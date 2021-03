White Dress: Η Lana Del Rey μοιράζεται το teaser του νέου της βίντεο κλιπ

Η Lana Del Rey μοιράστηκε το teaser του νέου βίντεο κλιπ της για το τραγούδι «White Dress» από το άλμπουμ «Chemtrails Over the Country Club».

Το σύντομο βίντεο περιλαμβάνει μια φιγούρα να κάνει πατίνι στο ηλιοβασίλεμα, αλλά και εικόνες από ένα κλασικό αμάξι (συνεχίζοντας έτσι το θέμα του πρώτου βίντεο κλιπ από το άλμπουμ).

Σε ένα άλλο βίντεο, βλέπουμε την Lana Del Rey να συζητά τους στόχους της για το βίντεο κλιπ, λέγοντας: «Εύχομαι μια μέρα να μπορέσω να δουλέψω με κάποιον που πραγματικά ξέρει να φτιάχνει μουσικά βίντεο, όπως ο Τζον Γουότερς και ο Ντέιβιντ Λιντς».

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί κάποιες φωτογραφία από το βίντεο του «White Dress», που δημιούργησε με τον συχνό συνεργάτη της Τζακ Άντονοφ.

Ακόμα δεν γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το βίντεο κλιπ. Το άλμπουμ πάντως θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαρτίου -μετά από πολλές αναβολές λόγω του κορονοϊού (αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2020).

Τον Οκτώβριο πάντως η Del Rey κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της, το «Let Me Love You Like a Woman».

Επόμενα σχέδια της μετά την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ είναι ένας δίσκος γεμάτος «κλασικά αμερικανικά τραγούδια».

Με πληροφορίες από το Dazed