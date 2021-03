NFT: Η νέα τάση στην αγορά που μπορεί να αλλάξει για πάντα την Τέχνη

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες ειδήσεις για τα NFT κάνουν το γύρο του διαδικτύου, ιδιαίτερα στον χώρο της τέχνης.

Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, η μουσικός Grimes πούλησε μια ολόκληρη συλλογή με ψηφιακά έργα για 6 εκατομμύρια δολάρια, οι Kings of Leon αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ πρώτα ως NFT, ενώ μόλις πριν από λίγες μέρες ένα διάσημο έργο του Banksy καταστράφηκε, ώστε να πουληθεί αποκλειστικά ως ψηφιακό αγαθό στην αγορά των NFT. Τελικά αγοράστηκε για 300 χιλιάδες λίρες, δηλαδή τέσσερις φορές περισσότερο από όσο είχε πουληθεί ως υλικό έργο.

Τον Φεβρουάριο, ο οίκος Christie’s (από τους μεγαλύτερους οίκους δημοπρασιών στον κόσμο) ανακοίνωσε ότι θα είναι ο πρώτος οίκος που δημοπρατεί ένα εντελώς ψηφιακό, βασισμένο σε NFT έργο τέχνης: Το έργο του γραφίστα Μάικ Γουίνκλμαν (γνωστού και ως Beeple), με τίτλο «Everydays: The First 5000 Days». Μέχρι τώρα οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια δολάρια, με την δημοπρασία να ολοκληρώνεται στις 11 Μαρτίου.

Μάλιστα, τα παραπάνω είναι μερικά από τα πιο… «παραδοσιακά» έργα τέχνης που έχουμε συναντήσει στα NFT μέχρι τώρα. Τον τελευταίο μήνα είδαμε να πωλούνται έργα τα οποία ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα είχαν απήχηση σε μια δημοπρασία. Ένα GIF της Nyan Cat (βίντεο που έγινε viral το μακρινό 2011), για παράδειγμα, πωλήθηκε πρόσφατα για 300ETH -κρυπτονόμισμα του blockchain Ethereum- που αντιστοιχεί σε σχεδόν 600 χιλιάδες δολάρια! Αυτό είναι και το πρώτο meme που πουλήθηκε ως NFT.

Just opened up the flood gates to the future of meme economy in the Crypto universe, no big deal~

But seriously, thanks for believing in Nyan Cat all these years. I hope this inspires future artists to get into #NFT universe so they can get proper recognition for their work! pic.twitter.com/JX7UU9VSPb

— ☆Chris☆ (@PRguitarman) February 19, 2021