε και τις υπόλοιπες σκηνοθετικές τους δουλειές.

Ρόμπερτ Έγκερς

Ο Έγκερς είναι 37 ετών και έχει σκηνοθετήσει δύο θρίλερ, το «The Witch» και το «The Lighthouse». Πριν εμπλακεί με τον κινηματογράφο, ήταν σκηνοθέτης θεατρικών παραστάσεων στη Νέα Υόρκη.

The Witch (2015)

Τοποθετημένη στη Νέα Αγγλία του 1630 και με πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ Τζόι, γνωστή από τη σειρά του Netflix «The Queen’s Gambit», η ταινία αφορά μια οικογένεια που εκδιώχθηκε από την αποικία. Χτίζοντας μια νέα φάρμα κι ένα σπίτι δίπλα στο δάσος, κάθε προσπάθεια για νέα αρχή κλονίζεται από τις ιστορίες για την ύπαρξη μιας μάγισσας στο δάσος. Το μωρό της οικογένειας εξαφανίζεται και σύντομα ανακαλύπτουν ότι είναι νεκρό. Με την μητέρα να είναι συντετριμμένη, τον πατέρα ευέξαπτο, τα δίδυμα να φέρονται περίεργα και τον μεσαίο γιο να απομακρύνεται, μόνο η μεγαλύτερη κόρη (Τζόι) προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Όταν όμως την κατηγορούν και παύουν να την εμπιστεύονται, πώς θα επέλθει η ηρεμία;

Ένα συγκλονιστικό θρίλερ εποχής για την απειλή της μάγισσας και την παράνοια που μπορεί να επέλθει σε μια οικογένεια όταν χαθεί η ψυχραιμία. Όλα είναι την ίδια στιγμή τόσο πιθανά όσο και απίθανα! Αυτό που μας κερδίζει, είναι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της ταινίας, παρά η μεταφυσική διάσταση που υποκινεί την πλοκή. Ο φόβος χτίζεται μέσα από τα αλλεπάλληλα γεγονότα που διαταράσσουν τον πυρήνα της οικογένειας.

Βρείτε την στην πλατφόρμα του Netflix.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Oscars 2021: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων

Τρέι Έντουαρντ Σουλτς

Ο Σουλτς στα 32 του έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες με το ντεμπούτο του να είναι η δραματική ταινία «Krisha» το 2015. Το 2017 δημιούργησε το ψυχολογικό θρίλερ «It Comes at Night» που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια και το 2019 την ταινία «Waves».

It Comes at Night (2017)

Μια οικογένεια ζει απομονωμένη στο σπίτι της στο δάσος ενώ έχει ξεσπάσει μια θανατηφόρα πανδημία. Ενώ μόλις έχασαν τον παππού της οικογένειας που νόσησε, κάνει διάρρηξη στο σπίτι τους ένας άντρας. Ο καθένας είναι για αυτούς μια απειλή. Δεν μπορούν να τον εμπιστευτούν και να ρισκάρουν. Όμως, όπως φαίνεται υγιής και απελπισμένος, δέχονται να μείνει με την γυναίκα του και το παιδί του μαζί τους. Τι γίνεται, όμως, όταν η απειλή καραδοκεί; Όταν παλεύουν για την επιβίωση και τίποτα γύρω τους δεν αποπνέει ηρεμία;

Για ένα απομακρυσμένο σπίτι στο δάσος, συμβαίνουν πολλά. Δεν πρέπει να είναι εντελώς μόνοι και ασφαλείς όσο πιστεύουν. Η αγωνία απλώνεται σε όλη τη διάρκεια της ταινίας και τα όνειρα του νεαρού γιου της οικογένειας μαρτυρούν το κακό που καιροφυλακτεί. Μια διαφορετική σκοπιά στα ψυχολογικά θρίλερ που ήδη ξέρουμε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Κινηματογράφος και παγκόσμιες κρίσεις: Τι να περιμένουμε μετά την πανδημία;

Τζόρνταλ Πιλ

Ο Πιλ, ετών 42, είναι ηθοποιός και προσφάτως σκηνοθέτης. Πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα και άκρως επιτυχημένη το γνωστό πια θρίλερ «Get Out» με τον Ντάνιελ Καλούγια. Ακολούθησε το 2019 το θρίλερ «Us» με πρωταγωνίστρια την Λουπίτα Νιόνγκο σε μια εξαιρετικά προσεγμένη ιστορία.

Get Out (2017)

O Κρις ένας μαύρος νεαρός φωτογράφος ετοιμάζεται να γνωρίσει τους γονείς της λευκής κοπέλας του στην εξοχή. Η συνάντηση μαζί τους διαταράσσεται από περίεργα σχόλια για τους μαύρους αλλά και από την ύποπτη συμπεριφορά του υπηρετικού προσωπικού, που είναι επίσης μαύροι. Η φυλετική διάκριση αν και δεν υπήρξε τόσο καιρό από την μεριά της κοπέλας του, μοιάζει «ολοζώντανη» από την οικογένειά της. Κι αν ο Κρις ξυπνήσει δεμένος σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο; Τι μπορεί να συμβαίνει;

Μια ταινία που στηλιτεύει τις φυλετικές διακρίσεις και την μεγάλης διάρκειας υπεροχή της λευκής φυλής, μπλέκεται ταυτόχρονα με τον ενστικτώδη φόβο. Απροσδιόριστος φόβος, τον οποίο ο Κρις βιώνει διαρκώς και προσπαθεί μάταια να τον αντιμετωπίσει. Όλα είναι ύποπτα και απειλητικά…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Γυναίκες στο σινεμά: Πέντε ταλαντούχες σκηνοθέτιδες κατακτούν έναν ανδροκρατούμενο χώρο

Άρι Άστερ

Ο Άστερ είναι 34 ετών και είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Έχει σκηνοθετήσει πολλές ταινίες μικρού μήκους αλλά το ντεμπούτο του το έκανε με το θρίλερ «Hereditary» το 2018. Έναν χρόνο μετά κυκλοφόρησε το δεύτερο θρίλερ του με τίτλο «Midsommar» με μια ιδιαίτερη πλοκή και από τις λίγες φορές που ένα θρίλερ διαδραματίζεται μόνο στο φως της ημέρας.

Hereditary (2018)

Μια ευκατάστατη οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη τραγωδία όταν φεύγει από τη ζωή η γιαγιά. Ο χαμός που βιώνει η μητέρα της οικογένειας, την βγάζει εκτός εαυτού. Τρομάζει διαρκώς τον έφηβο γιο της ενώ γνωρίζει κρυφά μια γυναίκα που της μαθαίνει να επικοινωνεί με πνεύματα. Κρυμμένα μυστικά και σαθρά θεμέλια στις σχέσεις της οικογένειας, την απειλούν με κατάρρευση.

Το τέλος θα είναι απρόσμενο και θα δώσει μια αλλαγή στα δεδομένα. Η ταινία αυτή αποδίδει την ανθρώπινη απώλεια και τον θρήνο με την τρομακτική τους όψη, ενώ η έλλειψη ελέγχου θα θορυβήσει τους θεατές με το παραπάνω.