Lana del Rey: Κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι από το καινούριο της άλμπουμ

Πρεμιέρα έκανε το άλμπουμ της Lana del Rey «Chemtrails Over the Country Club» με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού «Let Me Love You Like a Woman». Η κυκλοφορία έπεται της ανάρτησης που η ίδια έκανε την προηγούμενη μέρα στο Twitter, στην οποία απεικονίζεται το ασπρόμαυρο εξώφυλλο του άλμπουμ σε ασπρόμαυρο.

«Το «Let me Love You Like a Woman» κυκλοφορεί αύριο», έγραψε η τραγουδίστρια στο tweet στις 15 Οκτωβρίου. «Πρώτο τραγούδι από το Chemtrails Over the Country Club.»

‘Let me Love you Like a Woman’

is out tomorrow.

First song from Chemtrails Over the Country Club pic.twitter.com/VQqJIsID8R — Lana Del Rey (@LanaDelRey) October 15, 2020

Η Lana Del Rey είχε ανακοινώσει προηγουμένως τον τίτλο του κομματιού – και ότι ήταν έτοιμο να κυκλοφορήσει πριν από την κυκλοφορία του δίσκου – σε ένα βίντεο Instagram της 1ης Σεπτεμβρίου, που γυρίστηκε στο σετ του βίντεο κλιπ του κομματιού από το επερχόμενο άλμπουμ.

Μάλιστα, σε μια εκδήλωση για την νέα ποιητική της συλλογή, με τίτλο Violet Bent Backwards Over the Grass – κατά την οποία προκάλεσε διαμάχη φορώντας λάθος μάσκα προσώπου – ανακοίνωσε επίσης την ημερομηνία κυκλοφορίας για το πλήρες άλμπουμ «Chemtrails Over the Country Club» (10 Δεκέμβριου ή 7 Ιανουαρίου, ανάλογα με τους χρόνους κατασκευής βινυλίου).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η δυναμική επιστροφή της Lana Del Rey είναι γεγονός

Ακούστε παρακάτω το «Let Me Love You Like a Woman» της Lana Del Rey.