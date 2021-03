3ο Athens Fashion Film Festival: Αυτοί είναι οι νικητές της φετινής διοργάνωσης

Το βράδυ της Δευτέρας, 1 Μαρτίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, το 3ο (online, φέτος) Athens Fashion Film Festival, με τη λήξη των προβολών τα μεσάνυχτα. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της μέρας, ανακοινώθηκαν στο site και τα social media του φεστιβάλ οι νικητές των βραβείων σε 15 διαφορετικές κατηγορίες, όπως αναδείχθηκαν από τις ψήφους του 11 μελούς International Jury και του 5μελούς Youth Jury.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών του Φεστιβάλ:

«Τo Athens Fashion Film Festival και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Νικόλ Αλεξανδροπούλου, ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες, brands, σκηνοθέτες, παραγωγούς και συντελεστές. ‘Ηταν όλοι τους υπέροχοι!

Ειδικότερα, να πούμε ότι είναι μεγάλη η χαρά μας για τη βράβευση, 1η φορά φέτος, του Best Greek Fashion Film, που πήρε η ταινία «Pandemia» (ανεξάρτητη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Yannis Biliris), αλλά και για το ότι το Best Documentary Award κέρδισε μια ελληνική ταινία, το «The Weavers», του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

Επίσης, ξεχωρίζουμε τα 2 μεγάλα βραβεία του φεστιβάλ:

-Το Best in Show, που η Διεθνής Επιτροπή έδωσε στην ταινία «S.W.A.L.K & S.W.A.L.K. II» του φοβερού Nick Knight (για τον Οίκο Margiela) και το Youth Jury έδωσε στο «Amor Fati», των Sacha Barbin και Ryan Doubiago, για το brand Marine Serre.

-Το Best Fashion Film, που πήρε το «Le Mythe Dior» του σπουδαίου, και αγαπημένου στην Ελλάδα, Matteo Garrone (γνωστού από τις ταινίες «Dogman», «Tale of tales» κλπ.). Ο Ιταλός σκηνοθέτης πήρε και το βραβείο Best Director, για τις ταινίες «Le Mythe Dior» και «Le Chateau du Tarot» (άλλο ένα έξοχο fashion film, επίσης για τον Οίκο Dior)».

Αναλυτικά τα βραβεία

International Jury (Διεθνής Επιτροπή)

Best In Show: «S.W.A.L.K & S.W.A.L.K. II» by Nick Knight | Brand: Maison Margiela

«S.W.A.L.K & S.W.A.L.K. II» by Nick Knight | Brand: Maison Margiela Best Fashion Film: «Le Mythe Dior» του Matteo Garrone | Brand: Dior

«Le Mythe Dior» του Matteo Garrone | Brand: Dior Best Director: Matteo Garrone για τις ταινίες «Le Mythe Dior» και «Le chateau du Tarot» | Brand: Dior

Matteo Garrone για τις ταινίες «Le Mythe Dior» και «Le chateau du Tarot» | Brand: Dior Best Script/Concept: KidSuper για την ταινία «Everything’s Fake Until It’s Real»

KidSuper για την ταινία «Everything’s Fake Until It’s Real» Best Cinematography: Igor Smitka για την ταινία «Comfort Zone» (ανεξάρτητη παραγωγή)

Igor Smitka για την ταινία «Comfort Zone» (ανεξάρτητη παραγωγή) Best Editing: Marco Spoletini για την ταινία «Le Château du Tarot» | Brand: Dior

Marco Spoletini για την ταινία «Le Château du Tarot» | Brand: Dior Best Beauty / Styling : Dalia Colli και Francesco Pegoretti για την ταινία «Le Mythe Dior» | Brand: Dior

: Dalia Colli και Francesco Pegoretti για την ταινία «Le Mythe Dior» | Brand: Dior Best Artistic Direction: Babak Radboy για την ταινία «Marnifesto» | Brand: Marni

Babak Radboy για την ταινία «Marnifesto» | Brand: Marni Best Music: Clara Luciani για την ταινία «Il est cinq heures, Paris s’éveille» | Brand: Longchamp Paris

Clara Luciani για την ταινία «Il est cinq heures, Paris s’éveille» | Brand: Longchamp Paris Best Documentary: «The Weavers» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

«The Weavers» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου Best Green Film: «Seasons of Aeon» της Kassandra Lim (ανεξάρτητη παραγωγή)

«Seasons of Aeon» της Kassandra Lim (ανεξάρτητη παραγωγή) Best Student Film: «The Atypical Life of Agnes Tassel» της Zo Fan

«The Atypical Life of Agnes Tassel» της Zo Fan Best Experimental Film: «Pandemia» του Yannis Biliris

«Pandemia» του Yannis Biliris Best Greek Fashion Film: «Pandemia» του Yannis Biliris

«Pandemia» του Yannis Biliris Emerging Talent: Jan Vrhovnik

Youth Jury

Best In Show: «Amor Fati» των Sacha Barbin, Ryan Doubiago | Brand: Marine Serre

«Amor Fati» των Sacha Barbin, Ryan Doubiago | Brand: Marine Serre Best Student Fim: «The Atypical Life of Agnes Tassel» της Zo Fan

Διαδικτυακές Συζητήσεις | Digital Talks\

Για όσους δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τις, συνολικά, 8 διαδικτυακές συζητήσεις του φετινού φεστιβάλ, είναι όλες αναρτημένες στο κανάλι YouTube του AthensFFF.

Παρακάτω, τα link, αναλυτικά:

Και η σειρά συζητήσεων «Design in Film» σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ

(συντονισμός: ‘Εφη Φαλίδα)