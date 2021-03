«Ήταν έμπνευση»: Η Μπιγιονσέ στέλνει μήνυμα στήριξης και θαυμασμού στη Μέγκαν Μάρκλ

Η δημοφιλής ποπ σταρ ήταν μία από τα 17 εκατομμύρια άτομα που συντονίστηκαν την Κυριακή 7 Μαρτίου, για να παρακολουθήσουν την πολυαναμενόμενη μεγάλη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ, την οποία παραχώρησαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ για το κανάλι CBS.

Μετά το πέρας της συνέντευξης και τις τρομερές αποκαλύψεις του ζευγαριού σχετικά με τη Βασιλική Οικογένεια, πολλοί φανς της οικογένειας αλλά και αρκετοί celebrities θέλησαν να στείλουν ένα μήνυμα υποστήριξης στο ζευγάρι.

Thank you Meghan for your courage and leadership. We are all strengthened and inspired by you. 💖https://t.co/V63MffuLAv pic.twitter.com/ymdPGx98O4

— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) March 10, 2021