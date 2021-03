Berlinale 2021: Οι μεγάλοι νικητές της Χρυσής και Αργυρής Άρκτου της 71ης διοργάνωσης

Η Berlinale προσαρμόστηκε στις συνθήκες της πανδημίας δίνοντας υβριδική μορφή στην 71η διοργάνωσή της. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι προβολές θα γίνουν σε κινηματογραφικές αίθουσες το ερχόμενο καλοκαίρι, οι δράσεις της Αγοράς του φεστιβάλ, ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά από 1-5 Μαρτίου 2021.

Έτσι, σήμερα 5 Μαρτίου ανακοινώθηκαν οι νικητές των μεγάλων βραβείων της Berlinale.

Μεγάλος νικητής ήταν ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Radu Jude με την σατιρική ταινία του «Bad Luck Banging or Loony Porn», η οποία κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο για καλύτερη ταινία της χρονιάς. Η κριτική επιτροπή ανέφερε ότι η ταινία έχει την «σπάνια και ουσιαστική ποιότητα ενός διαχρονικού έργου τέχνης. Απαθανατίζει στην οθόνη το περιεχόμενο και την ουσία, το μυαλό και το σώμα, τις αξίες και την ωμή σάρκα της δεδομένης χρονικής στιγμής. Της στιγμής της ανθρώπινης ύπαρξης».

The Golden Bear for Best Film goes to «Bad Luck Banging or Loony Porn» (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc), directed by Radu Jude and produced by Ada Solomon. #Berlinale

— Berlinale (@berlinale) March 5, 2021